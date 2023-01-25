Tôi đòi cưới ngay khi biết người yêu có bầu, nhưng cô ấy lại bảo đợi sinh con rồi mới tính tiếp vì lý do kì lạ

Tâm sự 25/01/2023 23:39

Tôi bảo nếu không cưới thì cái thai trong bụng sẽ thế nào? Người yêu tôi bình thản bảo vẫn sẽ sinh con, sẽ nuôi con thật tốt nhưng vẫn không lấy chồng.

Tôi và người yêu ở cạnh nhau đã hơn 2 năm. Người yêu tôi tên Vi, tính tình hơi trẻ con, suy nghĩ khác người, đôi khi lại thốt ra những câu nói thiếu suy nghĩ. Nhưng bù lại, Vi hiếu thảo, chịu khó làm ăn và không có thói hư gì, cũng không tiêu xài quá mức. Với tôi mà nói, một người như Vi đã đủ tiêu chuẩn của một người vợ rồi.

Nhưng dù tôi đòi cưới nhiều lần thì Vi vẫn không chịu với lý do muốn tận hưởng tuổi thanh xuân. Thôi thì tôi cũng chiều theo ý cô ấy, còn cho rằng khi nào có bầu, tự khắc Vi sẽ đòi cưới mà thôi. Thế nhưng tình thế bây giờ hoàn toàn trái ngược những gì tôi suy nghĩ.

 

Cách đây mấy hôm, Vi thông báo tin có bầu. Tôi mừng như bắt được vàng vì cuối cùng cũng có một đứa con của riêng mình. Ngay lập tức, tôi bàn đến chuyện kết hôn vì sợ bụng Vi càng lúc càng to. Nhưng cô ấy nghe xong lại trừng mắt hỏi tôi điên à, cô ấy không hề muốn cưới.

Tôi đòi cưới ngay khi biết người yêu có bầu, nhưng cô ấy lại bảo đợi sinh con rồi mới tính tiếp vì lý do kì lạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lần này đến lượt tôi bất ngờ. Tôi bảo nếu không cưới thì cái thai trong bụng sẽ thế nào? Người yêu tôi bình thản bảo vẫn sẽ sinh con, sẽ nuôi con thật tốt nhưng vẫn không lấy chồng. Cô ấy không muốn phải chịu trách nhiệm, gánh trên vai thêm một ông chồng, một gia đình chồng. Cô ấy muốn tự do. Nếu tôi thương con thì sống với cô ấy nhưng không đăng kí kết hôn. Khi nào chán thì chia tay cho dễ dàng.

Những gì Vi nói khiến tôi trợn tròn mắt vì quá sốc. Cô ấy nói như kiểu một mình nuôi con là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, qua cách nói của Vi, tôi nhận ra cô ấy không hề muốn là một người vợ, một người con dâu. Cô ấy còn nói thà sống một mình cho hạnh phúc, khỏi phải lo lắng chuyện chồng ngoại tình hay mâu thuẫn mẹ chồng con dâu.

Khuyên người yêu hết nước mà cô ấy vẫn khăng khăng không chịu cưới, tôi buộc phải thưa thật mọi chuyện với gia đình Vi và mong họ khuyên cô ấy. Nhưng rồi bố mẹ cô ấy lại nói sẽ chiều theo mọi nguyện vọng của con gái nên bảo chúng tôi tự thu xếp với nhau. Ông bà cũng không ngại con sinh đẻ một mình vì ông bà sợ cảnh con làm dâu khổ sở hơn điều đó rất nhiều.

Tôi hiểu, gia đình Vi và cô ấy sợ mẹ tôi làm khó làm dễ. Tôi thừa nhận mẹ tôi khó tính thật nhưng cũng là người biết điều, thương cháu. Đấy, giờ bụng Vi càng lúc càng lớn mà cô ấy cứ tung tăng như chẳng có chuyện gì. Tôi mệt mỏi quá. Phải thuyết phục thế nào để cô ấy đồng ý lấy chồng đây?

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