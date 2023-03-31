Theo dõi chồng đến trước nhà nghỉ, đứng dưới trời mưa đợi chờ suốt 2 tiếng để bắt ghen thì chứng kiến một cảnh tượng bàng hoàng

Tâm sự 31/03/2023 13:32

Hôm đó mưa gió bão bùng, tôi bám theo chồng, anh chạy theo hướng ngoại thành rồi dừng xe trước một nhà nghỉ, lòng tôi ngổn ngang như lửa đốt.

Vợ chồng tôi cưới nhau gần 2 năm, hiện tôi đang có bầu 5 tháng. Chúng tôi quen nhau qua mai mối của bạn bè, lúc cưới nhau cả hai đã ngoài 30 tuổi.

Lấy nhau về, tôi thấy anh có vẻ hờ hững lắm, cũng biết là mai mối thế này cũng chẳng yêu đương gì lắm, hợp nhau thì lấy thôi nhưng thiết nghĩ cũng nên quan tâm, tình nghĩ hơn, dù sao cũng sống đời sống kiếp.

Chồng tôi nhìn khá khỏe mạnh, nhưng không hiểu vì sao anh không có nhu cầu trong chuyện ấy, vợ chồng trẻ mới cưới nhau mà nửa tháng 1 lần. Lúc đầu tôi nghĩ chắc anh không thích tôi nên thế, nhưng về sau vợ chồng sống chung, tôi cảm thấy anh cũng cởi mở hơn, quan tâm tôi hơn, chỉ riêng chuyện đó là bất ổn. Tôi còn sợ anh yếu, đồ ăn cũng toàn chọn thứ bổ dưỡng để anh ăn thêm nhưng cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu. Cũng chính vì thế cưới nhau mãi vợ chồng tôi mới có bầu. Từ lúc tôi có bầu chồng cũng tuyệt đối không động vào tôi nữa.

Theo dõi chồng đến trước nhà nghỉ, đứng dưới trời mưa đợi chờ suốt 2 tiếng để bắt ghen thì chứng kiến một cảnh tượng bàng hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi khi tôi bầu 5 tháng, tôi đọc được tin nhắn của anh với một người xưng anh em tình cảm, số không lưu tên nên tôi nghĩ là của một người phụ nữ nào đó. Tôi choáng lắm, bởi toàn từ ngữ yêu đương nồng nàn, còn hẹn gặp nhau đi chơi bời, ăn uống.

Khỏi phải nói tôi đau đớn dường nào, cả đêm gần như thức trắng. Tôi biết giờ hỏi thẳng chắc anh cũng chối thôi, nên phải tìm cách bắt tận tay.

Cơ hội đến khi chồng nói với tôi anh phải đi công tác, tôi biết chẳng phải công tác gì, cuối tuần ai còn bắt anh đi làm nữa. Ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng tôi đã âm thầm lên kế hoạch.

Hôm đó mưa gió bão bùng, tôi bám theo chồng, anh chạy theo hướng ngoại thành rồi dừng xe trước một nhà nghỉ, lòng tôi ngổn ngang như lửa đốt. Ngoài trời chẳng có chỗ trú, thành ra tôi cứ đứng thế, mặc mưa xối xả. Tôi tưởng anh sẽ ở trong đó cả đêm, ai ngờ 2 tiếng sau thấy anh bước ra, điều khiến tôi sốc nặng nữa là anh đi cùng một người đàn ông, hai người họ nắm tay tình tứ. Tôi loạng choạng, tưởng đứng không vững, không tin vào mắt mình được nữa.

Theo dõi chồng đến trước nhà nghỉ, đứng dưới trời mưa đợi chờ suốt 2 tiếng để bắt ghen thì chứng kiến một cảnh tượng bàng hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hai người lên xe đi khuất, tôi không bám theo kịp đành trở về nhà, đau đớn, rệu rã. Tôi gọi điện cho chồng, anh nghe máy bảo vừa đi ăn xong, giờ đang chuẩn bị ngủ. Tôi nghe mà chảy nước mắt.

Giờ thì tôi hiểu vì sao chồng lạnh nhạt với tôi bây lâu nay, hóa ra anh không thích phụ nữ, anh cưới tôi chắc chỉ cố để đẻ một đứa con. Tôi đau đớn lắm, giờ phải làm sao đây?

Anh chồng vừa mất, nửa đêm tôi rùng mình bởi thứ âm thanh nhạy cảm từ phòng chị dâu, bước sang mở cửa thì sững sờ trước hành động lạ của chị

Anh chồng vừa mất, nửa đêm tôi rùng mình bởi thứ âm thanh nhạy cảm từ phòng chị dâu, bước sang mở cửa thì sững sờ trước hành động lạ của chị

Biến cố xảy ra khi anh chồng bất ngờ qua đời, gia đình tôi điêu đứng trước mất mát quá lớn. Đặc biệt là mẹ chồng tôi, bà suy sụp đổ bệnh.

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