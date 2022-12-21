Tôi khóc không thành tiếng khi chồng tuyên bố 'đanh thép' lý do cặp bồ với người giúp việc trẻ

Tâm sự 21/12/2022 06:55

Thế nhưng nghĩ vậy mà không phải vậy, khi mà cách đây chưa đầy 1 tuần tôi đã được mục sở thị, bắt tận tay Thắng và cô giúp việc trẻ khỏe, dịu dạng, chất phác tên Vân đang quấn lấy nhau trong phòng riêng của Vân.

Tôi và Thắng đã phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên. Để dù sau đó mặc dù Thắng biết tôi hơn anh 2 tuổi nhưng anh vẫn cương quyết “giữ” tôi bằng một đám cưới đầm ấm, đầy đủ bố, mẹ, họ hàng đôi bên khi tôi và anh đã trải 2 năm yêu nhau tha thiết.

Bố, mẹ tôi có nhà khá rộng chỉ cách nhà của bố, mẹ Thắng vài con phố, nhưng thuyền theo lái gái theo chồng tôi không thể bắt Thắng ở rể được. Biết tâm sự của tôi muốn có một chổ ở dù nhỏ cũng được miễn là riêng tư nên Thắng “vận động” bố, mẹ hai bên cho vay mượn cộng với tiền mừng cưới và vốn riêng bấy lâu của 2 đứa để mua một căn hộ chung cư mini khi tôi có bầu được 4 tháng.

Vợ, chồng tôi hạnh phúc đón bé gái đầu lòng khi Thắng bước qua tuổi 24 và tôi 26. Không những Thắng ủng hộ ý tưởng của tôi mà anh còn tích cực tìm mối qua bạn bè, qua trung tâm để tôi sớm trở lại công ty khi thuê được người làm như mong muốn. Do đặc thù công việc, Thắng có nhiều mối quan hệ nên chưa đến ngày tôi phải đi làm, Thắng đã đưa về nhà một cô gái trẻ, khỏe mạnh có khuôn mặt ưa nhìn và giọng nói nhẹ nhàng, chất phác.

Tôi khóc không thành tiếng khi chồng tuyên bố 'đanh thép' lý do cặp bồ với người giúp việc trẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô gái tên Vân 20 tuổi, đã học xong lớp 11, nên tôi không cần nhiều thời gian để chỉ bảo cho cô việc nội trợ, việc sử dụng máy móc, thiết bị gia dụng trong nhà. Vân đã có 1 năm chăm con nhỏ cho chị gái ở quê, nên tôi hoàn toàn yên tâm khi giao con cho em. Việc gì Vân cũng làm ngon lành, gọn ghẽ, khiến tôi không những biết ơn chồng đã tìm được người giúp việc ưng ý mà còn đề xuất tăng lương cho Vân chỉ sau nửa năm Vân ở với gia đình tôi.

Thật ra có một việc tế nhị tôi không thích ở Vân đó là em thường tắm khi đêm đã muộn. Mấy lần nhắc nhở nhưng Vân bẽn lẽn rằng em quen như vậy từ ngày ở quê, bởi nhà tắm ở quê rất sơ sài, em đợi mọi người ngủ hết mới dám tắm, lâu dần thành quen khó bỏ…Thôi, cũng chẳng có gì to tát vả lại Vân ở buồng riêng, gần nhà tắm nên cũng không ảnh hưởng, phiền lụy gì đến sinh hoạt của vợ chồng tôi.

Thế nhưng nghĩ vậy mà không phải vậy, khi mà cách đây chưa đầy 1 tuần tôi đã được mục sở thị, bắt tận tay Thắng và cô giúp việc trẻ khỏe, dịu dạng, chất phác tên Vân đang quấn lấy nhau trong phòng riêng của Vân.

 

Do trong bữa tiệc mừng con gái tròn năm, vui bạn bè nên tôi uống mấy li bia rồi đi ngủ sớm, khuya muộn tỉnh giấc không thấy Thắng đâu, nghĩ anh đang dùng nhà vệ sinh nên dù có nhu cầu tôi cũng ráng đợi. Vậy mà càng đợi càng không thấy Thắng trở vào, sốt ruột tôi mở cửa phòng và chết sững vì gặp cảnh Thắng và Vân đang âu yếm nhau.

Thắng tỏ ra ân hận, nhanh mồm thú nhận rằng đây là lần đầu, là lỗi do Vân hay tắm khuya làm anh mất ngủ rồi không kiềm chế nổi.

Cay đắng vì bố chồng chèn ép khi mang bầu, tôi tá hỏa khi phát hiện lý do thật sự đằng sau là gì

Cay đắng vì bố chồng chèn ép khi mang bầu, tôi tá hỏa khi phát hiện lý do thật sự đằng sau là gì

Dù cố gắng rất nhiều nhưng tôi nghĩ bố chồng ghét con dâu ngay từ đầu nên có làm gì cũng không vừa ý ông.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 1 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai