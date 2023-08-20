“Em ơi mai công ty anh có chuyến du lịch biển 3 ngày. Sếp nói cho gia đình và người yêu đi cùng. Em đi với anh nhé.”

Vậy là cuối cùng Thắng cũng thuyết phục được bạn gái đi du lịch cùng công ty mình. Thảo thì cứ nghĩ bạn trai rủ mình đi chơi cho vui và cũng là để giới thiệu chính thức mình với mọi người trong công ty. Hai người cũng yêu nhau 3 năm rồi mà.

- Trước lạ sau quen, đi cùng anh mà. Em không đi chúng nó lôi anh ra phạt kiểu gì mấy ngày đấy ngày nào anh cũng ngập trong bia rượu cho mà xem.

Ảnh minh họa: Internet

Ấy nhưng cô không thể ngờ được đằng sau chuyến đi này lại là 1 âm mưu toan tính vô cùng đáng khinh bỉ của Thắng bạn trai mình. Thắng định dùng Thảo làm quân cờ, làm vật hiến thân cho sếp để giúp hắn ngoi lên vị trí trưởng phòng. Hắn vẫn giữ tình yêu trong sáng với Thảo để tính toán cho nước đi cuối cùng này. Đạt được rồi chắc chắn hắn sẽ đá bay cô và đến với 1 cô gái khác. Đời nào Thắng chịu lấy 1 cô gái quê như Thảo.

Và âm mưu toan tính của Thắng đã dần thành hiện thực khi anh ta thuyết phục được Thảo đi du lịch với mình. Ngay buổi tối hôm đầu tiên của chuyến đi, với lý do lần đầu tiên Thắng giới thiệu bạn gái nên mọi người tới chúc khá nhiều cả anh và Thảo. Lẽ ra bình thường biết Thảo không uống được thì Thắng sẽ phải uống đỡ nhưng đằng này anh động viên cô nên uống hết:

- Em uống nữa là em say mất đấy.

- Không sao đâu. Say thì anh đưa em về phòng ngủ, giờ cũng chỉ ngủ chứ có đi đâu chơi nữa đâu nhưng nếu mình không uống thì mọi người lại nói mình khinh họ, thiếu tôn trọng họ. Em hiểu cho anh.

Cuối cùng Thảo say nằm bẹp tại ghế không còn biết gì nữa. Thừa cơ hội đó Thắng không đưa bạn gái về phòng cùng chị công ty mà bế thẳng cô vào phòng giám đốc.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng rồi cánh cửa mới đóng lại chừng 5 phút thì bất ngờ giám đốc đập cửa ầm ầm lao thẳng ra ngoài. Thắng lao vội vào trong thì rụng rời khi thấy Thảo đang nằm trên giường, cô không say mà tỉnh.

- Tôi, tôi tưởng cô say mà.

- Trước khi cuộc nhậu bắt đầu tôi vẫn tin tưởng ở anh nhưng khi anh ép tôi uống rượu thì tôi đã hiểu tất cả rồi. Tôi vừa bảo giám đốc của anh mai đi bệnh viện mà khám không có lại chết vì lý do gì mà không biết đâu.