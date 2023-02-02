Tin tưởng cô giúp việc hết mực, vợ không thể ngờ phải chứng kiến cảnh 'động trời' này ngay trong nhà

Tâm sự 02/02/2023 03:40

Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện lý do chồng cặp bồ với cô giúp việc trẻ khiến nhiều bà vợ 'giật nảy người', thì câu hỏi của chị chính là câu trả lời cho chị rồi đó!

Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Lý do chồng cặp bồ với cô giúp việc trẻ khiến nhiều bà vợ 'giật nảy người', thì câu hỏi của chị chính là câu trả lời cho chị rồi đó!

Chồng chị đã lợi dụng việc chị quá tin tưởng ở cô giúp việc trẻ mà qua mặt chị để cặp bồ với cô ấy. Chị không nên nghe lời bao biện đầu môi chót lưỡi của chồng rằng anh ấy mới phạm lỗi lần đầu. Phải có thời gian chinh phục, có thời gian yêu đương khá lâu chồng chị mới dám hành động ngang nhiên như vậy với cô osin trẻ đó.

Tin tưởng cô giúp việc hết mực, vợ không thể ngờ phải chứng kiến cảnh 'động trời' này ngay trong nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tôi chuyện xảy ra là chuyện riêng tư của gia đình chị, tôi không khuyên chị tha thứ cho chồng hay chấm dứt hôn nhân với chồng và lỗi lầm của anh ấy đối với chị, mà chỉ muốn qua đây nhắc nhở chị cần rút ra bài học kinh nghiệm cho mình dù còn tình cảm với chồng hay không. Đó là không nên đặt hết niềm tin của mình vào người xa lạ không phải ruột thịt của mình, dù có hài lòng đến bao nhiêu với công việc của họ thì cũng giữ khoảng cách cần thiết với họ, đừng để đến lúc xảy ra hậu quả rồi mới tiếc nuối, ân hận hay trách móc hoàn cảnh.

Chị là người có trình độ, tin rằng chị biết phải làm gì để hoặc níu giữ hạnh phúc gia đình cho con gái. Có đủ cha, đủ mẹ, hoặc giải thoát cho mình và con gái khỏi cảnh sống trớ trêu với người chồng phụ tình, thiếu chung thủy đó. Thông cảm và chia sẻ cùng chị, chúc chị may mắn.

 

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