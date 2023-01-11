Tình một đêm nồng cháy với trai đẹp 6 múi, tôi lo ngại khi phát hiện chi tiết 'kích thích' trên người của anh ấy

Tâm sự 11/01/2023 18:56

Tôi quen anh Tân được 1 năm rồi. Anh hơn tôi 3 tuổi. Anh cao cỡ 1m76, nặng tầm 73kg, thân hình 6 múi săn chắc do tập gym đều đặn. Nói chúng, nhìn anh, tôi thấy cũng "ưng cái bụng".

Tôi năm nay 25 tuổi và đã đi làm được 3 năm. Tôi cao 1m63, gương mặt cũng gọi là ưa nhìn. Công việc của tôi đến bây giờ cũng gọi là tạm ổn nhưng chuyện tình duyên thì lận đận quá. 

Tôi từng yêu 2 người nhưng đều bị họ lợi dụng và lừa gạt. Chính vì vậy tôi rất sợ những người đàn ông tệ bạc, chỉ biết vui chơi qua đường chứ không quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Không những thế, vì tôi cũng đã "có tuổi" nên bố mẹ ở quê cũng giục giã chuyện yêu đương, cưới hỏi. Tôi chỉ mong tìm được người đàn ông nghiêm túc yêu thương mình còn chuyện kinh tế, nhà cửa thì tính sau. Vì xác định yêu là cưới nên tôi rất cẩn trọng trong chuyện yêu đương, tìm hiểu.

Tôi quen anh Tân được 1 năm rồi. Anh hơn tôi 3 tuổi. Anh cao cỡ 1m76, nặng tầm 73kg, thân hình 6 múi săn chắc do tập gym đều đặn. Nói chúng, nhìn anh, tôi thấy cũng "ưng cái bụng". Qua tiếp xúc, tôi thấy anh khá hiền lành, hướng nội và cũng nghiêm túc trong chuyện tình cảm chứ không có ý định trêu đùa gì tôi.

Tình một đêm nồng cháy với trai đẹp 6 múi, tôi lo ngại khi phát hiện chi tiết 'kích thích' trên người của anh ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh làm việc ở một công ty xuất nhập khẩu. Khi có thời gian rảnh, anh thường ở nhà hoặc hẹn gặp tôi đi chơi. Anh không rượu chè, thuốc lá và cũng không hay la cà quán xá hay karaoke với đồng nghiệp, bạn bè. 

Trong điện thoại của anh, tôi thấy cũng rất ít số điện thoại của phụ nữ. Anh nói rằng từ khi yêu tôi, anh đã chủ động xóa hết số liên lạc của bạn gái, đồng nghiệp nữ rồi. 

Tôi rất cẩn trọng trong tình yêu nên đã tìm hiểu anh rất kỹ. Tôi đã vấp ngã hai lần rồi nên sợ tổn thương thêm lần nữa. Hôm đó là ngày thứ 7, mùng 7/3, anh dẫn tôi về ra mắt, ăn cơm với bố mẹ. Anh mua bánh kem, tặng hoa cho tôi và mẹ nhân ngày 8/3. 

Tôi cũng tặng mẹ anh một chiếc khăn choàng. Không khí trong nhà rất vui vẻ, đầm ấm. Tôi thấy mẹ anh cũng quý mến, quan tâm đến tôi. 

 

Ngày 8/3, anh đến trước cửa nhà tôi, đưa tôi đi ăn tối ở nhà hàng và tặng cho tôi một chiếc nhẫn rất đẹp. Tôi như bị mê man, ngập tràn trong ái tình. Rồi cái gì đến cũng phải đến. Khuya hôm đó, tôi với anh có uống chút rượu vang và chúng tôi đã đi khách sạn với nhau. 

Đêm đó, anh đã làm tôi say trong hạnh phúc. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ hoàn hảo đến phút cuối. Nhưng anh làm tôi chưng hửng và băn khoăn khi phát hiện ra chỗ đó của anh có gắn bi mọi người ạ! Nói chung tôi cũng thấy thích vì mới lạ nhưng lại có cảm giác sợ nhiều hơn. Đàn ông bình thường, hiền lành, tử tế, ai lại gắn bị như thế nhỉ? 

 

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Chúng tôi là một cặp đôi rất hạnh phúc. Vâng, tất nhiên là cho đến trước thời điểm tôi đọc được tin nhắn khủng khiếp đó trong điện thoại của anh.

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