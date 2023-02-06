Tin tưởng người vợ xinh đẹp và quý phái, tôi 'hồn bay phách lạc', khiếp sợ khi vợ khai nhận đã cặp bồ với những người này

Tâm sự 06/02/2023 13:06

Cô ấy thú nhận đã đi khách sạn với nhau mỗi lần tôi đi công tác. Cô ấy còn nói cảm thấy có lỗi khi đã lừa dối tôi và muốn xin lỗi tôi từ rất lâu nhưng không dám vì sợ sẽ ảnh hưởng đến con cái.

Vợ tôi kém tôi 7 tuổi nên vẫn đang trong thời kì xuân sắc. Chúng tôi cưới nhau được 3 năm, có với nhau một đứa con trai. Cô ấy có vẻ đẹp của “gái một con nhìn mòn con mắt” mà các cụ vẫn hay nói.

Tôi đã nghĩ chúng tôi là một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan nhưng sự thật không phải vậy. Áp lực công việc khiến tôi không thể phát huy hết bản năng của một người đàn ông mà chỉ cần đi làm về nhìn thấy giường là tôi lăn ra ngủ. Cuộc sống chăn gối của hai vợ chồng nguội lạnh theo thời gian.

Tối hôm đó, như bao hôm khác, khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì vợ tôi hét lên một câu khiến tôi sững người: “Ít nhất thì sếp của anh còn khiến tôi thỏa mãn hơn anh”.

Cô ấy thú nhận đã ngoại tình khi cả hai còn đang yêu nhau và trong suốt năm đầu tiên sau cưới. Trong lần hẹn hò đầu tiên, tôi đã dẫn theo cô ấy đến buổi sinh nhật 40 tuổi của sếp tôi. Do bận làm quen với khách khứa nên tôi không có thời gian chú ý đến ánh mắt khác lạ mà ông ta nhìn bạn gái tôi. Họ nói chuyện, cho nhau số điện thoại và tán tỉnh nhau từ lúc nào tôi không biết.

Sau đó, ông ta tặng bạn gái tôi những món quà đắt tiền, những bộ quần áo hàng hiệu, những lọ nước hoa tiền triệu và cuối cùng, họ ngủ với nhau. Cô ấy thú nhận đã đi khách sạn với nhau mỗi lần tôi đi công tác. Cô ấy còn nói cảm thấy có lỗi khi đã lừa dối tôi và muốn xin lỗi tôi từ rất lâu nhưng không dám vì sợ sẽ ảnh hưởng đến con cái. Tôi không bình tĩnh được nữa mà hét lên: “Cô còn dối tôi quen với bao nhiêu thằng nữa?”

Tin tưởng người vợ xinh đẹp và quý phái, tôi 'hồn bay phách lạc', khiếp sợ khi vợ khai nhận đã cặp bồ với những người này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặt cô ấy đỏ lên và mơ màng như thể không hề có tôi ở đó mà kể lại, trong chuyến công tác nước ngoài lần đó, cô đã lên giường với một gã đồng nghiệp điển trai trong công ty. Thậm chí cô ta còn đong đưa với gã hàng xóm mới chuyển đến bên nhà trong lúc tôi không có nhà. Tôi bỗng nhiên thấy sợ hãi với vẻ mặt thản nhiên của người vợ chung chăn gối với mình 3 năm khi kể về các “thành tích” ngoại tình.

Như nhận ra sự tức giận của tôi, cô ta khóc lóc cầu xin tha thứ: “Em sai rồi, hồi đấy em còn trẻ và làm những chuyện ngu ngốc. Nhưng giờ em xin hứa sẽ không bao giờ tái phạm?”.

Tôi giờ đây không thể tin những lời cô ta nói. Tôi đã nghĩ chuyện chăn gối của cả hai rất ổn nhưng không ngờ ham muốn của cô lại lớn đến như vậy. Cô ấy thú nhận đã giả vờ lên đỉnh để vừa lòng tôi.

Nhưng chưa bao giờ cô ấy nói với tôi chuyện đó? Tôi cứ nghĩ rằng cuộc sống của mình đang rất tốt đẹp mà ngờ đâu được nó đã mục nát ngay từ khi bắt đầu.

Cô ấy nói rất yêu tôi và những người đàn ông kia chỉ để thỏa mãn dục vọng của cô ấy nhưng còn lòng tự tôn của một thằng đàn ông như tôi thì sao? Tôi nghĩ hai vợ chồng cởi mở với nhau rất nhiều chuyện nhưng tôi lại không biết rằng mình chưa bao giờ khiến cô thỏa mãn.

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