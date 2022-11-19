Tôi gục ngã khi hay tin chồng bị tai nạn trước ngày sinh con, mẹ chồng bất ngờ nói thều thào một câu: "Bằng mọi giá, mẹ con mình phải giữ giọt máu cuối cùng này"

Tâm sự 19/11/2022 01:39

Em gần như gục ngã và buông xuôi vì những cơn đau quá sức tưởng tượng. Nhưng lúc ấy, mẹ chồng đã ở bên cạnh và động viên con dâu bằng chính sự chân thành của bà.

Vừa sinh con được một tuần, vẫn còn đau vết khâu tầng sinh môn nhưng nỗi đau đó không thấm tháp so với những gì mà em đang chịu đựng. Một năm trước, gia đình em vẫn rất hạnh phúc. Vậy mà bây giờ, mọi thứ đảo lộn, ông trời đã cướp đi tất cả những gì mà em có.

Chồng em rất tốt với vợ, dù khoảng thời gian sống cùng nhau ngắn ngủi nhưng em hiểu, anh luôn dành điều tốt nhất cho vợ. Là nhân viên văn phòng, hàng ngày ở cơ quan, anh luôn làm tròn trách nhiệm được giao. Sau khi biết em có thai, chiều đến, chồng em lại tranh thủ chạy xe ôm công nghệ để kiếm thêm thu nhập.

Em xót chồng khi tối nào về nhà, người anh cũng ướt đẫm mồ hôi. Thậm chí không dưới 4 lần, em nói anh nghỉ việc chạy xe. Nhưng chồng em không nghe, anh bảo bây giờ đang còn trẻ nên cố gắng phấn đấu kiếm tiền. Hơn nữa anh muốn cho con một cuộc sống đầy đủ nhất.

Tôi gục ngã khi hay tin chồng bị tai nạn trước ngày sinh con, mẹ chồng bất ngờ nói thều thào một câu: 'Bằng mọi giá, mẹ con mình phải giữ giọt máu cuối cùng này' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghĩ thương chồng, em ở nhà ăn dè hà tiện không dám chi tiêu lãng phí. Người ta có bầu thì mua đầm nọ váy kia, còn em toàn đi xin đồ đã mặc. Em nhớ hôm ấy là sinh nhật chồng, em chuẩn bị bánh gato và một món quà tặng anh. Vậy mà đợi mãi cũng không thấy chồng về.

11 giờ đêm, có người gõ cửa nhà em nói anh bị tai nạn. Em ôm bụng bầu đến bệnh viện, tới nơi, người ta nói anh đã mất. Lúc em nhìn thấy chồng cũng là khi người anh lạnh toát. Chồng em đã ra đi như thế, anh bị tai nạn và không thể qua khỏi. Đến phút cuối cùng, anh cũng không nói được lời trăng trối nào.

Khó khăn lắm em mới nguôi ngoai được nỗi đau mất chồng thì biến cố khác lại ập đến. Có lẽ do đau buồn vì con nên mẹ chồng em ngày càng suy sụp. 3 tháng trước, gia đình em phát hiện bà bị ung thư giai đoạn cuối.

Tôi gục ngã khi hay tin chồng bị tai nạn trước ngày sinh con, mẹ chồng bất ngờ nói thều thào một câu: 'Bằng mọi giá, mẹ con mình phải giữ giọt máu cuối cùng này' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong một năm ngắn ngủi, em đã phải trải qua vô số những cú sốc. Ngày sinh con, nhìn thấy người ta có chồng săn sóc, em lại thấy chạnh lòng. Mẹ chồng em rất tốt, bà cứ nắm tay dìu em đi rồi động viên: "Cố lên con, bằng mọi giá, mẹ con mình phải giữ giọt máu cuối cùng này". Nhờ có những lời nói đó mà em vượt cạn thành công.

Mấy ngày nay, bệnh tình của mẹ chồng em trở nặng. Bác sĩ tiên lượng bà chỉ còn sống được vài ngày nữa. Biết mình không còn nhiều thời gian, mẹ chồng bắt em về nhà ngoại vì cháu còn nhỏ, bà sợ sẽ không tốt khi sống trong ngôi nhà có đám tang.

Em khó xử quá, đúng là trẻ con kỵ hơi lạnh. Nhưng lúc này mẹ chồng rất cần có người thân bên cạnh. Em nên quyết định thế nào đây?

Bị mọi người giục giã lấy chồng, em cũng muốn kết hôn cho xong nhưng không biết chọn ai trong 2 chàng trai ấy

Bị mọi người giục giã lấy chồng, em cũng muốn kết hôn cho xong nhưng không biết chọn ai trong 2 chàng trai ấy

Một người em đã dành trọn cả trái tim cho, còn một người lại sẵn sàng vì em mà làm mọi thứ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 26 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 16 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 26 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 35 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 3 giờ 55 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau