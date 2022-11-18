Tôi bị họ hàng rêu rao là 'kẹt xỉ', sống không biết điều khi bị mẹ chồng lén rút phong bì mừng cưới bỏ qua phong bì anh chồng

Tâm sự 18/11/2022 08:38

Đang bầu bí khó tính, lại bị mọi người nói là keo kiệt, sống không biết điều, chồng lại không chịu tin mình. Nên trong cơn tức giận, tôi đã quát anh rồi ôm đồ về nhà mẹ đẻ.

Đang là mùa cưới, dạo gần đây thấy mọi người chia sẻ nhiều về chuyện đi ăn cỗ, tiền mừng cưới nên tôi cũng muốn kể về chuyện của mình một chút. Chẳng là thế này, anh họ bên chồng tôi năm nay tròn 40 mới đám cưới nên cả họ đều mừng cho, mà trước đây anh họ cũng từng giúp đỡ cho chồng tôi có công việc ổn định, lúc đám cưới của chúng tôi anh còn bỏ phong bì đến 2 triệu. 

Hồi đó, khi bóc phong bì của anh ra chúng tôi vừa mừng vừa biết ơn anh lắm nên tôi đã cẩn thận ghi lại sổ số tiền của anh để về sau trả lại cho đúng giá đúng tình. Tuần trước anh họ lấy vợ, chồng tôi đang đi thầu dự án không về dự còn tôi thì đang bầu bì không tiện đi nên mới bỏ phong bì 3 triệu nhờ mẹ chồng gửi giúp. Tuy trong lòng áy náy vô cùng nhưng bây giờ thực sự là lực bất tòng tâm.

Tôi bị họ hàng rêu rao là 'kẹt xỉ', sống không biết điều khi bị mẹ chồng lén rút phong bì mừng cưới bỏ qua phong bì anh chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù không trực tiếp tham dự hôn lễ nhưng có người livestream trên mạng xã hội nên tôi vẫn có thể xem được đám cưới của anh. Chẳng hiểu sao lúc thấy vợ chồng trao nhẫn cưới cho nhau mà tôi xúc động, rưng rưng nước mắt.

Biết đêm tân hôn sẽ rất mệt vì phải đứng tiếp khách cả ngày, đến tối có khi lại ngồi bóc phong bì nữa nên tới tận tối ngày hôm sau tôi mới gọi điện chị dâu họ để hỏi han. Tuy nhiên, chị lại không hề niềm nở, vui vẻ khi thấy tôi, ngược lại còn cau có, khó chịu, chỉ “ừ” một tiếng khiến tôi khó hiểu. Chẳng nhẽ mới về làm dâu mà chị bị gia đình chồng bắt nạt hay ai nói ra nói vào cái gì khó nghe nhưng tôi biết gia đình anh họ sống tốt lắm.

Đến trưa chồng tôi gọi điện thoại về chất vấn tôi tại sao chỉ mừng cưới anh họ có ba trăm. Anh em từ thời nối khố, trước anh họ còn giúp mình bao nhiêu mà nay cả đời người cưới có một lần mà chỉ đi nhiêu đó tiền thì sau này còn nhìn mặt ai. 

Tôi bị họ hàng rêu rao là 'kẹt xỉ', sống không biết điều khi bị mẹ chồng lén rút phong bì mừng cưới bỏ qua phong bì anh chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghe điện thoại của chồng mà tôi choáng váng. Làm sao có thể như thế được chứ? Tôi gọi điện hỏi mẹ chồng nhưng bà cũng khẳng định bỏ đúng 3 triệu rồi. Tuy nhiên khi giải thích với chồng chắc có gì nhầm lẫn ở đây thì nó khẳng định chắc nịch tên phong bì ghi rõ tên tôi nên không thể nhầm được.

Đang bầu bí khó tính, chồng lại nói giọng thái độ, không chịu tin tôi. Trong cơn tức giận, tôi đã lớn tiếng với chồng. Đã mất tiền lại còn mang tiếng, người thì nói bỏ phong bì rồi, người lại nói số tiền không khớp với tiền mừng của tôi. 

Tôi bị họ hàng rêu rao là 'kẹt xỉ', sống không biết điều khi bị mẹ chồng lén rút phong bì mừng cưới bỏ qua phong bì anh chồng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đang lúc hoang mang không biết điều tra thế nào thì tôi được em chồng gửi cho xem bài đăng trong nhóm kín của họ hàng là ảnh đăng phong bì của tôi khi mở ra chỉ có ba trăm.  Tôi nhìn thấy mà sốc đến tận óc vì tôi biết chắc là khi mình đưa cho mẹ chồng là tiền mừng bỏ trong thiệp cưới do thói quen của ở quê mình, nhưng ở quê chồng thì bỏ tiền vào phong thư.

Ngay lập tức tôi gọi điện cho mẹ chồng đối chất. Sau một hồi chối quanh chối co, cuối cùng bà cùng đành nhận nói rằng  gia đình tối là em mà mừng nhiều hơn anh là không phải nên mới rút bớt của tôi qua bỏ phong bì cho anh. 

Hiểu rõ mọi chuyện, tôi mệt mỏi cuốn đồ về thẳng nhà mẹ, vì tôi cần có thời gian suy nghĩ để có thể nói chuyện này cho chồng nghe, dù sao tôi cũng không muốn bà mất mặt nhưng cũng thể mang cái danh 'sống không biết điều'.

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Thật lòng mà nói, tôi đã không tìm hiểu kỹ bạn đời của mình, không ngờ anh ta trước và sau khi kết hôn lại khác xa nhau như vậy, giống như hai người hoàn toàn khác nhau. Không chỉ vô tâm mà còn có  tính 'lăng nhăng bắt bướm'.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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