Thuê chị hàng xóm sang giúp việc nhà ngờ đâu lại chẳng khác 'mỡ dâng miệng mèo' cho chồng, tôi âm thầm xử lý gọn ghẽ mối tình vụng trộm này khiến chồng phải cúi đầu

Tâm sự 22/11/2022 21:23

Mình âm thầm xem hành động của 2 người họ, những mẩu giấy hẹn hò chớp nhoáng nhưng đến lúc ấy mình sẽ khéo léo để con ra mặt hoặc lấy lý do có công việc để họ không hẹn được nhau.

Mới đây, trong 1 diễn đàn dành cho phụ nữ, cô vợ vừa trải qua khủng hoảng hôn nhân đã kể lại câu chuyện của cuộc đời mình.

"Ngoại tình là điều không bao giờ mình nghĩ đến trong cuộc sống hôn nhân này, bất kể là vợ hay chồng. Vợ chồng mình đã có 7 năm bên nhau, trải qua bao sóng gió mới đi đến kết hôn nên mình rất tự tin.

Nghĩ đi nghĩ lại mình thuê giúp việc về đỡ đần việc nhà, mình sẽ có thời gian riêng tư cho chồng hơn. Vì sợ người lạ vào nhà sẽ xáo trộn nên mình nhờ luôn một chị ở gần đó. Thấy bảo vợ chồng chị ấy bỏ nhau, mỗi 2 mẹ con đi thuê trọ làm giúp việc theo giờ cũng hoàn cảnh. Mình tiếp xúc mấy lần nghĩ là người thật thà nên quyết định thuê chị ta với giá 5 triệu/ tháng. Chị giúp việc chỉ làm đến 6h là có thể về nhà chứ không sống chung nên mình phần nào yên tâm.

Thế mà không ngờ, chỉ đúng 1 tháng sau mình đã phát hiện ra nhiều điểm nghi vấn giữa chồng với giúp việc. Đáng sợ hơn cả họ không gọi điện, nhắn tin zalo hay facebook mà hẹn nhau bằng những mẩu giấy nhỏ nhét ở các chậu cây cảnh. Và mình là người không bao giờ động đến cây cối trên tận tầng 3. May sao hôm ấy thằng cu nhà mình ném bóng vỡ một chậu cây và mọi sự thật bại lộ.

Thuê chị hàng xóm sang giúp việc nhà ngờ đâu lại chẳng khác 'mỡ dâng miệng mèo' cho chồng, tôi âm thầm xử lý gọn ghẽ mối tình vụng trộm này khiến chồng phải cúi đầu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tối ấy mình giả vờ nói chuyện với chồng về chị giúp việc. Tự nhiên anh ấy mặt đầy cảm xúc bảo thương chị ta, bị chồng bạo hành rồi đối xử chẳng ra gì, khó khăn lắm mới bỏ được thì con cái lại bệnh tật, tiền kiếm bao nhiêu cũng chẳng đủ thuốc thang.

Tự nhiên mình đề nghị đưa 2 mẹ con chị ta về sống cùng cho đỡ tiền thuê nhà, chồng mình mừng ra mặt. Không ai hiểu được sự đau đớn của mình lúc bấy giờ đâu. Sau này kể lại với bạn bè ai cũng nói mình ngu mà. Nhưng thật sự mình đã quyết định 'cược 1 ván bài' lớn bởi thất bại thì mình vẫn có thể ra đi trong thanh thản.

Mình âm thầm xem hành động của 2 người họ, những mẩu giấy hẹn hò chớp nhoáng nhưng đến lúc ấy mình sẽ khéo léo để con ra mặt hoặc lấy lý do có công việc để họ không hẹn được nhau. Những lúc chỉ có mình với chị ta ở nhà mình nói bóng gió, mặt chị ta đôi lúc biến sắc và lại nói đạo lý với mình. Thật sự mọi thứ chị ta làm rất tốt, kể cả chăm con mình. Chồng mình cũng không phải loại đàn ông dễ sa ngã, chứng tỏ 1 điều 'đối thủ' của mình không hề đơn giản.

Mình chăm chút bản thân hơn, giảm bớt công việc. Thời điểm đấy mình xác định có phải nghỉ việc mình cũng sẽ 'đầu tư' cho lần đòi chồng này vì cơ bản cũng do mình đã vô tâm từ đầu. Mình chăm chồng nhiều hơn, không để giúp việc nấu cơm. Tự tay mình vào bếp, mình muốn đẹp hơn trong mắt anh ấy. Mình đối xử ân cần với con chị ta, mình cũng cho chị ta quần áo cũ của mình.

2 tuần chị ta về sống cùng mình phát hiện ra những mẩu giấy hẹn thưa thớt dần. Rồi cái ngày phải 'lật bài ngửa' cũng đến. Mình đâu có phải đứa ngớ ngẩn để 2 người họ chôn bí mật này đến cuối đời. Mình căn giờ chị ta sắp đi chợ về rồi đưa những mẩu giấy ra công khai với chồng. Chồng mình tái mặt lắp bắp, anh ấy thề chỉ vì phút yếu lòng hôm mình đi công tác, anh ấy cũng quá chén rồi cứ thế lún sâu. Anh cũng bảo từ ngày mình ân cần hơn với anh anh ân hận lắm và cắt đứt quan hệ mờ ám rồi.

Thuê chị hàng xóm sang giúp việc nhà ngờ đâu lại chẳng khác 'mỡ dâng miệng mèo' cho chồng, tôi âm thầm xử lý gọn ghẽ mối tình vụng trộm này khiến chồng phải cúi đầu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mình dõng dạc nói: 'Em muốn chị ta được chứng kiến sự hạnh phúc của vợ chồng mình. Em chấp nhận chịu tổn thương vì bản thân em cũng có lỗi. Em đối xử tốt với con chị ta vì con bé không có tội. Nhưng em phải để cho chị ta thấy trong mối quan hệ này chị ta không có cửa, nên tự biết vị trí của mình. Em đã quá bao dung rồi nên em hi vọng anh tự biết bản thân cần làm gì...'.

Lần đầu tiên mình thấy anh ấy khóc, vừa lúc chị ta nghe thấy rơi cả túi rau xuống nhà. Mình biết chị ta không có gan như mấy đứa tiểu tam trên MXH đâu nên mình mới đánh đòn tâm lý thế này. Và mình đã thành công, chị ta tự giác nghỉ việc, mình cho thêm con bé tiền nhưng chị ta không dám lấy. Đến giờ chồng mình vẫn bảo vợ 'anh phục em thật'".

Vậy đấy các chị em ạ, làm đàn ông yêu đã khó, khiến anh ta nể mình lại càng khó hơn. Quả thật cô vợ trên đã quá liều lĩnh khi biết rõ chồng ngoại tình còn đón tình nhân chồng về nhà chung sống. Nhưng vì cô ấy biết mức độ để có thể cứu vãn nên hành động này đúng là một nước cờ cao tay.

Ngoại tình sẽ đau đớn thật nhưng nó chưa phải tất cả đã chấm dứt. Lúc này điều phụ nữ cần làm nhất là phải thật bình tĩnh đối mặt, quan trọng hơn cả dù gì xảy ra cũng không đánh mất bản thân mình.

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Dù rất sợ nhưng tôi vẫn cố bước xuống dưới tầng để xem tiếng động lạ là gì, để rồi vừa bật điện lên tôi hoảng sợ nhìn thấy cảnh người giúp việc rũ rượi đạp xe.

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