Thuê cô osin kém 4 tuổi phụ việc nhà, tôi bàng hoàng thấy cảnh tượng được camera ghi lại cùng bộ mặt thật của gã chồng trăng hoa

Tâm sự 09/10/2023 20:03

Thấy em này vừa ngoan lại biết việc nên tôi ưng ý lắm. Ngày đầu quan sát em ấy làm việc tôi khá yên tâm mà trao lại chìa khóa nhà cho em ấy trông coi.

Vợ chồng tôi là dân kinh doanh nên khá bận bịu với chuyện làm ăn. Nhà thì rộng mà người dọn nhà thì không có, từ năm ngoái đến giờ nhà tôi thuê trên dưới cũng gần 8 người giúp việc rồi, mà ai cũng chả làm lâu nhất được 4 tháng rồi xin nghỉ. Giờ không có ai phụ việc nhà nên tôi phải gánh tất, đã bận việc làm ăn thì chớ lại còn ôm thêm việc nhà nữa.

Không thể kham nổi nhiều việc, tôi liền đến trung tâm giới thiệu giúp việc và thuê 1 em kém tôi 4 tuổi về làm giúp việc cho mình. Thấy em này vừa ngoan lại biết việc nên tôi ưng ý lắm. Ngày đầu quan sát em ấy làm việc tôi khá yên tâm mà trao lại chìa khóa nhà cho em ấy trông coi.

Thuê cô osin kém 4 tuổi phụ việc nhà, tôi bàng hoàng thấy cảnh tượng được camera ghi lại cùng bộ mặt thật của gã chồng trăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rút kinh nghiệm từ những người ô sin trước, lần này tôi bí mật lắp camera khắp nhà để theo dõi xem em ấy làm việc thế nào và nguyên nhân vì sao những em ô sin trước cứ xin nghỉ việc hoài dù tôi rất thoải mái. Mấy hôm theo dõi em ô sin mới này làm việc tôi thấy em rất cẩn thận, sạch sẽ và có trách nhiệm với công việc của mình dù vợ chồng tôi vắng nhà. Hài lòng về cô gái này, tôi tính tháng sau sẽ tăng cho em 1 triệu và giữ em lại làm giúp việc cho mình lâu dài. Giờ có người làm việc nhà tôi nhẹ người hẳn đi, vậy là đi làm về được thảnh thơi rồi.

Cứ thế rồi 1 hôm nhàn rỗi, tôi bật camera lên kiểm tra xem em ấy có làm theo những gì tôi dặn không? Nhưng gì thế kia, chồng tôi bất ngờ về nhà và kéo ô sin vào phòng ngủ nhìn cô ấy 1 lượt từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét và 1 việc khiến tôi giận run người.

Phóng to màn hình, tôi hoảng sợ khi thấy chồng bắt em ô sin ấy cởi hết đồ trước mặt mình để làm việc tồi bại. Có vẻ em ấy không chịu, em ấy quỳ xuống khóc lóc xin chồng tôi đừng làm thế. Nhưng chả hiểu sao sau vài phút em ô sin lại ngoan ngoãn cởi hết đồ trước mặt chồng tôi đầy sợ hãi.

Quá sốc về chuyện này, tôi cố giữ bình tĩnh để xem chồng tôi định làm gì em ấy. Những tưởng chồng sẽ đưa em ấy lên giường hãm hiếp, nhưng không chồng tôi nhìn em ấy lại 1 nữa rồi nhặt quần áo của em ô sin lên sờ nắn rất kỹ càng rồi đưa cho em ấy mặc lại. Không hiểu sao chồng lại bảo em ô sin mặc đồ lại và đuổi em ấy ra ngoài, tôi lại sững người khi thấy anh cúi xuống gầm bàn nhặt sợi dây chuyền vàng lên mặt có vẻ vui sướng và hài lòng.

Thuê cô osin kém 4 tuổi phụ việc nhà, tôi bàng hoàng thấy cảnh tượng được camera ghi lại cùng bộ mặt thật của gã chồng trăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xem đi xem lại đoạn đó tôi mới ớ người ra hiểu chồng tôi bắt ô sin cởi đồ trước mặt là để kiểm tra xem em ấy có lấy trộm tiền vàng của nhà tôi không? Trời đất ơi, chẳng lẽ đây là lý do vì sao những người cô sin trước nhà tôi cứ lần lượt xin nghỉ làm đây ư? Chồng tôi thật là, có kiểm tra và thử lòng tham của giúp việc thì thiếu gì cách ai đời lại làm cách này chứ.

Tắt máy tính đi tôi vội về nhà ngay. Vừa dựng xe ở cổng tôi sững người thấy em ô sin xách túi quần áo nước mắt ngắn nước mắt dài bước ra khỏi nhà. Thấy tôi, em ấy khóc nấc lên rồi xin tôi nghỉ làm về quê. Hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi kéo em ấy lại và xin lỗi nhưng em ấy nhất quyết không chịu ở lại.

Giận dữ, tôi lên phòng tìm chồng và làm rõ chuyện này. Chồng tôi không hiểu sao tôi biết hết những gì anh vừa làm với ô sin, anh ứ ớ cãi bằng được. Bực chồng tôi không thuê ô sin về nữa mà bắt anh làm việc nhà như 1 người giúp việc. Vì anh, vì sự nghi kỵ của anh mà bao nhiêu chị/em tới nhà tôi làm giúp việc đều phải cay đắng cởi đồ để anh kiểm tra xem có ăn cắp thứ gì không?

Sau 1 tuần làm việc nhà đến bở hơi tai, chồng tôi phụng phịu đến xin tôi cho anh trở về công việc kinh doanh ngày trước, anh thấy làm việc nhà nhọc quá. Vẫn chưa hết bực chồng tôi bảo cho anh nếm mùi khổ cực như thế nào, đó là 1 trong những bài học về tội nghi ngờ giúp việc thái quá của anh. Giờ cứ nghĩ lại chuyện hôm đó tôi lại thấy thương và có lỗi với những em đã làm giúp việc cho nhà tôi quá. Đấy, chồng với chả con.

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