Theo định vị của vợ đến tận nhà nghỉ đánh ghen, nhìn qua cánh cửa phòng hé mở chồng chết điếng với cảnh hãi hùng bên trong

Tâm sự 28/02/2023 13:14

Tuấn như con thú, anh lồng lộn lên gọi cho vợ thì không nghe máy. Anh tức tốc gửi con, phi tới nhà nghỉ đó để làm một trận ra ngô ra khoai. Trên đời này anh ghét nhất thể loại ngoại tình và phản bội.

Tuấn và Lan yêu nhau chưa đầy 1 năm thì kết hôn. Tuấn thuộc mẫu đàn ông hiền lành nhưng gia trưởng. Anh tuyên bố thẳng với Lan anh không thích yêu lâu, cảm thấy ưng ý thì tiếp tục tìm hiểu còn không thì đường ai nấy đi để không phí thời gian của nhau.

Về phần Lan, cô được mọi người đánh giá là khá xinh đẹp và dịu dàng. Đàn ông theo cô không ít nhưng cô lại say nắng trước sự mạnh mẽ, dứt khoát của Tuấn. Về chung một nhà, Lan nhanh chóng có em bé, Tuấn lại càng yêu chiều vợ hơn.

Sau khi đi làm trở lại, công việc của Lan trở nên bận rộn hơn. Tuấn cũng hết lòng giúp đỡ vợ việc nhà, trông con. Hạnh phúc cứ thế êm đềm trôi đi cho đến cái ngày. Vợ anh nói đi du lịch ngắn ngày cùng công ty. Nhưng tối đó, vô tình anh lại định vị được vợ ở một nhà nghỉ chỉ cách nhà anh 10km mà không phải chỗ vợ du lịch.

Theo định vị của vợ đến tận nhà nghỉ đánh ghen, nhìn qua cánh cửa phòng hé mở chồng chết điếng với cảnh hãi hùng bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuấn và Lan yêu nhau chưa đầy 1 năm thì kết hôn. Tuấn thuộc mẫu đàn ông hiền lành nhưng gia trưởng. Anh tuyên bố thẳng với Lan anh không thích yêu lâu, cảm thấy ưng ý thì tiếp tục tìm hiểu còn không thì đường ai nấy đi để không phí thời gian của nhau.

Về phần Lan, cô được mọi người đánh giá là khá xinh đẹp và dịu dàng. Đàn ông theo cô không ít nhưng cô lại say nắng trước sự mạnh mẽ, dứt khoát của Tuấn. Về chung một nhà, Lan nhanh chóng có em bé, Tuấn lại càng yêu chiều vợ hơn.

Sau khi đi làm trở lại, công việc của Lan trở nên bận rộn hơn. Tuấn cũng hết lòng giúp đỡ vợ việc nhà, trông con. Hạnh phúc cứ thế êm đềm trôi đi cho đến cái ngày. Vợ anh nói đi du lịch ngắn ngày cùng công ty. Nhưng tối đó, vô tình anh lại định vị được vợ ở một nhà nghỉ chỉ cách nhà anh 10km mà không phải chỗ vợ du lịch.

Tuấn như con thú, anh lồng lộn lên gọi cho vợ thì không nghe máy. Anh tức tốc gửi con, phi tới nhà nghỉ đó để làm một trận ra ngô ra khoai. Trên đời này anh ghét nhất thể loại ngoại tình và phản bội.

Chẳng kịp chào hỏi lễ tân, anh lao đến tín hiệu trên điện thoại. Định đạp cửa xông vào thì anh thấy cửa không khóa mà hé. Qua khe cửa, anh nhìn thấy vợ quần áo tả tơi, tay chân bị trói, kế đó là một gã đàn ông liên tục tát Lan cùng những lời nhục mạ "tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết, buộc phải phục vụ tôi hết đời này. Có trách thì trách thằng chồng cô đã từng khốn nạn với em tôi".

Theo định vị của vợ đến tận nhà nghỉ đánh ghen, nhìn qua cánh cửa phòng hé mở chồng chết điếng với cảnh hãi hùng bên trong - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuấn quá bàng hoàng trước cảnh tượng đó, anh lao vào thì nhận ra Duy, gã đàn ông đang hành hạ vợ mình. Nhớ lại 5 năm trước, anh từng yêu em gái Duy còn khiến cô bé đó có bầu. Nhưng khi đó sự nghiệp không có nên anh chia tay mặc cho em gái Duy đòi tự tử níu kéo. Giờ thì anh đã hiểu ra tất cả.

Còn Lan, cô nhìn Tuấn bằng ánh mắt vừa đau khổ, vừa căm phẫn. Nếu như Lan không chịu phục vụ Duy, anh ta sẽ khiến sự nghiệp và cuộc sống của cả nhà Tuấn đảo lộn. Tuấn đau đớn nhưng chẳng thể quay lại được quá khứ. Giờ anh mới thấm thía nỗi bất lực tột độ này. Quả báo ấy quá cay đắng với anh...

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Tôi có thân thiết với một chị đồng nghiệp làm cùng công ty anh. Tôi nhờ chị theo dõi hộ. Nhận được tin báo là chồng tôi vô cùng trong sạch, trong giờ làm không hề đi đâu, buổi trưa thì ăn cơm vợ nấu sẵn từ nhà mang theo.

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