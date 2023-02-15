Thương tình cô bạn mang bầu đơn thân, tôi ra sức chăm sóc, đến ngày đi sinh, nhìn mặt đứa bé mà tôi hoảng loạn

Tâm sự 15/02/2023 16:38

Sau lần lỡ dở ấy, Hằng quyết định sống độc thân và thề không bao giờ lấy chồng nữa. Nhiều lúc thương cô ấy 1 mình lẻ bóng, tôi động viên Hằng nên mở lòng nhưng cô ấy cứ bảo khó tìm được người phù hợp nên tốt nhất cứ sống độc thân.

Tính tới thời điểm này, Hằng – bạn thân của tôi đã sinh em bé được 10 ngày rồi. Nhưng từ lúc con trai Hằng chào đời cho đến nay, mỗi lần sang nhà nhìn mặt thằng bé mà tôi sốc lên sốc xuống.

Tôi với Hằng chơi với nhau từ những ngày vào đại học. Cả hai đều là dân tỉnh lẻ, bố mẹ làm nông nghiệp và cùng trọ chung xóm trọ nên thân nhau như chị em gái.

Khác với tôi có hình thức trung bình, Hằng xinh gái lắm, cô ấy lại khéo miệng, ăn nói ngọt ngào nên lúc nào cũng có hàng tá đàn ông vây quanh. Sau khi ra trường đi làm, Hằng mau chóng kết hôn cùng với một người đàn ông ở Hà Nội. Nhưng sau 2 năm, họ lại mau chóng ly hôn khi chưa có con cái gì. Nghe Hằng kể, họ ly hôn vì chồng ngoại tình.

Sau lần lỡ dở ấy, Hằng quyết định sống độc thân và thề không bao giờ lấy chồng nữa. Nhiều lúc thương cô ấy 1 mình lẻ bóng, tôi động viên Hằng nên mở lòng nhưng cô ấy cứ bảo khó tìm được người phù hợp nên tốt nhất cứ sống độc thân.

Thương tình cô bạn mang bầu đơn thân, tôi ra sức chăm sóc, đến ngày đi sinh, nhìn mặt đứa bé mà tôi hoảng loạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi vợ chồng tôi làm đám cưới xong, thi thoảng tôi cũng rủ Hằng sang nhà ăn uống. Chồng tôi rất thoải mái với vợ bạn, coi bạn thân của vợ cũng như bạn mình nên rất quan tâm. Hằng cũng rất quý mến anh và thường tâm sự với 2 đứa rất nhiều chuyện riêng tư.

Tới năm rồi Hằng thông báo có bầu khiến tôi rất ngạc nhiên. Mãi không thấy Hằng chịu công khai bố đứa trẻ là ai nên tôi tò mò lắm nhiều lần hỏi vặn vẹo Hằng về bố đứa bé trong bụng. Song lần nào Hằng cũng bảo riêng chuyện này xin giữ là bí mật riêng của mình. Thấy tôi cứ gặng hỏi mãi, anh xã tôi cũng bảo nên tôn trọng quyền riêng tư của Hằng. Dù là bạn thân của nhau nhưng nếu Hằng không muốn chia sẻ thì tôi cũng đừng ép cô ấy phải nói ra. Nhiều lần gặng hỏi mãi Hằng chỉ tiết lộ cô ấy qua qua là cô ấy xin tinh trùng đông lạnh của một người đàn ông và thụ tinh ống nghiệm để sinh con, làm mẹ đơn thân.

Thương bạn mang bầu đơn thân, tôi thường xuyên qua lại chăm sóc cho Hằng. Cứ nhà có món gì ngon, tôi mang qua cho cô ấy ăn. Hay mỗi khi đi khám thai định kỳ, tôi cũng thu xếp đưa đi. Chồng tôi cũng thương cô ấy bầu bí một mình nên thường nhắc vợ để ý, giúp đỡ bạn thân nhiều hơn.

Thương tình cô bạn mang bầu đơn thân, tôi ra sức chăm sóc, đến ngày đi sinh, nhìn mặt đứa bé mà tôi hoảng loạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những ngày Hằng sinh con, biết cô ấy 1 thân 1 mình ở trên này, tôi lại đưa vào viện đi đẻ và chạy đi chạy lại chăm sóc cho. Nhưng lúc bế trên tay đứa con trai nhỏ của Hằng mới chào đời, tôi chết chân tại chỗ vì nhìn đứa bé giống hệt chồng mình.

Thậm chí mấy hôm nay Hằng đã từ viện về nhà riêng ở cữ nhưng mỗi lần mang cơm cữ qua nhà cho bạn, cứ nhìn mặt thằng bé mỗi ngày một lớn hơn, tôi lại ám ảnh và dấy lên nỗi ngờ vực. Có khi nào Hằng xin tinh trùng đông lạnh của chồng tôi để sinh bé không? Có khi nào chính anh xã tôi là cha đứa bé? Thật không thể tin nổi tôi lại rơi vào tình cảnh này.

Sao cô ấy vận động được chồng tôi cho tinh trùng và làm tinh trùng đông lạnh từ lúc nào mà tôi không hề biết vậy? Tôi có nên hỏi thẳng 2 người họ không? Nếu xin tinh trùng của chồng tôi thì tức là 2 người họ phải trải qua cả một quá trình vào viện lấy mẫu và sàng lọc phải không hả mọi người? Có ai hiểu gì về trữ lạnh tinh trùng không?

Đến bệnh viện thăm đồng nghiệp lại tình cờ gặp vợ cũ của chồng, nhìn thấy bộ dạng của chị ấy mà tôi đứng không vững

Đến bệnh viện thăm đồng nghiệp lại tình cờ gặp vợ cũ của chồng, nhìn thấy bộ dạng của chị ấy mà tôi đứng không vững

Nhìn bộ dạng của chị ấy mà tôi sợ đến tái cả mặt, vội vàng nấp vào một góc khuất để đối phương không nhìn thấy mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 7 giờ 0 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 7 giờ 3 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 7 giờ 9 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 7 giờ 10 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 7 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường