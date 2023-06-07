Tiết lộ 3 tư thế 'lạ' giúp hâm nóng cuộc yêu khiến chuyện ấy thêm NỒNG NHIỆT, cặp nào đã thử là PHÁT CUỒNG vì nghiện

Đây là tư thế quan hệ đứng và cả 2 người cần sức mạnh. Người nam đứng tựa vào tường và nâng người nữ lên trên dương vật mình bằng cách dùng tay nâng mông người nữ. Khi đã ở tư thế này, người nữ sẽ dùng chân kẹp chặt vào hông và ôm bạn tình.

Để dễ dàng hơn, người nam có thể nghiêng người đưa hông ra trước, tạo chỗ cho người nữ ngồi và người nữ có thể dùng chân chống tường. Tư thế này rất tốt cho việc làm tình trong thời gian ngắn nhưng khó để giữ trong thời gian dài.

Tư thế sidecar

Một biến thể của tư thế 69 cổ điển là tư thế sidecar. Lúc này, người nữ ở trên có thể giúp bạn hạn chế tiếng ồn khi hành sự. Tư thế sidecar khá giống tư thế 69 nhưng khác ở điểm cả hai sẽ đều nằm nghiêng và ngược chiều nhau trên giường chứ không phải đè lên nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Kiểu quan hệ bằng miệng mới mẻ này không chỉ giúp bạn dễ thở hơn mà còn giảm áp lực lên cổ. Bạn và người ấy nằm nghiêng, đối diện nhưng ngược chiều nhau. Sau đó, hai bạn có thể thoải mái dùng miệng để kích thích vùng kín của người kia. Hơn nữa, bạn cũng dùng hai tay để kích thích những vùng nhạy cảm của nửa kia đấy.

Tư thế Kamasutra: Shula Chitak

Ảnh minh họa: Internet

Bạn cần có một cơ thể dẻo dai để thực hiện tư thế này. Người nữ nằm ngửa, người nam quỳ xuống và đặt một chân người nữ lên trán, chân còn lại thả tự nhiên trong khi giao hợp, thay đổi chân sau một thời gian. Điều này thay đổi góc quan hệ với mỗi lược thâm nhập, tạo sự tiếp xúc giữa ngực người nam và mặt sau chân người nữ giúp lên xuống dễ dàng.