Thấy vợ tất tả đi ra từ khách sạn, chồng phản ứng dữ dội, cái kết ngoài sức tưởng tượng

Tâm sự 25/07/2026 23:43

Sau khi tôi kết hôn, 2 vợ chồng vẫn sống cùng bố mẹ. Trước đó, tôi hy vọng khi có con dâu, bố tôi sẽ thay đổi tính nết, nhưng giang sơn dễ đổi còn bản tính thì khó rời. Dù có con dâu, bố tôi vẫn luôn hằn học vợ. Có nhiều bữa cơm, ông úp cả bát cơm lên đầu vợ vì bà nấu cơm sống.

Tôi lớn lên trong gia đình không hạnh phúc. Bố tôi nghiện rượu, mẹ thì quá nhu nhược. Khi chị em tôi lớn hơn một chút, chúng tôi chủ động nói mẹ hãy ly hôn, vậy mà bà nhất quyết không đồng ý chỉ vì sợ người đời dị nghị và các con sau này sẽ khó khăn khi dựng vợ gả chồng. 

Sau khi tôi kết hôn, 2 vợ chồng vẫn sống cùng bố mẹ. Trước đó, tôi hy vọng khi có con dâu, bố tôi sẽ thay đổi tính nết, nhưng giang sơn dễ đổi còn bản tính thì khó rời. Dù có con dâu, bố tôi vẫn luôn hằn học vợ. Có nhiều bữa cơm, ông úp cả bát cơm lên đầu vợ vì bà nấu cơm sống.

Tôi là đàn ông, chứng kiến những điều ấy còn khó xử, huống hồ là vợ tôi. Mỗi lần thấy bố tôi mất kiểm soát, cô ấy lại tỏ ra ngao ngán. Thậm chí có nhiều lần, vợ tôi còn than thở: "Em chán nhà anh quá, chẳng có chút tình cảm gia đình nào". Cô ấy còn kể, nhiều lúc ngồi riêng với mẹ, cô ấy đã tâm sự và khuyên mẹ tôi nên suy nghĩ đến chuyện ly hôn. Thời bây giờ, nhiều người 70, 80 tuổi vẫn ra tòa, mẹ tôi chưa đến 50 tuổi, bỏ chồng là chuyện bình thường.

Thấy vợ tất tả đi ra từ khách sạn, chồng phản ứng dữ dội, cái kết ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 1
Tôi thật không hiểu nổi, ở cái tuổi ấy, tại sao mẹ phải làm thế? Ảnh minh họa: Internet

Những lúc ấy tôi thấy vợ mình đang cổ xúy cho mẹ làm chuyện sai trái, thậm chí còn cho rằng cô ấy có thể ngoại tình nếu tôi sa cơ lỡ vận hoặc làm điều gì đó có lỗi. 

Thế rồi chiều qua, tôi đi làm về thì thấy vợ hấp tấp bước ra khỏi nhà nghỉ. Nghĩ vợ ngoại tình, tôi chống xe xuống rồi lao đến tát cho cô ấy một cái, nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Vợ tôi trừng mắt lên quát chồng: "Anh đánh ai, đi mà hỏi mẹ anh ấy". Đúng lúc đó, mẹ tôi lững thững bước ra. Thì ra mẹ tôi qua lại với một người đàn ông, bị vợ họ phát hiện, xấu hổ quá nên bà mới gọi vợ tôi đến giải vây.

Tôi thật không hiểu nổi, ở cái tuổi ấy, tại sao mẹ phải làm thế? Điều đáng nói là phản ứng của vợ tôi, cô ấy lại ủng hộ mẹ vì cho rằng bà đã quá khổ khi sống với một người như bố, còn bắt tôi nhắm mắt cho qua. Tôi nên phản đối đến cùng hay làm ngơ để mẹ được hạnh phúc đây?

Chưa hết tang chồng, em trai anh bất ngờ xin được thay anh chăm sóc mẹ con tôi, tôi nghe mà nghẹn lòng

Chưa hết tang chồng, em trai anh bất ngờ xin được thay anh chăm sóc mẹ con tôi, tôi nghe mà nghẹn lòng

Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Chia tay được một tháng thì tôi phát hiện mình có thai. Lúc này, chúng tôi quay lại, hai bên gia đình cũng ủng hộ chuyện tổ chức đám cưới. Cứ nghĩ đó là cái kết viên mãn của hai vợ chồng. Không ngờ khi về chung một nhà, tôi lại càng khổ hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tưởng mình khôn ngoan vì lén để dành tiền riêng, tôi không ngờ ngày chồng nhắm mắt cũng là lúc biết sự thật đau lòng

Tưởng mình khôn ngoan vì lén để dành tiền riêng, tôi không ngờ ngày chồng nhắm mắt cũng là lúc biết sự thật đau lòng

Tâm sự 4 giờ 37 phút trước
Suốt nhiều năm tôi cho rằng chồng có quỹ đen ngoại tình, sự thật được hé lộ sau khi anh mất khiến tôi sụp đổ

Suốt nhiều năm tôi cho rằng chồng có quỹ đen ngoại tình, sự thật được hé lộ sau khi anh mất khiến tôi sụp đổ

Tâm sự 4 giờ 38 phút trước
Chồng qua đời, tôi mới phát hiện 'quỹ đen' không dành cho người khác mà là điều khiến tôi day dứt cả đời

Chồng qua đời, tôi mới phát hiện 'quỹ đen' không dành cho người khác mà là điều khiến tôi day dứt cả đời

Tâm sự 4 giờ 39 phút trước
Tôi luôn nghĩ chồng giấu tiền để phản bội, đến ngày đọc được sự thật anh để lại, nước mắt chỉ còn biết rơi

Tôi luôn nghĩ chồng giấu tiền để phản bội, đến ngày đọc được sự thật anh để lại, nước mắt chỉ còn biết rơi

Tâm sự 4 giờ 39 phút trước
Tưởng chồng ngoại tình nên âm thầm bòn rút tiền, khi anh mất tôi mới chết lặng vì bí mật anh giấu kín

Tưởng chồng ngoại tình nên âm thầm bòn rút tiền, khi anh mất tôi mới chết lặng vì bí mật anh giấu kín

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Nghi chồng có quỹ đen nuôi nhân tình, tôi lén giấu tiền riêng, đến ngày anh qua đời mới biết sự thật cay đắng

Nghi chồng có quỹ đen nuôi nhân tình, tôi lén giấu tiền riêng, đến ngày anh qua đời mới biết sự thật cay đắng

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Ai cũng nghĩ tôi lấy được chồng tốt, chỉ tôi mới hiểu những tổn thương âm thầm phía sau

Ai cũng nghĩ tôi lấy được chồng tốt, chỉ tôi mới hiểu những tổn thương âm thầm phía sau

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước
Mở món quà sinh nhật từ chồng, người vợ không khỏi kinh hãi trước thứ cựa quậy bên trong

Mở món quà sinh nhật từ chồng, người vợ không khỏi kinh hãi trước thứ cựa quậy bên trong

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước
Vợ bầu không cố ý, nhưng hành động ấy lại khiến chồng chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện ngoại tình

Vợ bầu không cố ý, nhưng hành động ấy lại khiến chồng chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện ngoại tình

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước
Bị chồng bắt gặp ngay trước cửa khách sạn, tôi quỳ xin tha thứ nhưng đáp lại chỉ là một hành động lạnh lùng

Bị chồng bắt gặp ngay trước cửa khách sạn, tôi quỳ xin tha thứ nhưng đáp lại chỉ là một hành động lạnh lùng

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 26/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Tử vi Chủ Nhật 26/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Đừng uống bột sắn dây nếu chưa biết điều này: Kết hợp sai dễ gây họa cho sức khỏe

Đừng uống bột sắn dây nếu chưa biết điều này: Kết hợp sai dễ gây họa cho sức khỏe

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/7/2026, 3 con giáp đại Phú đại Quý, giàu to ngất ngưởng, sống trong nhung lụa, nhà đẹp xe sang chờ sẵn

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/7/2026, 3 con giáp đại Phú đại Quý, giàu to ngất ngưởng, sống trong nhung lụa, nhà đẹp xe sang chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng mình khôn ngoan vì lén để dành tiền riêng, tôi không ngờ ngày chồng nhắm mắt cũng là lúc biết sự thật đau lòng

Tưởng mình khôn ngoan vì lén để dành tiền riêng, tôi không ngờ ngày chồng nhắm mắt cũng là lúc biết sự thật đau lòng

Suốt nhiều năm tôi cho rằng chồng có quỹ đen ngoại tình, sự thật được hé lộ sau khi anh mất khiến tôi sụp đổ

Suốt nhiều năm tôi cho rằng chồng có quỹ đen ngoại tình, sự thật được hé lộ sau khi anh mất khiến tôi sụp đổ

Chồng qua đời, tôi mới phát hiện 'quỹ đen' không dành cho người khác mà là điều khiến tôi day dứt cả đời

Chồng qua đời, tôi mới phát hiện 'quỹ đen' không dành cho người khác mà là điều khiến tôi day dứt cả đời

Tôi luôn nghĩ chồng giấu tiền để phản bội, đến ngày đọc được sự thật anh để lại, nước mắt chỉ còn biết rơi

Tôi luôn nghĩ chồng giấu tiền để phản bội, đến ngày đọc được sự thật anh để lại, nước mắt chỉ còn biết rơi

Tưởng chồng ngoại tình nên âm thầm bòn rút tiền, khi anh mất tôi mới chết lặng vì bí mật anh giấu kín

Tưởng chồng ngoại tình nên âm thầm bòn rút tiền, khi anh mất tôi mới chết lặng vì bí mật anh giấu kín

Nghi chồng có quỹ đen nuôi nhân tình, tôi lén giấu tiền riêng, đến ngày anh qua đời mới biết sự thật cay đắng

Nghi chồng có quỹ đen nuôi nhân tình, tôi lén giấu tiền riêng, đến ngày anh qua đời mới biết sự thật cay đắng