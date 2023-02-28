Tiểu tam gửi đồ nhạy cảm tới tận nhà rồi nhắn tin thách thức chính thất 'dùng tạm', màn đáp trả cao tay của cô vợ khiến ai cũng khâm phục

Tâm sự 28/02/2023 17:53

Không chỉ "mặt dày, mày dạn" gửi cả đồ nhạy cảm, ả nhân tình vẫn tráo trở yêu cầu cô vợ bỏ buông tay để cặp đôi "mèo mả, gà đồng" được đến với nhau.

Mới đây, cộng đồng mạng lại "dậy sóng" trước chia sẻ của một chị vợ về chuyện chồng ngoại tình. Đáng chú ý hơn là cách tiểu tam chọc tức lại chính thất càng khiến dư luận phẫn nộ.

Cô vợ chia sẻ, chồng là một người đẹp trai, phong lưu. Sau khi kết hôn với nhau được 5 năm, có một cậu con trai thì bất nhờ phát hiện chồng ngoại tình. Cô cho rằng sai lầm lớn nhất của mình chính phát hiện chồng "cắm sừng" nhưng vẫn tha thứ.

Tiểu tam gửi đồ nhạy cảm tới tận nhà rồi nhắn tin thách thức chính thất 'dùng tạm', màn đáp trả cao tay của cô vợ khiến ai cũng khâm phục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù bắt quả tang chồng vụng trộm với người khác nhưng người vợ vẫn tha thứ vì cho muốn con có cha, hơn nữa chồng cũng là một người rất yêu thương con. Phía gia đình chồng cũng rất tốt. Tuy nhiên, với bản tính trăng hoa đã ngấm vào máu, anh chồng cô vẫn không chấm dứt được những hành động tội lỗi với vợ. Chẳng những thế, việc nhân nhượng của cô còn giúp kẻ thứ ba được nước lấn tới.

Nửa năm sau vụ ngoại tình, cô vợ lại phát hiện chồng có những biểu hiện lạ. Lần này, anh chồng đã xóa hết những tin nhắn mạng xã hội, lâu lâu cầm điện thoại rồi cười khiến, rồi ăn mặc chỉn chu, xịt cả nước hoa khiến cô vợ không khỏi nghi ngờ.

Để "phủ đầu" chồng, cô vợ đã nói chuyện với chồng như thể đã biết hết mọi chuyện khiến anh ta không kịp trở tay và "xanh mặt" thừa nhận.

Cô bắt đầu nói chuyện thẳng thắn lại với chồng theo kiểu mình biết tỏng tất cả mọi việc. Anh ta tỏ ra vô cùng sửng sốt. Mặc dù khá chán nản với cuộc hôn nhân nhưng cô vợ vẫn chờ xem anh chồng sẽ xử lý vụ việc ra sao.

Sau 1 tuần cô nói chuyện với chồng thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ "kẻ thứ 3", cô càng sốc hơn khi người nhắn tin cho cô lại chính là ả nhân tình từng bị cô bắt quả tang với chồng lần trước. Hóa ra, gã chồng trăng hoa của cô tuyên bố cắt đứt nhưng họ vẫn lén lút qua lại với nhau.

Tiểu tam gửi đồ nhạy cảm tới tận nhà rồi nhắn tin thách thức chính thất 'dùng tạm', màn đáp trả cao tay của cô vợ khiến ai cũng khâm phục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đỉnh điểm là khi ả nhân tình nhắn tin cho biết cô ta yêu chồng cô mù quáng và cả hai đến với nhau thật lòng, chỉ mong người vợ có thể buông tha chồng để cả hai người họ đến với nhau. Sau khi người vợ không trả lời tin nhắn, hành động của ả nhân tình mới khiến nhiều người tá hỏa. Theo lời cô vợ: "Bực mình nên em không thèm trả lời. Ai dè nó gửi *** toy đến địa chỉ nhà em”.

Không chỉ "mặt dày, mày dạn" gửi cả đồ nhạy cảm, ả nhân tình vẫn tráo trở yêu cầu cô vợ bỏ buông tay để cặp đôi "mèo mả, gà đồng" được đến với nhau.

Quá sức chịu đựng, cô vợ đã quyết định dứt khoát ly hôn để gã chồng được mặc sức đến với nhân tình. Song, sau khi ly hôn, anh chồng trăng hoa đã có màn "quay xe khét lẹt", bỏ rơi ả nhân tình. Nhưng kẻ thứ 3 vẫn nhắn tin ăn vạ vỡ cũ, chỉ đến khi người vợ dọa sẽ cho người tìm đến tận nhà thì cô ả mới thôi không làm phiền.

Dưới bài đăng của cô vợ, cư dân mạng bày tỏ sự cảm thông với cô vợ, đồng thời lên án người chồng với thói trăng hoa và ả nhân tình không chút liêm sỉ. Đồng thời, cho rằng quyết định ly hôn để giải thoát khỏi cuộc hôn nhân của chị vợ quả là một quyết định sáng suốt và dũng cảm.

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