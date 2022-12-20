Thương tình cho anh trai chồng ở 'ké' nhà thuê nhưng vợ chồng tôi sớm 'bỏ chạy' khỏi nhà chỉ vì một lý do?

Có ai đi lấy chồng mà được bonus thêm quả anh chồng "hãm" giống tôi không? Lâu nay tôi toàn lên mạng hóng hớt chuyện gia đình, thấy mọi người kể chuyện có chị chồng với em chồng ghê gớm, không ngờ đích thân tôi lại được nếm trải cảm giác "ăn hành" quanh năm suốt tháng với ông anh chồng.

Căn nhà có 3 tầng, phòng vợ chồng tôi ở tầng 2, còn tầng 1 là bếp và để xe. Bình thường tôi vẫn nấu bữa tối dư ra để anh chồng đi làm về ăn sau, nhưng dạo này anh ấy có bạn gái mới nên không ăn nữa. Anh ấy là nhân viên một cửa hàng bán điện thoại, thu nhập bấp bênh nên chồng tôi bảo không lấy tiền nhà, coi như cho anh ấy ở nhờ. Nhưng lòng tốt của vợ chồng tôi nhanh chóng được ông anh xấu tính đáp lại bằng những rắc rối.

Bố mẹ chồng tôi có 3 người con, chồng tôi ở giữa. Anh trai chồng năm nay gần 40 tuổi, trước từng cưới vợ nhưng chưa kịp đẻ con đã ly hôn. 6 năm nay anh ấy sống một mình, đợt cô em út học đại học chúng tôi từng thuê một căn nhà to để sống cùng nhau. 2 tháng trước em gái học xong tách ra ở riêng gần chỗ làm, vợ chồng tôi chuyển sang ngôi nhà khác đẹp hơn, ông anh trai cũng năn nỉ đi theo rồi ở trên căn phòng áp mái.

Dù không đóng tiền nhà nhưng tôi đề nghị ông anh vẫn phải chia tiền điện nước, bởi dù sao anh cũng gần 40 tuổi, là đàn ông kiếm ra tiền chứ không phải ăn bám. Chi phí thuê nhà mỗi tháng vợ chồng tôi bỏ ra cũng không nhỏ, ở Hà Nội chứ có phải ở quê đâu mà rẻ được? Chưa kể đồ đạc chúng tôi đều sắm hết cho ông anh dùng ké, đáng lẽ anh ấy phải biết điều một chút thay vì cứ âm thầm sống trong nhà như một bóng ma. Tuy nhiên, anh chồng chọn cách lơ đẹp, không trả bất kỳ khoản sinh hoạt phí nào.

Những phiền phức anh chồng gây ra thì ngồi kể cả ngày không hết. Quần áo vứt bừa bãi khắp nơi, tôi cất gọn vào chậu cho thì quay ra trách "em dâu không biết đường giặt đồ hộ". Điện hành lang, điện tầng 1 cứ bật lên là không bao giờ chịu tắt, anh ta hay về khuya nên cứ bật bừa rồi vứt đó. Nhiều lần 1-2h sáng nghe tiếng ầm ĩ do anh chồng khua khoắng, tôi phải cố nhịn chờ anh ta lên gác rồi mới khóa cửa tắt đèn hộ. Chồng tôi cũng khó chịu ra mặt, nhắc khéo 7749 lần nhưng đều bị ông anh cục súc chỉ tay vào mặt chửi bới.

Chưa kể ông anh này lớn đầu mà ở bẩn vô cùng, phòng bé tí cỡ 15 mét vuông mà ngập rác! Cứ cuối tuần tôi lại lên dọn dẹp hộ, phải chờ ông ấy đi vắng mới dám xách chổi lên quét. Ấy thế mà tôi chẳng nhận được câu cảm ơn nào, có lần còn bị anh chồng đẩy ngã vì lỡ vứt nhầm gói bánh ăn dở của ông ấy đã mốc xanh mốc đỏ đi.

Lễ Tết chúng tôi gửi tiền gửi quà về biếu bố mẹ, thuê xe riêng về quê thăm nhà nội, anh chồng luôn bảo vợ chồng tôi ứng tiền ra nhưng không bao giờ hoàn trả. Tổng số tiền tôi bỏ ra thay anh đi đám hiếu hỷ, biếu bố mẹ chồng giờ cũng phải lên đến hơn chục triệu.

Rồi đỉnh điểm khiến tôi điên tiết muốn đuổi ông ấy ra khỏi nhà là việc lôi bạn gái về nhà quan hệ. Vâng, là quan hệ đó mọi người. Chuyện tế nhị đáng ra chẳng ai muốn vạch áo cho người xem lưng, nhưng tôi quá bức xúc không thể nhịn nổi, phải bóc ra để mọi người phân xử giúp xem tôi đúng hay sai.

Cô bạn gái của anh chồng năm nay mới 22 tuổi, nghĩa là kém anh hơn 1 giáp. Khoảng nửa tháng nay tần suất mang bồ về nhà của ông anh ngày càng tăng lên, cứ 1-2 hôm lại dắt về ngủ. Nếu họ ý tứ một chút thì cũng chẳng sao, nhưng con bé kia khá vô duyên, đã theo trai về nhà muộn còn cười nói hô hố khiến vợ chồng tôi tỉnh giấc. Rồi chuyện gì tới cũng phải tới, họ ngủ với nhau trên gác mà cứ ầm ầm như sập giường. Con bé kia cũng kêu hơi to làm chúng tôi vừa ngại vừa bực.

Định là nhắm mắt cho qua, nhưng mấy hôm trước tôi cãi nhau với con bé đó vì nó dám tự tiện vào phòng ngủ của vợ chồng tôi lục đồ. May là tôi nấu cơm xong lên bắt quả tang, nó chống chế bảo chỉ muốn mượn đồ tôi mặc tạm. Ông anh chồng nghe tiếng cãi vã nên chạy xuống, dĩ nhiên ông ấy bênh bồ chửi em dâu rồi! Tôi tức nghẹn không cãi nổi, gọi điện bảo chồng về nhà đuổi ông anh đi ngay và luôn.

Tối đó chồng tôi lên gác nói chuyện nghiêm túc với anh trai, đề nghị thay đổi lối sống cho tử tế. Nói suốt 1 tiếng đồng hồ mà ông anh vẫn không hiểu vấn đề, cố tình bỏ ngoài tai và chửi chồng tôi bằng đủ loại ngôn từ chợ búa bậy bạ. Bất lực trước mọi chuyện, chồng tôi quyết định sẽ trả nhà và chuyển đi chỗ khác, kệ xác ông anh.

Ảnh minh họa

Tôi âm thầm dọn đồ đạc và thuê xe tải đến dọn đi gấp trong một buổi sáng, bỏ lại ông anh ngủ chỏng chơ trên gác mái. Vợ chồng tôi đã đối xử tốt hết mức với anh rồi, liệu làm thế có quá đáng lắm không?