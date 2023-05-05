Thấy vợ sắp cưới đi khám thai, tôi chưa kịp vui mừng thì chẳng ngờ nhận được một tin 'sốc tận óc', không tin vào tai mình

Tâm sự 05/05/2023 18:50

Tôi kéo cậu bạn ấy ra hỏi chuyện. Ban đầu, cậu ta nhất quyết không nói. Nhưng ba ngày sau thì cậu ta chủ động tới tìm tôi rồi tiết lộ một chuyện bất ngờ.

Tôi 32 tuổi, chuẩn bị kết hôn. Tôi và vợ sắp cưới quen biết tình cờ trong một nhà hàng. Hôm đó, tôi đi ăn cùng bạn bè, khi ra khỏi nhà hàng thì tình cờ thấy cô ấy loay hoay với chiếc xe máy bị hư. Tôi nổi lòng nghĩa hiệp, giúp cô ấy sửa xe rồi ngỏ lời đưa cô ấy về nhà.

Sau lần đó, tôi và vợ sắp cưới quen biết, bắt đầu từ mối quan hệ bạn bè. Một thời gian tìm hiểu, tôi ngỏ lời hẹn hò, đương nhiên là cô ấy đồng ý. Từ khi quen nhau, tôi chưa từng hỏi về quá khứ của cô ấy. Tôi chỉ biết vợ sắp cưới từng bị phản bội, nghe thế tôi rất thương cho cô ấy, càng không muốn nhắc lại chuyện cũ không vui.

Yêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt. Tôi dẫn vợ sắp cưới đến ra mắt bạn  bè. Trong bữa ăn đó, tôi cảm thấy có một người bạn thường lấm lét nhìn tôi, hồi sau thì lãng tránh kì lạ.

Tôi kéo cậu bạn ấy ra hỏi chuyện. Ban đầu, cậu ta nhất quyết không nói. Nhưng ba ngày sau thì cậu ta chủ động tới tìm tôi rồi tiết lộ một chuyện bất ngờ. Cậy ta nói từng thấy vợ tôi vào khách sạn với một người đàn ông khác, cậu ta chắc chắn không nhìn nhầm. Tôi nghe thì sốc ngất. Tôi không thể nghi ngờ, vì cậu bạn này của tôi làm trong khách sạn, liên quan đến công việc nên cậu ấy không thể nói bậy bạ được.

Thấy vợ sắp cưới đi khám thai, tôi chưa kịp vui mừng thì chẳng ngờ nhận được một tin 'sốc tận óc', không tin vào tai mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong lòng tôi đã định sẽ tìm hiểu rồi giải quyết chuyện này rõ ràng. Hôm sau, tôi đến bệnh viện phụ sản tìm người bạn bàn việc,  cậu ấy là bác sĩ phụ khoa có tiếng ở đây. Khi tôi đi gần đến phòng khám của bạn thì tôi nhìn thấy vợ sắp cưới bất ngờ bước ra.

Khi đó tôi đã nghĩ, nếu vợ sắp cưới có thai, thì tôi sẽ bằng mọi giá rước cô ấy về nhà. Tôi hỏi bạn mình xem vợ tôi có phải đang mang thai không, được mấy tháng rồi? Tôi háo hức đợi tin từ cậu ấy. Bạn tôi nhìn tôi ái ngại, khó khăn nói rằng: “Là cô ấy bỏ thai”.

Tôi nghe câu đó mà choáng váng đầu óc. Tôi rời khỏi bệnh viện, đến tận nhà tìm vợ sắp cưới nói chuyện. Lúc này, biết không thể giấu tôi được nữa, cô ấy quỳ gối xin tôi tha lỗi. Đứa trẻ cô ấy bỏ là con của người yêu cũ. Hắn ta đe dọa, ép cô ấy phải qua đêm, nếu không sẽ tung hình nhạy cảm.

Dù trông vợ tôi rất đáng thương, còn giải thích lý do nhưng tôi đã không thể tin cô ấy nữa. Tôi chỉ cảm thấy mình bị phản bội. Giờ tôi phải làm sao đây?

Bị vợ chê 'bản lĩnh đàn ông', chồng ấm ức tâm sự với cô hàng xóm và cái kết không ngờ sau 1 đêm

Bị vợ chê 'bản lĩnh đàn ông', chồng ấm ức tâm sự với cô hàng xóm và cái kết không ngờ sau 1 đêm

Lửa giận trong người Quân phừng phừng. Nếu không có con ở đó, Quân đã lôi vợ vào phòng nói chuyện cho đàng hoàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tâm sự 42 phút trước
Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Video 46 phút trước
Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 2 giờ 15 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng