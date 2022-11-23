Tình cũ của chồng bất ngờ xuất hiện ngay ngày cưới trách anh 'sao vội đi lấy vợ', chồng tôi đứng 'khóc như mưa', đêm tân hôn anh cùng tình cũ đi 'mất hút'

Vào ngày cưới, không khí đang vui vẻ thì có một cô gái ăn mặc sang trọng xuất hiện khiến tất cả mọi người xì xào. Nhìn thấy cô ấy lại gần Phát cảm giác ngột ngạt và ghen tuông khiến tôi chẳng nghĩ được nhiều.

Trước khi đến với tôi, Phát đã có mối tình đầu rất sâu đậm với một cô gái. Nhưng sau đó cô ấy kiên quyết đi du học nên Phát đã nói lời chia tay. Khi đến với tôi, Phát rất đau khổ và nhớ nhung cô gái đó, nhưng thời gian trôi qua đã khiến tình cảm của hai chúng tôi được cải thiện và anh ấy cũng cởi mở với tôi hơn. Vì quá yêu Phát nên tôi lo sợ cô gái kia quay trở về sẽ cướp mất người yêu mình nên tôi đã ngỏ lời muốn cưới. Sau nhiều ngày suy nghĩ Phát cũng chấp nhận, khỏi phải nói tôi hạnh phúc biết chừng nào.

Vào ngày cưới, không khí đang vui vẻ thì có một cô gái ăn mặc sang trọng xuất hiện khiến tất cả mọi người xì xào. Hình cô gái đó luôn ngự trị ở trong ví của Phát nên tôi sao có thể quên được. Nhìn thấy cô ấy lại gần Phát cảm giác ngột ngạt và ghen tuông khiến tôi chẳng nghĩ được nhiều. Tôi hớt hải chạy lại bên chồng nhưng thật xui xẻo, trước mặt bao nhiêu khách khứa, tôi ngã sấp mặt xuống nền. Cố đưa tay lên cầu cứu chú rể giúp đỡ nhưng anh ấy đang bận trò chuyện với tình cũ nên không hề chú ý tới bên này.

Ảnh minh họa: Internet Tôi được 2 phù dâu đỡ dậy, lững thững đi lại gần chỗ họ thì nghe thấy cô gái đó nói: "Sao anh không đợi em mà vội vã đi lấy vợ thế? Anh biết em đau lòng lắm không? Vừa nghe tin anh cưới em đã đặt vé máy bay về ngay để ngăn cản cuộc hôn nhân này. Anh mãi là người đàn ông của em". Nhìn chồng gạt nước mắt và gật đầu lia lịa đáp trả tình cũ khiến tôi suy sụp hoàn toàn. Bao nhiêu cố gắng suốt một năm nay của tôi chẳng lẽ mất hết sao? Cuối cùng tôi vẫn không chạm được vào trái tim của anh ấy? Ảnh minh họa: Internet Đám cưới nhanh chóng tan rã, tôi một mình rời đám cưới trở về căn hộ chung cư của hai vợ chồng. Còn chồng tôi kéo tình cũ đi đâu cũng không ai biết nữa. Những ngày sau cưới, tôi luôn giam mình trong căn hộ chung cư để chờ đợi ngày chồng quay lại nhưng càng đợi càng thất vọng. Tất cả người thân của anh ấy cũng chẳng thể liên lạc được với chồng tôi. Mọi người ơi tôi phải làm sao với cuộc hôn nhân thất bại này đây?

Những ngày thai nghén mệt mỏi còn bị mẹ chồng hạch sách mắng chửi, chồng chỉ nằm ì xem ti vi còn nguây nguẩy bảo đáng đời tôi! Lúc trước tôi khỏe mạnh thì cáng đáng được hết, chăm sóc mẹ chồng, cửa nhà sạch sẽ, cơm nước 3 bữa. Nhưng giờ tôi mang thai, mà tôi nghén lắm, không ăn uống được gì, người nhiều khi xanh như tàu lá, vậy mà lại phải lo cho mẹ chồng nữa khiến tôi kiệt sức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-cu-cua-chong-bat-ngo-xuat-hien-ngay-ngay-cuoi-trach-anh-sao-voi-di-lay-vo-chong-toi-dung-khoc-nhu-mua-dem-tan-hon-anh-cung-tinh-cu-di-mat-hut-527223.html