Hôm qua, lúc dọn dẹp nhà cửa, tôi thấy một cái que thử thai hai vạch trong sọt rác nhà vệ sinh.

Vợ chồng tôi sống với nhau cũng gần 2 năm nhưng chưa có con. Vợ tôi vẫn muốn phấn đấu cho sự nghiệp nên chưa muốn vướng bận chuyện con cái. Nhưng tôi thì rất thích có một đứa trẻ trong nhà.

Hôm qua, lúc dọn dẹp nhà cửa, tôi thấy một cái que thử thai hai vạch trong sọt rác nhà vệ sinh. Tôi hớn hở hỏi vợ vì cứ nghĩ cô ấy đã có bầu nhưng giấu chồng. Nào ngờ, vợ tiết lộ một chuyện khiến tôi sốc nặng.

Cô ấy nói chủ nhân của cái que thử thai đó là em tôi. “Hôm trước cái Ngọc (em tôi) đến chơi rồi thậm thụt trong nhà vệ sinh rất lâu. Hóa ra là em ấy thử thai rồi vứt que trong sọt rác. Hèn chi dạo nào em cứ thấy Ngọc có biểu hiện rất lạ, ăn uống cũng không ngon miệng hay hào hứng như trước nữa”.

Ảnh minh họa: Internet

Vấn đề nằm ở chỗ, Ngọc – em gái tôi – chưa có chồng. Nó cũng chưa từng dẫn ai về ra mắt gia đình. Tự dưng bây giờ lại có bầu? Vậy “tác giả” của cái thai là ai?

Sáng nay, tôi hẹn em gái ra quán cà phê nói chuyện. Tôi hỏi thẳng về việc em gái đang giấu giếm. Con bé khóc nức nở, bảo vừa biết có bầu thì người yêu đã chia tay với lý do đi xuất khẩu lao động. Giờ em tôi cũng chẳng biết phải làm sao với đứa nhỏ trong bụng.

Rồi em gái bỗng van xin tôi giúp đỡ. Em ấy sẽ chuyển đến nhà tôi ở, sinh con để tránh bị hàng xóm dị nghị. Đứa bé đó, vợ chồng tôi nhận nuôi hộ em ấy vài năm, để khi nào thích hợp thì em ấy nhận về lại.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi phân vân về lời van xin này quá. Nếu tôi không giúp thì có lẽ em tôi sẽ rất khổ cực. Bản thân tôi cũng thích có một đứa bé trong nhà cho vui nhà vui cửa. Nhưng tôi phải mở lời thế nào để vợ đồng ý đây?

Đêm nào tôi cũng ngủ lịm đi sau khi uống ly sữa vợ pha, tò mò tìm hiểu điều lạ thì choáng váng với bí mật không ngờ phía sau Nửa tháng nay, cứ 11h đêm là vợ tôi lại mang vào phòng làm việc cho tôi một cốc sữa nóng. Sự chăm sóc của cô ấy khiến tôi cảm thấy rất ấm áp và cảm động.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-co-thay-que-thu-thai-trong-sot-rac-tuong-vo-tao-bat-ngo-nen-hon-ho-di-hoi-thi-soc-nang-khi-phat-hien-mot-dieu-kho-tin-555710.html