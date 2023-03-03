Mới đây, 1 người chứng kiến toàn bộ sự việc đã lên diễn đàn chia sẻ với tâm trạng đầy ngao ngán. Đúng là đôi khi, chẳng phải việc của mình mà vẫn thấy đau, không phải chồng mình mà vẫn thấy xót.

Đã có bao người rơi vào cảnh gặp chồng đi với bồ trên đường mà không hiểu lý do tại sao anh ta lại phản bội. Bởi chỉ cách đấy nửa tiếng thôi, trước khi ra khỏi nhà, anh ta còn hôn trán vợ, còn thủ thỉ những lời ngọt ngào của 1 ông chồng đầy trách nhiệm. Cuộc sống đôi khi ngoằn ngoèo thế đấy phụ nữ à, và lòng dạ đàn ông chẳng thể thẳng giữa cái lối vòng ấy.

Gia đình thì nhìn hạnh phúc lắm, vợ ông ý cũng giỏi, tháo vát mà xinh xắn kiểu có học. Đi chơi á toàn thể hiện ra kiểu nghe vợ với sợ vợ, làm gì cũng hỏi ý vợ. Bọn tôi đi chơi nhóm mà đôi đấy hạnh phúc nhất luôn. Toàn khoác tay nhau, nắm tay các kiểu. Thế mà ai biết được nó lăng nhăng bao nhiêu con. Bạn bè tôi khuyên thì nó bảo đàn bà ngoài vợ nó ra thì chỉ để ngủ giải trí , còn không bao giờ nó tôn trọng và lấy, chỉ là đổi gió. Nhiều lúc cuộc sống vợ chồng cứ lặp đi lặp lại nên chán, cần có tí hương hoa ở ngoài cho đổi vị.

Cô kể: "Hôm nay mưa gió ngồi cà phê với thằng bạn. Nói thật là thằng này tính hay lắm, bạn bè nó rộng rãi lắm, lại có tiền, vui vẻ, hòa đồng. Chơi trong nhóm vui, có gì nó đều giúp chỉ có 1 khoản mình không hề thích đấy là lăng nhăng. Có vợ và 2 đứa con 1 trai 1 gái rồi mà nói thật ông ý cặp kè với bao nhiêu con rồi mà vợ không biết gì ( không biết hoặc là biết mà kệ, mình không rõ lắm).

Ngoài vợ nó phải tán tỉnh lúc còn trai tân thì nói chung con nào cặp cũng đều vì cái nọ cái kia hết, con thì chồng chán, chán chồng, con thì thích tiền, con thì yêu nó thật nhưng dễ dãi quá, mà nó thì cần nhanh gọn. Vừa rồi cặp 1 con có chồng, con này chết mê chết mệt, cố ý cho vợ nó biết và bỏ về mẹ đẻ ở. Thằng bạn mình nó dứt hẳn luôn. Không 1 tin nhắn, không 1 cuộc gọi. Nó mua xe ô tô mới cho vợ. Đứa giật chồng kia cay quá, nhắn tin chửi vợ bạn mình, dọa tung bằng chứng mà bị nó tát cho sưng hết mặt rồi nó bóp cổ lằn hết lên. Nó còn gọi mấy đứa bọn mình ra giả vờ đi đánh ghen cho con kia sợ không bám nó nữa. Vợ nó thì tin chồng. Làm sao mà chả tin khi nó về quan tâm vợ nó thế".



Ảnh minh họa: Internet

Và cuối cùng, cô này kết lại 1 câu cực chất: "Nên đàn bà toàn tự làm khổ nhau thôi. Đừng để làm đồ chơi cho bọn đàn ông, xong việc nó lại quay ra vừa được ăn vừa được chửi".

Cái kiểu ngoại tình mà thủ đoạn như anh chồng kia thì đúng là chẳng văn nào tả nổi. Bảo sao người ta vẫn đùa nhau, có những thứ biết sai, biết lỗi nhưng nhiều người lại muốn làm, tất cả vì đam mê. Và đối với 1 số đàn ông cặp bồ cũng chính là "đam mê" của họ chứ chẳng phải chán vợ, chán con gì.

Đọc xong câu chuyện trên, có bao phụ nữ thấy thế giới này thật đáng sợ. Cuộc đời là vậy đấy, cái gì rồi cũng đến lúc không còn thiết tha. Đàn ông không muốn bỏ vợ chỉ đơn giản vì còn nhiều cái ràng buộc, nhưng lòng tham và sự ích kỉ chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt lại khiến họ chìm đắm trong những cuộc chinh phục mới. Tất nhiên, đàn ông lúc ấy sẽ phải tự tìm cách để cân bằng, để có được cùng lúc những thứ mà họ muốn.Đúng như cô gái trên đã nói, đàn bà hay có xu hướng làm khổ nhau, vô tình trở thành quả bóng để đàn ông đá đi đá lại. Có thể cô vợ trong câu chuyện đó cũng biết việc chồng phản bội nhưng vì chẳng ảnh hưởng đến ai nên nhắm mắt cho qua, cố giữ lấy thứ hạnh phúc ảo.

Thôi thì mỗi người mỗi cảnh, mỗi 1 nhu cầu nắm giữ hạnh phúc riêng, các chị cứ làm gì mà mình cảm thấy thanh thản nhất, thoải mái nhất nhưng quan trọng đừng bao giờ để mất cốt cách và phân phát bao dung bừa bãi. Nước rót mãi rồi cũng tràn ly...