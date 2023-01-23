Tiểu tam đến nhà dằn mặt 'chính thất' vì không sinh được con trai, chồng chứng kiến tất cả rồi có hành động bất ngờ

Tâm sự 23/01/2023 04:35

Con gái tôi được hơn một tuổi thì chồng dắt bồ trẻ về nhà ngang nhiên đặt điều kiện nếu tôi không đẻ được con trai anh sẽ bỏ mẹ con tôi để cưới cô gái kia làm vợ.

Quang là bạn thân của anh trai tôi, ngày tôi theo bố mẹ lên bến xe tiễn anh tôi ra thành phố học đại học cũng gặp bố mẹ Quang đang bịn rịn dặn dò Quang trước khi đi học xa nhà.

Sau 4 năm miệt mài đèn sách, anh trai tôi lại cùng Quang trở về quê vừa để báo công vừa để tạm biệt làng quê, tạm biệt bố mẹ, gia đình ra chốn thị thành tìm việc nuôi thân.

Ngày xa Quang, tôi chỉ là con bé 13 tuổi thơ ngây, nhí nhảnh, ngày gặp lại Quang tôi đã là cô thiếu nữ 17 tuổi "bẻ gãy sừng trâu" vừa khỏe mạnh, vừa xinh đẹp, vừa được tiếng ngoan ngoãn, học giỏi nhất nhì ở trường cấp III của huyện.

Suốt một tuần ở quê, ngày nào Quang cũng kiếm cớ sang nhà tôi, mặc dù từ xã của anh sang xã tôi khá xa. Quang không nói nhưng qua ánh mắt, qua chuyện trò rủ rỉ với mẹ tôi, rồi qua việc anh sẳn sàng bỏ cả buổi cùng anh trai tôi khi sửa cho nhà tôi cái máy bơm nước, lúc lợp lại hàng ngói đã cũ nát ở bếp là tôi hiểu Quang muốn điều gì.

Tôi cũng không giấu sự cảm tình với anh kĩ sư trẻ vừa đẹp trai, vừa hiền lành khi nhập số điện thoại của Quang và hứa với anh sẽ giữ liên lạc thường xuyên lúc tôi đưa anh trai và Quang trở lại thành phố…

Tôi đỗ vào đại học và cũng như anh trai, tôi được bố mẹ dặn dò cẩn thận trước khi ra phố nhập học. Quang đón tôi, lo cho tôi đủ thứ từ thuê nhà trọ, dẫn tôi tới tận quán cơm bình dân mà theo anh vừa rẻ vừa an toàn, rồi đưa tôi đi khắp nơi trong thành phố để tôi biết đường khỏi bỡ ngỡ…

Tôi đã trở thành người yêu của Quang khi tôi bước vào năm thứ 2 đại học. Tình yêu của chúng tôi được sự ủng hộ của đôi bên gia đình, nhất là anh trai tôi. Quang có việc làm ổn định, cho thu nhập tốt ở một công ty tư nhân chuyên tư vấn về xây dựng đúng với ngành nghề Quang được đào tạo. Quang không cho tôi đi làm thêm mà anh chu cấp cho tôi đủ để tôi đóng học và chi tiêu sinh hoạt suốt 2 năm còn lại.

Tiểu tam đến nhà dằn mặt 'chính thất' vì không sinh được con trai, chồng chứng kiến tất cả rồi có hành động bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tốt nghiệp đại học, tôi may mắn có được mức lương ưu ái của công ty xuất nhập khẩu thiết bị y tế khi tôi làm kế toán ở đó. Đám cưới của tôi và Quang tổ chức ngay sau ngày tôi đi làm được một tháng.

"Chưa đầy năm mẹ đã đầy tháng con" tôi mang bầu ngay sau cưới và sinh cho Quang một cô con gái bụ bẫm, xinh xắn khiến Quang vui lắm. Những tưởng vợ chồng trẻ sinh một bé, nuôi dưỡng mạnh khỏe rồi thư thả 5, 7 năm sau có thêm bé nữa cho đỡ vất vả, nào ngờ con gái đầu chưa làm thôi nôi Quang đã nhỏ to bảo tôi bầu tiếp để kiếm cậu con trai nối dõi vì anh là con một của gia đình.

Tôi đi làm chưa ấm chỗ, lại bầu bì, nuôi con mọn, đang sợ nghỉ lâu mất việc, nay sinh con nữa chắc ở nhà nuôi con chứ công ty nào dám nhận, nên tôi nhẹ nhàng từ chối yêu cầu của Quang. Thế là chiến tranh lạnh nổ ra, vợ chồng ăn cùng mâm, ngủ cùng giường mà thua người hàng xóm, Quang đi làm không báo, về cũng chẳng thèm hỏi tôi và con một tiếng.

Tiểu tam đến nhà dằn mặt 'chính thất' vì không sinh được con trai, chồng chứng kiến tất cả rồi có hành động bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rồi Quang thường xuyên vắng nhà với lí do đi khảo sát công trình. Con gái tôi được hơn một tuổi thì Quang dắt bồ trẻ về nhà ngang nhiên đặt điều kiện nếu tôi không đẻ được con trai anh sẽ bỏ mẹ con tôi để cưới cô gái kia làm vợ.

Chuyện lùng bùng chưa có hồi kết thì tối hôm qua cô bồ trẻ của chồng đường đột đến nhà tôi lớn tiếng đòi tôi để cô ta thế chỗ, vì cô ta mới chính là người xứng đáng được Quang yêu! Quang về đến cửa, tôi chắc Quang nghe hết chuyện nên lẳng lặng dắt xe nổ máy rời nhà để cô bồ trẻ đang lên cơn ghen và tôi tự giải quyết với nhau…

Chồng vừa đi công tác 1 tuần, cứ nửa đêm liền xuất hiện gã đàn ông theo dõi trước nhà, vợ hoảng sợ cầu cứu thì sững sờ hóa đá với người trước mặt

Chồng vừa đi công tác 1 tuần, cứ nửa đêm liền xuất hiện gã đàn ông theo dõi trước nhà, vợ hoảng sợ cầu cứu thì sững sờ hóa đá với người trước mặt

2 đêm liền, tôi thấy hắn ta đứng ngay trước cổng nhà mình. Vậy là đã rõ, mẹ con tôi chính là mục tiêu mà hắn ta nhắm tới.

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