Tôi đã mua được căn hộ chung cư từ trước khi hai đứa đến với nhau. Tuy chưa cưới nhưng tôi và H vẫn đang sống chung với nhau như vợ chồng. Bố mẹ hai bên mong mỏi thúc giục chuyện cưới xin mỗi ngày nên chúng tôi sẽ đăng ký kết hôn vào tháng sau.

ôi và H yêu nhau được gần một năm nay, tình cảm của cả hai rất tốt. Bạn gái làm văn phòng còn tôi là dân công trình.

Cách đây 3 ngày, bố mẹ tôi đột ngột gọi chúng tôi về nhà gấp để giải quyết một việc rất quan trọng. Lo có chuyện nghiêm trọng xảy ra nên hai đứa xin nghỉ việc để về quê.

H là người con gái đảm đang tháo vát, từ ngày có bạn gái về sống chung, nhà tôi được gọn gàng ngăn nắp, ăn những bữa cơm đủ chất. Tôi thấy mình thật may mắn khi yêu được H, không chỉ xinh đẹp mà tính cách cô ấy cũng rất khoan dung độ lượng.

Tôi rất bất ngờ khi có một người phụ nữ lạ đang ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi. Nhìn sang H, tôi thấy thái độ bối rối của cô ấy, như thể có quan hệ gì đó với người phụ nữ kia vậy? Nhưng H chỉ chào hỏi giống như một người xa lạ.

Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà đó nói từng là mẹ chồng cũ của H, ở tỉnh bên cạnh. Bà bảo chồng của H bị tai nạn nằm liệt một chỗ, con trai mới được 1 tuổi, nhà khó khăn, cô ấy ra phố kiếm việc. Thế nhưng cũng từ đó H mất tích luôn. Một năm sau thì gửi tờ đơn ly hôn đã ký về.

Mấy hôm trước, có người bạn của H đã nói địa chỉ nhà tôi cho bà ấy biết, ngay lập tức bà tìm đến gặp bố mẹ tôi để phanh phui con người đạo đức giả của H. Bà đưa cho cô ấy tờ giấy và nói: "Đó là số tiền 200 triệu, tôi nuôi con chị suốt những năm qua, bây giờ chị phải có trách nhiệm trả lại cho tôi". Thấy H ngồi im không nhận, bà ấy đưa sang cho tôi và yêu cầu tôi trả nợ giúp trước khi làm đám cưới với H.

Thật không ngờ bạn gái tôi lại có nhân cách tồi tệ đến vậy. H quỳ xuống xin lỗi cả nhà tôi và xin được khắc phục hậu quả.

Sau khi người đó rời khỏi nhà, bố mẹ tôi phản đối cuộc hôn nhân của hai đứa. Thế nhưng H bảo suốt những năm qua, cô ấy biết sai, đã thay đổi bản thân, sống tốt hơn, mong mọi người cho cơ hội làm lại cuộc đời.

Hiện tại tôi thấy tính cách của H rất tốt, theo mọi người tôi có nên bỏ qua quá khứ của cô ấy, để tiếp tục đi đến hôn nhân không?