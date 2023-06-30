Thấy xe vợ cũ dựng trước sân nhà, tôi thập thò nhìn qua khe cửa thì tôi 'tím tái mặt mày' khi thấy hành động của cô ấy đang làm bên trong

Mẹ tôi ngồi ăn cháo, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Mẹ vẫn thương con dâu cũ lắm. Qua khe cửa nhìn khung cảnh đó mà tôi nghẹn lòng, đứng ngẩn ra quên cả bước vào.

Tôi và vợ cũng ly hôn cách đây 1 năm rưỡi. Hiện tại tôi vẫn chưa tái hôn, vợ cũ nghe đâu cũng vậy, vẫn sống một mình. Hôm qua mẹ tôi bị ốm, buổi trưa tôi tranh thủ về nhà xem mẹ ăn uống thế nào. Bình thường thì tôi ăn cơm trưa luôn trên công ty. Về đến sân, tôi giật mình khi thấy xe máy của vợ cũ đang dựng ở đó từ bao giờ. Sau ly hôn, mối quan hệ giữa vợ cũ với em gái tôi và mẹ vẫn khá thân thiết. Họ thường xuyên trò chuyện qua lại, có lẽ nhờ đó mà cô ấy biết mẹ chồng cũ bị ốm. Vợ cũ nấu món cháo bà thích, trưa nghỉ làm mang đến tận nơi cho mẹ tôi ăn.

Mẹ tôi ngồi ăn cháo, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Mẹ vẫn thương con dâu cũ lắm. Qua khe cửa nhìn khung cảnh đó mà tôi nghẹn lòng, đứng ngẩn ra quên cả bước vào. Cảnh tượng mẹ và cô ấy hòa hợp vui vẻ bên nhau làm tôi có cảm giác như mình được trở về ngày trước, khi mà chúng tôi vẫn chưa ly hôn. Ảnh minh họa: Internet Tôi và vợ chia tay vì cô ấy nhất quyết muốn như vậy. Sau đám cưới 9 tháng, vợ tôi có tin vui nhưng cô ấy lại bị sảy thai. Đi khám thì mới biết vợ bị dị tật tử cung hai sừng bẩm sinh. Với tình trạng của cô ấy, mang thai tự nhiên đã khó mà sau khi thụ thai thành công thì việc giữ được thai lại càng khó hơn.

Tôi thương vợ vô cùng, luôn cố gắng an ủi động viên vợ. Mẹ tôi cũng chẳng trách móc con dâu nửa lời, dù biết khả năng cô ấy có thể sinh con là vô cùng thấp, mà tôi lại là con trai một. Nhưng chính vì điều đó mà vợ tôi càng cảm thấy áy náy và tội lỗi. Ý muốn giải thoát cho chồng ngày càng lớn, đến khi chúng tôi kết hôn được 2 năm thì vợ khăng khăng bắt tôi phải ký đơn ly hôn. Vợ bảo không thể làm khổ tôi thêm được nữa, tôi nên có một người vợ khác và được làm bố. Ở với cô ấy chỉ làm chậm trễ tương lai của tôi, mà chính cô ấy cũng không được thanh thản. Ảnh minh họa: Internet Tôi thật lòng không muốn ly hôn. Tôi nghĩ hai vợ chồng thương nhau, cứ sống như vậy cũng được. Tất nhiên là mẹ tôi mong ngóng có cháu bế song bà bảo tùy hai vợ chồng quyết định, bà sẽ không can thiệp. Mẹ tôi có hai đứa cháu ngoại do chị gái tôi sinh rồi nên cũng được an ủi phần nào. Nhưng vì vợ tôi quá cương quyết, cô ấy còn đe dọa tôi nhiều thứ, cuối cùng tôi đành ký đơn. Thời gian qua vợ cũ chưa có ai, hôm nay chứng kiến khung cảnh này, tôi biết là cô ấy vẫn còn nặng lòng với tôi và nhà chồng cũ. Thế nhưng tôi cũng hiểu một điều, nếu như việc sinh con không được giải quyết thì chắc chắn vợ sẽ không đồng ý quay về với tôi. Tôi thực sự rất muốn đoàn tụ với vợ cũ, mẹ tôi cũng đồng ý rồi. Song với tình trạng bệnh của cô ấy thì phải làm sao để sinh con?

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