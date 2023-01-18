Tích góp nhiều năm mới mua được căn nhà nhưng mẹ chồng 'ăn dầm ở dề' đòi đứng tên sổ đỏ, tôi làm mâm cơm thịnh soạn chiêu đãi khiến bà bỏ về quê

Tâm sự 18/01/2023 10:46

Gần 8 năm tích góp, cuối cùng chúng tôi cũng có được 1 khoản kha khá để mua nhà. Căn nhà tôi ưng ý, giá 1,8 tỷ đồng. Chúng tôi mới có khoảng 1,3 tỷ. Ông bà ngoại cho thêm 200 triệu đồng. Còn lại tôi đi vay.

Tôi làm dâu đến nay đã được 10 năm. Thời gian đầu, vợ chồng tôi sống chung cùng với bố mẹ chồng. Mẹ chồng là người khó tính nên cảnh làm dâu của tôi cũng không được dễ dàng. Tôi còn nhớ như in ngày "chân ướt chân ráo" về cái nhà này, mẹ chồng soi mói từng tí một. Nhặt rau bà cũng ra xem rồi bảo chưa được, còn nhiều gốc quá. Hôm sau tôi làm đúng theo lời mẹ chồng nói thì bà lại cằn nhằn "nhặt thế phí phạm, ai đời làm rau giữ lại mỗi tí ngọn thế này...".

Rồi tôi đi chợ mua thịt cá về, mẹ chồng cũng đem ra ngắm nghía, nhận xét chán chê rồi mới cho con dâu mang đi chế biến. Khi tôi nấu ăn, bà kè kè bên cạnh, chỉ đạo tôi phải cho cái này, bỏ cái kia vào nồi. Chẳng may tôi đổ quá 1 ít dầu ăn là bà lại nguýt dài, trách tôi hoang phí.

Tích góp nhiều năm mới mua được căn nhà nhưng mẹ chồng 'ăn dầm ở dề' đòi đứng tên sổ đỏ, tôi làm mâm cơm thịnh soạn chiêu đãi khiến bà bỏ về quê - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bà cũng hay vào phòng ngủ của vợ chồng tôi lục lọi rồi soi mói xem con dâu có tiêu hoang không? Tôi có bao nhiêu cái áo, bao nhiêu cái quần rồi giày dép... bà đều nắm rõ. Có lần tôi mua 1 đôi giày mới để về ăn cưới em họ. Chỉ 1 vài ngày sau mẹ chồng đã biết. Bà nói luôn: "Giày của con có cả tủ, nhiều đôi còn không đi tới sao còn mua thêm nhiều thế. Các con còn trẻ, ăn tiêu phải biết tiết kiệm chứ".

Tôi có giải thích với bà rằng, đôi này tôi săn sale, với lại hơn 1 năm rồi chưa mua đồ mới nào. Mẹ chồng liền lôi những đôi giày cũ của tôi ra và khẳng định vẫn còn đi tốt. Bà bắt tôi phải đem trả.

Không chịu được mẹ chồng khó tính, tôi đòi ra ở riêng. Sau đó, vợ chồng tôi thuê 1 căn hộ rộng có 30m2 ở tạm, vì khi đó kinh tế của chúng tôi cũng không khá giả gì. Đợt tôi đẻ bé thứ nhất, mẹ chồng lên thăm, chỉ mang cho 1 cân ruốc. Biết thừa bà là người hà tiện nên tôi cũng chẳng trông ngóng. Đợt ấy, may sao có mẹ đẻ bế cháu và sau này trông cháu cho con gái đi làm. Chứ mẹ chồng thì lờ tịt đi.

Sau đó, vợ chồng tôi tập trung vào làm ăn. Gần 8 năm tích góp, cuối cùng chúng tôi cũng có được 1 khoản kha khá để mua nhà. Căn nhà tôi ưng ý, giá 1,8 tỷ đồng. Chúng tôi mới có khoảng 1,3 tỷ. Ông bà ngoại cho thêm 200 triệu đồng. Còn lại tôi đi vay.

Đúng đợt sửa nhà và bàn giao nhà mới thì tôi lại chửa bé thứ 2 nên ở nhà. Chồng tôi là người đi làm. Chính điều này khiến mẹ chồng nghĩ tôi là kẻ ăn bám, còn con trai bà lo toan hết toàn bộ số tiền mua nhà.

Dọn sang nhà mới chưa lâu thì mẹ chồng xách quần áo lên ở với chúng tôi. Bà viện cớ trông cháu. Nhưng thực ra, mẹ chồng ăn dầm nằm dề nhà tôi chứ chẳng làm cái gì cả. Chồng tôi đi làm, nhà có 2 mẹ con. Tôi còn phải trông 2 đứa nhỏ. Vậy mà mẹ chồng cứ ngủ đến trưa, đến giờ ăn thì bà lại hỏi tôi, bắt tôi đi nấu.

Tích góp nhiều năm mới mua được căn nhà nhưng mẹ chồng 'ăn dầm ở dề' đòi đứng tên sổ đỏ, tôi làm mâm cơm thịnh soạn chiêu đãi khiến bà bỏ về quê - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bực quá, tôi liền nói thẳng: "Mẹ ơi, mẹ bảo sang trông cháu mà con chẳng thấy mẹ phụ giúp con được gì. Con trông 2 đứa bận tối mắt tối mũi, đi vệ sinh còn tranh thủ đây. Chăm cháu mẹ chưa xong, con còn phục vụ cả mẹ nữa thì phải 3 đầu 6 tay mới xuể...". Bà đủng đỉnh đáp lại tôi rằng: "Chị ở nhà ăn bám thằng Thanh mà không biết làm dâu, làm mẹ thì vứt. Thôi tôi nói thẳng luôn là tôi sang đây nhằm mục đích muốn đứng tên trong sổ đỏ. Bởi con trai tôi là người mua cái nhà này. Tôi không yên tâm khi cô có tên trong cuốn sổ ấy. Sắp tới bàn giao sổ đỏ thì chị sang ngay tên cho tôi...".

Tôi choáng với lời đề nghị trơ trẽn và tính toán của mẹ chồng. Tuy vậy tôi cũng không cãi. Buổi tối hôm đó tôi làm 1 mâm cơm thịnh soạn. Khi cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn, tôi mới nhẹ nhàng nói: "Con làm mâm cơm này mời mẹ. Mai mẹ phải về quê rồi mà từ hôm lên đây, vợ chồng con chưa tiếp đãi mẹ chu đáo". Nghe thế, cả chồng và mẹ chồng tôi đều sững sờ. Nhưng tôi nói tiếp luôn: "Anh ạ, mẹ đòi đứng tên trong sổ đỏ nhà mình vì nghĩ rằng anh là người bỏ tiền mua nhà đấy. Nhưng em e là mẹ phải thất vọng rồi. Anh nói cho mẹ biết đi".

Chồng tôi giải thích cho bà rằng, số tiền 1,3 tỷ, tôi góp phần nhiều. Bởi lương của tôi cao hơn chồng. Ngoài ra, còn có cả tiền của bố mẹ vợ cho nữa. Bây giờ tuy tôi ở nhà trông con nhưng vẫn kiếm được tiền nhờ bán hàng online và được hưởng 1 khoản khá lớn từ bảo hiểm. Nghe thế, mặt mẹ chồng ngắn tũn. Bà chẳng nói được lời nào, chỉ lẳng lặng ăn cơm.

Sáng hôm sau thì mẹ chồng đòi về sớm. Tôi cũng chẳng giữ. Ngày đầu về làm dâu thì tôi còn sợ mẹ chồng, chứ bây giờ tôi cứ đúng là làm!

Nửa đêm thức giấc bỗng nghe tiếng chồng gọi 'vợ ơi' trong nhà tắm, tôi vội đẩy cửa thì chết đứng với cảnh trước mắt

Nửa đêm thức giấc bỗng nghe tiếng chồng gọi 'vợ ơi' trong nhà tắm, tôi vội đẩy cửa thì chết đứng với cảnh trước mắt

Cách đây 1 tuần, đêm muộn tôi tỉnh dậy vào toilet. Bà bầu thường xuyên thức dậy giữa đêm mà. Chỗ nằm bên cạnh lạnh tanh, chồng tôi vẫn chưa đi ngủ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 52 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả