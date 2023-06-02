Thực hư chuyện phụ nữ rậm lông có nhu cầu 'chuyện ấy' cao

Tuy nhiên cô gái này bấy lâu nay vẫn mang một nỗi khổ khó nói. Đó là mặc dù sở hữu làn da trắng, thân hình cân đối nhưng Hồng Anh luôn tự ti vì chứng rậm lông tay, lông chân và cả lông vùng kín của mình.

Nhìn bên ngoài, ai cũng ngưỡng mộ Hồng Anh, 27 tuổi. Bởi vì tuổi còn trẻ nhưng cô đã là phó phòng truyền thông của một công ty dược có tiếng. Công việc ổn định, cộng thêm nhan sắc xinh đẹp nên lúc nào Hồng Anh cũng yêu đời, xinh tươi.

Dù đã cố gắng không mặc cảm quá nhiều với cơ thể mình nhưng cô gái xinh đẹp này không ngăn được sự tự ti. Những ngày hè nóng nực đến đâu, Hồng Anh cũng chẳng dám diện áo 2 dây quần short hay mặc váy. Lúc nào cô cũng đóng đinh trong bộ sơ mi công sở dài tay.

“Mỗi lần đứng trước gương hay lúc đi tắm, nhìn đám "vi - ô – lông" ở chân, tay, vùng da dưới nách, vùng kín, ria mép đậm như đàn ông mà em ngứa mắt và buồn chán. Em đã tốn rất nhiều tiền vào các biện pháp làm đẹp như cạo lông, waxing, tẩy lông vĩnh viễn… Thế nhưng chỉ được một thời gian, sau đó lại đâu hoàn đấy. Thậm chí có lúc em còn bị viêm nang lông rất đau đớn nữa”, Hồng Anh phàn nàn.

Ảnh minh họa: Internet

“Nhiều lúc đi đâu rậm lông khổ lắm. Toàn phải mặc quần dài áo dài tay nóng muốn chết. Đã thế nhiều lúc còn gặp phải mấy người hay soi mói và nói những câu rất vô duyên như: Sao gì mà nhiều lông như khỉ thế? Lông nhiều như này chắc dâm đãng lắm nhỉ? Hix, nhiều lông quá nên em cũng rất ít khi đi tắm biển, tắm suối hoặc đi chơi xa với bạn bè. Mùa hè cứ nhìn thấy các chị em mặc váy, quần short mà thèm lắm”, cô nàng tâm sự

Đặc biệt, vì rậm lông như vậy mà Hồng Anh chẳng dám yêu ai. Bởi vì rất nhiều đàn ông vẫn có quan niệm, cô nàng rậm lông thường có nhu cầu “chuyện ấy” cao. Như vậy nếu không đáp ứng đầy đủ chăn gối, họ lo sợ sẽ dễ bị “mọc sừng”.

Ảnh minh họa: Internet

Hồng Anh buồn rầu nhớ lại: “Trước đây, em cũng nhận lời yêu một người hơn 4 tuổi. Ngày anh đưa em về nhà ra mắt bố mẹ, khi xắn tay áo lên phụ giúp mẹ anh làm cơm, bà đã phát hiện ra em ngoài lông mép rậm rạp thì lông tay, lông chân cũng tốt um. Bà đã mắng anh té tát rằng, nhìn thấy em rậm lông như vậy mà cứ đâm đầu vào yêu làm gì. Rồi bà quy kết em là gái lăng loàn, dễ quan hệ tình dục vô độ, bừa bãi. Dù bạn trai bênh em lắm nhưng em vẫn quyết định chia tay vì quá mặc cảm. Từ đó em rất sợ yêu”.

Thật sự có lúc trong sâu thẳm lòng mình, Hồng Anh rất buồn vì nhiều người nghĩ đàn bà rậm lông là dâm đãng, là có nhu cầu cao: “Mà kể cả sự thật ấy có không như những lời đồn đại mà nhiều người đang nghĩ thì cũng có gì xấu. Phụ nữ chỉ có nhu cầu cao với chồng sau này thôi thì cũng đâu có tội gì…”.

Đàn bà rậm lông có phải người dâm đãng?

Thực tế có rất nhiều cô gái mắc chứng rậm lông như Hồng Anh nói trên và đang phải chịu rất nhiều nỗi buồn khổ vì những định kiến cổ hủ về tình trạng này. Mặc dù hiện nay, nhiều đàn ông không còn có suy nghĩ thiển cận về chuyện rậm lông nữa nhưng để tự tin, nhiều phụ nữ vẫn đang cuống cuồng tìm mọi biện pháp để “thủ tiêu” đám lông vô tổ chức như nhổ, cạo, wax, triệt lông… mà không lường được hậu quả tai hại mang tới cho sức khỏe.

Giải thích về lời đồn thổi phụ nữ mắc chứng rậm lông có phải là “chuyện ấy” vô độ, Lương y Vũ Quốc Trung - Hội Đông y Việt Nam cho rằng lời đồn thổi này không có cơ sở. Thực tế, nhiều người mắc chứng rậm lông nhưng nhu cầu “chuyện ấy” của họ cũng như nhiều người khác. Bởi vì nguyên nhân rậm lông thường không đến từ sợi lông mà do nội tiết tố nam testosterone trong cơ thể các phụ nữ này quá cao hoặc do yếu tố di truyền.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu không hiểu biết mà sử dụng các biện pháp triệt tiêu đám lông không đúng cách sẽ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Nói chung để lấy lại sự tự tin cho mình, chị em rậm lông nên tới bác sĩ chuyên khoa nội tiết thăm khám. Tùy vào mỗi nguyên nhân gây rậm lông khác nhau mà có cách chữa trị khác nhau. Cách chữa trị đó có thể triệt để được hiện tượng rậm lông hoặc hạn chế phần nào sự phát triển thái quá.