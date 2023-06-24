Tiết lộ 5 câu nói tiếp thêm sức mạnh cho cánh mày râu khi 'lâm trận', chị em nói ra là các anh gục ngã, 'gào thét' trong đêm

Tâm sự 24/06/2023 18:00

Những câu nói dưới đây nếu được nói ra từ miệng của chị em phụ nữ trong lúc 'ân ái' sẽ khiến các chàng 'sung sức' gấp bội, 'cuộc yêu' ngày một thú vị hơn.

Gọi tên anh chàng

Đàn ông có tính sở hữu cao, vì thế họ không muốn bạn nghĩ đến người nào khác ngoài họ khi ân ái. Bởi vậy, việc bạn gọi tên chàng trong những khoảnh khắc hưng phấn ấy sẽ khiến chàng thực sự bị kích thích.

Hãy gọi tên chàng với giọng nói quyến rũ, chắc chắn đó là liều thuốc hiệu quả giúp cho cuộc "yêu" trở nên ngọt ngào và đầy đam mê.

Tiết lộ 5 câu nói tiếp thêm sức mạnh cho cánh mày râu khi 'lâm trận', chị em nói ra là các anh gục ngã, 'gào thét' trong đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ca ngợi hình thể của chàng

Không chỉ có phụ nữ mới vui khi được khen ngợi về vóc dáng, cánh mày râu sẽ rất phấn khích nếu như được người mình yêu bày tỏ sự ngưỡng một về một điểm “đẹp” nào đó trên cơ thể của họ.

Chính vì vậy, đừng ngần ngại khi cho chàng biết bạn thích các cơ bắp rắn chắc của anh ấy. Bạn cũng có thể lựa chọn những phần cơ thể mà bạn thích nhất ở đối tác của mình như cái lưng rắn chắc, đôi vai vạm vỡ, đôi chân thon gọn… Hãy để người đàn ông của mình hiểu được rằng bạn yêu cơ thể anh ấy rất nhiều.

Gạ gẫm “hiệp hai”

Điểm yếu của đàn ông khi quan hệ hiệp 1 chính là nhanh chóng “hết đạn”, thời gian quan hệ không kéo dài được lâu. Bởi vậy đàn ông rất thích được chinh chiến tiếp “hiệp 2” sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi. Tuy nhiên họ lại lo lắng là bạn tình đã mệt mỏi, không thể đáp ứng nên không dám nói ra.

Tiết lộ 5 câu nói tiếp thêm sức mạnh cho cánh mày râu khi 'lâm trận', chị em nói ra là các anh gục ngã, 'gào thét' trong đêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những tiếng rên ngọt ngào

Khi quan hệ, mọi giác quan đều rất thính nhạy. Chỉ cần một tiếng rên khe khẽ khi bạn thở vào tai chàng cũng đủ khiến anh ấy hứng thú hơn. Âm thanh là một yếu tố quan trọng để làm gia tăng sự kích thích trong chuyện ấy. Bởi thế, bạn đừng ngại ngùng mà không phát ra những âm thanh gợi cảm để giúp chàng hào hứng hơn.

Lời khen cho kỹ năng của chàng

Tương tự như phụ nữ, nam giới cũng cảm thấy bất an, do đó hãy đưa ra những câu nhận xét tích cực chứng tỏ bạn tận hưởng được mọi hành động của chàng trên giường.

Không có gì tuyệt vời hơn khi đang cuồng nhiệt “lâm trận” bạn nói cho anh ấy biết rằng, anh ấy đang làm làm tốt vai trò của mình. Chắc chắn anh ấy sẽ cảm thấy bản lĩnh đàn ông của mình được bạn đánh giá cao và đó chính là động lực để chàng cùng đưa bạn về đích.

Tiết lộ 5 câu nói tiếp thêm sức mạnh cho cánh mày râu khi 'lâm trận', chị em nói ra là các anh gục ngã, 'gào thét' trong đêm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the bí mật phòng the

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