May mắn chồng tôi đã thoát khỏi tay tử thần nhưng anh đã bị liệt nửa người. Ngày đón chồng từ viện về trên chiếc xe lăn, tôi bế con mừng mừng tủi tủi. Tôi biết từ giờ cuộc sống của gia đình sẽ vô vàn khó khăn, nhưng anh còn đó thì mẹ con tôi sẽ còn động lực để cố gắng tiếp tục chiến đấu với cuộc sống này.

Cuộc sống vợ chồng tôi đang ở giai đoạn hạnh phúc nhất sau 6 năm kết hôn thì tai họa bất ngờ ập đến. Con trai thứ hai của chúng tôi tròn 2 tuổi thì chồng bị tai nạn lao động khi anh đang làm giám sát ở công trường. Ngày đồng nghiệp anh gọi điện báo tin, tôi suýt chút nữa đã không thể nào đứng vững nổi. Cậu em phải chở tôi vào viện nơi anh vừa được đưa đến cấp cứu.

May mắn khi đó tôi được cô bạn học cùng đại học giới thiệu cho một người học hàng của cô ấy. Chị này vừa làm giúp việc lại có kinh nghiệm xoa bóp cho người liệt nữa. Vậy là tôi nhanh chóng thuê chị ấy và còn trả thêm lương để chị ấy xoa bóp giúp chồng tôi, cho anh mau lấy lại cảm giác vì bác sĩ bảo chồng tôi vẫn có cơ hội hồi phục.

Hai con đều đã đi học, tôi chỉ xin nghỉ ở nhà chăm chồng được một tháng sau đó thì phải tiếp tục đi làm, vì bây giờ tôi là trụ cột chính trong gia đình. Tôi quyết định thuê ô sin về chăm chồng nhưng anh thì cứ gàn. Anh nói trong hơi thở khó nhọc rằng không cần phải thuê người cho tốn tiền đâu, sức khỏe của anh cũng ổn hơn rồi. Chỉ cần tôi để cái bô và đồ ăn ở gần giường anh là anh có thể tự với được. Nhưng tôi vẫn nhất quyết kiếm người chăm chồng, để anh ở nhà một mình tôi chẳng yên tâm chút nào.

Biết chị ô sin vất vả và cũng muốn chị ấy toàn tâm toàn ý chăm cho chồng lúc tôi vắng nhà nên chuyện đưa đón con đi học tôi nhận hết. Về nhà lại cùng chị cơm nước chứ không hề bắt chị ấy phải làm một mình. Cuối tuần tôi cũng từ chối lời mời đi ăn đi chơi của đồng nghiệp để có nhiều thời gian bên chồng con hơn.

Một tháng trôi qua kể từ ngày thuê ô sin tôi thấy chồng cũng có dấu hiệu phản xạ nhanh nhẹn hơn. Chị giúp việc nói ngày nào chị cũng xoa bóp cho chồng tôi 3 tiếng/ngày song tôi cũng thấy biết ơn chị ấy lắm. Tuy nhiên chồng thì có vẻ vẫn không được vui, anh nói không cần giúp việc. Nghĩ chồng ngại tốn tiền nên tôi bảo anh yên tâm.

Chị giúp việc nói ngày nào chị cũng xoa bóp cho chồng tôi 3 tiếng/ngày song tôi cũng thấy biết ơn chị ấy lắm - Ảnh minh họa: Internet

Cách đấy mấy hôm, lần thay đồ cho chồng tôi tình cờ phát hiện cái tay không bị liệt của anh lại có vài vết bầm. Tôi hỏi thì anh nói anh không sao , do anh cố với lấy nước bị trượt tay đ.ập vào cạnh bàn. Tôi hỏi giúp việc đâu thì anh bảo lúc đó chị ấy còn bận dọn dẹp nên không muốn làm phiền. Vì sức khỏe của chồng vẫn yếu, vừa nói vừa thở nên tôi cũng không muốn hỏi anh nhiều. Chỉ nhắc chị ô sin là để ý chồng tôi thường xuyên hơn để giúp đỡ anh.

Ngày hôm sau đi làm đến giữa trưa tôi chợt nhớ ra con gà mình mua về định hầm cho chồng nhưng chưa mua thêm gia vị hầm. Tôi liền phi ra cửa hàng gần công ty mua luôn rồi tiện phóng về đưa cho chị ô sin hầm luôn cho chồng ăn chiều.

Tôi không gọi điện báo trước mà cứ thế lặng lẽ về nhà mở cửa bước vào. Phòng khách không có ai, để đồ xuống bếp tôi lên phòng xem chồng thế nào nhưng lúc đi qua phòng ô sin thì sững người khi nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ bên trong. Tôi tiến lại gần, tiếng rên càng rõ hơn. Trong nhà không có dấu hiệu của người lạ, có lẽ nào chị ta đã đưa chồng tôi sang đây để…? Chồng tôi đang bị liệt mà… không thể như thế được. Nhưng tiếng rên bên trong ngày một dồn dập, tôi không thể bình tĩnh thêm được nữa đẩy mạnh cửa bước vào.

Cảnh tượng bên trong khiến tôi sốc nặng khi thấy chị ta đang xem... - Ảnh minh họa: Internet

Cảnh tượng bên trong khiến tôi sốc nặng khi thấy chị ta đang xem… phim “ nóng” trên giường và tự sướng một mình. Thấy tôi chị ta vội vã quấn cái chăn quanh người. Hóa ra bấy lâu nay tôi đã rước nhầm một kẻ bệnh hoạn về nhà. Đúng lúc ấy có tiếng đồ vật rơi và sau đó là tiếng động lớn phát ra từ phòng của chồng. Tôi vội vã phi thẳng đến.

Chồng tôi nằm úp mặt dưới đất, chiếc bô lăn lông lốc trên sàn nhà. Nhìn cảnh tượng ấy tôi đã hiểu ra chuyện, anh đã cố gắng với cái bô để đi vệ sinh đây mà. Tôi đỡ chồng lên giường và ứa nước mắt, đúng lúc đó chị ta cũng vào tới nơi. Lúc đầu chị ta còn chối bảo chồng tôi ngủ rồi chị ấy mới về phòng. Nhưng khi tôi dắt đến trước mặt chồng tôi, thấy chồng tôi nói mấy câu rõ ràng thì chị ta không cãi được nữa.

Hóa ra chị ta vẫn tưởng chồng tôi không nói được nên suốt thời gian vừa rồi chị ta ở nhà tôi hành lạc chứ chẳng làm gì. Toàn bắt chồng tôi tự thân vận động trong khi chồng tôi thì lại nghĩ chị ta bận mải dọn dẹp rồi còn đưa đón con giúp vợ nên anh cũng không dám kêu ca gì. Tôi nghĩ mà hận chị ta đến tận xương, tống cổ đi khỏi nhà ngay lập tức.

Không thể tin tưởng hoàn toàn ở người ngoài, công việc bán hàng online của tôi lại đang thuận lợi nên tôi quyết định nghỉ hẳn việc ở công ty chỉ bán hàng trên mạng để có thời gian chăm chồng chu đáo.

Như cái ả vừa rồi, nếu mà chồng tôi khỏe mạnh bình thường chắc ả đã bày kế để lừa tình bằng được rồi, còn khi người nhà mình bị bệnh cần chăm sóc thực sự thì nó lại như thế. Nhân đây mẹ nào muốn thuê giúp việc thì cũng phải hết sức cẩn thận nhé chứ không thì có ngày tiền mất mà tật vẫn mang.