Tỉnh dậy sau một đêm 'ân ái mặn nồng' với bạn gái, tôi hoảng hốt không nói nên lời khi người nằm bên cạnh lại là một cô gái khác...

Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ khi xảy ra chuyện đó, nhưng tôi vẫn chưa biết phải làm sao. Là thằng đàn ông, tôi không thể rũ bỏ trách nhiệm, nhưng lại càng không thể nhận trách nhiệm vì tôi đâu có yêu cô ta. Người tôi yêu là Bích.

Ảnh minh họa: Internet

Cách đây vài ngày, do gặp chuyện buồn trong công việc, nên tôi đã có một bữa nhậu say quên trời đất với đám bạn thân. Mọi lần nếu đi nhậu, tôi đều đưa bạn gái đi cùng, nhưng hôm ấy cô ấy đi công tác, nên tôi chỉ đi 1 mình. Không ngờ đến lúc uống say, tôi đã phi xe đến nhà trọ của bạn gái, bấm chuông inh ỏi, làm loạn lúc nửa đêm.