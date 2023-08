Thấy xe vợ cũ dựng trước sân nhà, tôi thập thò nhìn qua khe cửa thì tôi 'tím tái mặt mày' khi thấy hành động của cô ấy đang làm bên trong

Tôi thương vợ vô cùng, luôn cố gắng an ủi động viên vợ. Mẹ tôi cũng chẳng trách móc con dâu nửa lời, dù biết khả năng cô ấy có thể sinh con là vô cùng thấp, mà tôi lại là con trai một. Nhưng chính vì điều đó mà vợ tôi càng cảm thấy áy náy và tội lỗi.

Ý muốn giải thoát cho chồng ngày càng lớn, đến khi chúng tôi kết hôn được 2 năm thì vợ khăng khăng bắt tôi phải ký đơn ly hôn. Vợ bảo không thể làm khổ tôi thêm được nữa, tôi nên có một người vợ khác và được làm bố. Ở với cô ấy chỉ làm chậm trễ tương lai của tôi, mà chính cô ấy cũng không được thanh thản.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi thật lòng không muốn ly hôn. Tôi nghĩ hai vợ chồng thương nhau, cứ sống như vậy cũng được. Tất nhiên là mẹ tôi mong ngóng có cháu bế song bà bảo tùy hai vợ chồng quyết định, bà sẽ không can thiệp. Mẹ tôi có hai đứa cháu ngoại do chị gái tôi sinh rồi nên cũng được an ủi phần nào.

Nhưng vì vợ tôi quá cương quyết, cô ấy còn đe dọa tôi nhiều thứ, cuối cùng tôi đành ký đơn. Thời gian qua vợ cũ chưa có ai, hôm nay chứng kiến khung cảnh này, tôi biết là cô ấy vẫn còn nặng lòng với tôi và nhà chồng cũ.

Thế nhưng tôi cũng hiểu một điều, nếu như việc sinh con không được giải quyết thì chắc chắn vợ sẽ không đồng ý quay về với tôi. Tôi thực sự rất muốn đoàn tụ với vợ cũ, mẹ tôi cũng đồng ý rồi. Song với tình trạng bệnh của cô ấy thì phải làm sao để sinh con?