Thương tình ô sin bị ốm, tôi mang đồ giặt giúp thì bàng hoàng phát hiện thứ đồ nhạy cảm của chồng lẫn trong đó

An tâm, vui sướng vì có được Liên là ô sin. Tôi giao toàn bộ nhà cửa cũng như việc học hành của cu Tít cho Liên. Em ấy làm tốt lắm, chẳng bao giờ để tôi phải phàn nàn trách móc gì cả. Nhìn Liên phải gác ước mơ học đại học mà tôi thương quá, mai này có điều kiện tôi sẽ để Liên thi đại học, chứ làm ô sin mãi thế này sao có tương lai và gặp được người đàn ông tốt được chứ.

Từ hồi có Liên đến làm giúp việc nhà tôi sạch sẽ hẳn và tôi cũng nhàn nhã có thời gian tập trung vào kiếm tiền bao nhiêu. May là Liên học hết cấp 3 nghỉ đi làm vì nhà nghèo quá nên em ấy giúp cu Tít nhà tôi học tốt lên hẳn. Nó lúc nào cũng gọi cô Liên, cô Liên hơn cả mẹ khiến tôi vừa ghen tỵ vừa mừng vì thằng bé chịu học chị đến thế.

Bê chậu đồ lót ấy đi giặt, tôi hì hục phân loại rồi giặt cẩn thận cho Liên nhưng đến cuối chậu tôi tá hỏa thấy 3 chiếc quần lót của chồng mình ở đũng quần dính đầy cái thứ nhơ nhớp ấy vứt vào chậu của Liên. Không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi nhìn chiếc quần lót của chồng mà điên quá. Sao quần của anh lại lẫn với đóng đồ lót này của Liên. Chẳng lẽ 2 người đó có gì với nhau chứ? Không, hàng ngày chồng tôi vẫn thờ ơ và tỏ vẻ lạnh lùng với con bé cơ mà.

Chẳng hiểu sau mấy hôm nay Liên lại ốm, con bé đã ốm lại không chịu nằm yên nghỉ ngơi cứ cố ra làm việc nhà để giờ thì nằm bẹp 1 chỗ. Thương nó ốm, sáng chú nhật được nghỉ tôi dậy sớm nấu cháo cho Liên ăn. Nhìn thấy chậu quần áo đầy ụp ở phòng Liên tôi lắc đầu ngán ngẩm ra bê đi giặt hộ con bé. Mà sao nó thay ra nhiều đồ lót thế này cơ chứ, lại phải giặt tay rồi. Mệt đây!

Mối nghi ngờ trong tôi ngày 1 lớn, để im cho qua chuyện này tôi cứ thấy bứt rứt sao ấy. Không chịu được nữa tôi quyết định âm thầm điều tra xem thế nào. Liệu chồng tôi có tình ý gì với Liên hay không? Để chắc chắn mọi chuyện, tôi bí mật thuê thợ về lắp camera theo dõi nhưng không có kết quả gì cả. Bực dọc tôi quyết định rình chồng mỗi đêm và không ngờ cách này lại mang cho tôi 1 kết quả bất ngờ.

Đêm hôm đó, đang ngủ tôi thấy anh lạc cạnh dậy đi vệ sinh. Đợi 15 phút không thấy chồng vào, tôi sinh nghi liền ra nhà vệ sinh xem thì không thấy anh đâu. Ngó vào phòng Liên thì tôi đứng hình thấy chồng mình đang hì hục làm “chuyện đó” với Liên 1 cách hăng say. Nhìn cách Liên để chồng tôi thỏa mãn vậy là cả 2 tự nguyện rồi. Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Liên đi làm ô sin cho nhà tôi chứ có phải làm đ* tại gia không?

Gạt nước mắt, tôi hé cửa định vào thì đau đớn nghe Liên bảo chồng tôi.

- Hình như em ốm nghén rồi anh ạ. Mấy hôm nay em mệt và cứ nhìn thấy đồ ăn là em lại muốn ói. Anh tính sao đây?

- Để mấy hôm nữa anh thu xếp công việc đưa em đi phá. Em và anh không thể sinh đứa bé này ra được.

- Nhưng nó là con chúng ta mà, em không muốn mất con. Hay ly dị vợ, cùng em về quê xin gia đình cho cưới được không? Bố mẹ em cũng dễ lắm, anh không phải lo.

- Không được! Anh không thể lấy em, anh làm sao có thể bỏ vợ cưới em được chứ. Thôi để tuần tới anh đưa em đi phá thai, chúng ta chỉ nên dừng lại là người tình của nhau thôi không hơn không kém.

- Anh gạt em. Sao lúc anh đòi ngủ với em, anh nói anh sẽ ly hôn vợ cưới em. Tình yêu anh dành cho em là thế sao?

- Chắc lúc đấy anh say nên nói lung tung vậy thôi. Anh chỉ thích và muốn làm chuyện này với em thôi, anh không yêu em!

Ảnh minh họa: Internet

Không thể nhẫn nhục được thêm 1 phút giây nào nữa, tôi xông vào tát bốp 1 cái vào mặt chồng rồi kéo Liên dậy thẳng thừng nói.

- Giờ tôi mới trả lời được, vì sao trong chậu quần áo của Liên lại có quần lót của anh đấy chồng ạ. Thì ra mỗi lần anh “ấy” cô ta thì anh lại lột quần lót vứt lại và đáng tiếc hôm nọ tôi đã phát hiện được bằng chứng ngoại tình của 2 người. Anh đã ngoại tình, nhưng anh hèn và bỉ ổi quá. Làm sao anh có thể khiến người ta có bầu rồi rũ bỏ như thế? Đứa bé là con người đấy anh hiểu chưa?

- Chị, sao chị lại mắng anh ấy mà không phải em.

- Chưa tới lượt cô lên tiếng!

- Anh chỉ mê cô ta, muốn “ấy” cô ta vài phát thôi mà. Em đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện, anh đã nói rõ anh không yêu cô ta và không bao giờ bỏ em. Thế em còn muốn gì hơn nữa.

- Muốn anh phải trả giá. Tôi đã lầm khi tin tưởng 2 người. Giờ 2 người ra khỏi nhà tôi ngay. Còn cô, hãy tìm 1 người đàn ông nào chấp nhận sai lầm của mình đi chứ đừng dại phá thai.

- Chị. Em xin lỗi chị. Em sẽ đi và không bao giờ gặp chồng nữa. Cảm ơn chị.

Liên bỏ chạy khỏi nhà tôi, em ấy khóc khiến tôi vừa thương vừa giận. Còn chồng, anh ta cứ lì ra nhất định không chịu bước ra khỏi nhà. Điên tiết vì lão chồng ghê gớm đó, tôi bế con về nhà ngoại mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Nhưng ngay ngày hôm sau tôi đã nhờ bố mẹ tôi đến tịch thu lại ngôi nhà đó (ngôi nhà này là của bố mẹ tôi, giấy tờ đứng tên bố mẹ tôi).

Mất nhà anh ta như hóa điên đến chửi bới nhà tôi không thiếu câu gì. Không thể hiểu sao chồng ghê tởm như thế này tôi quyết định ly hôn anh dù anh có ký hay không? Bởi tôi đã quá sợ người chồng như anh rồi.