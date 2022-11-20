Tình trường lận đận dù nhiều người theo đuổi, nguyên cớ do đâu?

Thế nên chữ "tình" mới xuất hiện, kéo những con người xa lạ đến gần nhau và gắn bó cả một đời. Nhưng hỏi thế gian tình là chi, mà khiến cho muôn người khổ đau đến thế. Chúng ta tìm đến tình yêu vì mong rằng có thể tìm được bến đỗ, một niềm tin để nỗ lực hơn, sống tốt hơn. Vậy mà, thực tế lại không hề dễ dàng như mong đợi.

Suy cho cùng, con người vẫn là loài sinh vật quá đỗi mong manh yếu mềm, điều đó khiến chúng ta cần một điểm tựa để sống, cụ thể hơn là tìm ra lý do để mình tồn tại, để nuôi hy vọng về tương lai mà bước qua ngày hôm nay.

Nếu đã thất bại quá nhiều trong tình yêu đến nỗi khiến trái tim bạn chai sạn đi, vậy bạn có từng đi tìm nguồn căn thật sự đằng sau những khổ ải mà cuộc đời đã ném cho bạn chưa, hay chỉ mãi nằm đó, ngay nơi mình ngã xuống, rồi không ngừng khóc than.

Nếu nhìn ra ngoài kia, có lẽ bạn sẽ thấy nhiều người đau khổ vì tình yêu hơn là hạnh phúc vì tình yêu. Vì sao? Là tình yêu có lỗi hay do chúng ta đã yêu sai cách?

Thoạt nhìn, bạn sẽ cho rằng tình yêu đích thực chỉ đến với những người gặp may mắn. Nhưng không phải đâu bạn à, chẳng ai đủ may mắn nhiều đến nỗi để có được một đời hạnh phúc bên người mình yêu đâu. Yêu là duyên, mà bên nhau là nợ.

Để khoản "nợ" đó không khiến bạn đau đầu, mà ngược lại còn mang đến niềm vui, đó là cả một nghệ thuật sống.

Người ta thường nói, trong một gia đình hạnh phúc, bố được tôn trọng, mẹ được nuông chiều và con được công nhận. Từ một câu nói thôi, cũng đủ khiến bạn nhìn lại gia đình mình, rằng mình đã làm được những điều trên cho thành viên trong gia đình chưa.

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Còn trong một mối quan hệ, sự cố gắng từ một phía sẽ không bao giờ là đủ. Phải là cả hai bên cùng cố gắng, xây đắp hạnh phúc, hiểu rằng mọi thứ cần được bắt đầu từ tình yêu, sự tôn trọng và bao dung cho nhau.

Những nhân duyên đến với bạn, cho dù có mang đến cho bạn một kết cục tốt đẹp hay không, thì cũng hãy biết trân trọng mối lương duyên đó, vì chúng đều là do duyên nợ chính bạn tạo ra từ quá khứ.

Nếu là đau buồn hãy hiểu rằng bạn đang trả nợ, còn là trái ngọt thì hãy hiểu rằng đó là quý nhân.

Sau đây là những điều mà Đức Phật đã dạy về nhân duyên, hãy đọc để hiểu và từ bỏ chấp tâm, sống tử tế rồi hạnh phúc sẽ tự "gõ cửa" nhà bạn.

1. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ không thuộc về mình.

2. Bạn có thể tự do yêu thương nhưng đừng nên quỵ lụy, vì vô thường là bản chất của cuộc đời, có hợp ắt có tan.

3. Mỗi một vấp ngã đều là một bài học.

4. Hận thù người khác là mình tự chuốc độc nhưng mong người ta sẽ chết.

5. Chấp tâm là nguyên nhân của phiền não, buông bỏ chấp tâm mới mong được tự tại.

6. Thời gian sẽ trôi qua và xóa sạch mọi tổn thương của bạn.

7. Quảng kết chúng duyên, chính là không làm tổn thương bất cứ người nào.

8. Có lòng thương yêu vô tư thì sẽ có tất cả, càng tính toán càng mất nhiều.

9. Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên bạn cần phải “Tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên”.

10. Phải đối mặt với hiện thực, mới có thể vượt qua hiện thực.

11. Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác. Bạn không thể cho người khác thứ mà mình không có.

12. Cảm ơn đời với những gì tôi đã có, cảm ơn đời những gì tôi không có.

13. Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán trách nó. Tình yêu không nợ chúng ta điều gì, nên đừng đổ tội cho nó.