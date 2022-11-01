Thấy vợ một mình hùng hục rửa cả 30 mâm bát vẫn bị mẹ mình hất bát nước mắm vào mặt, cậu con trai luôn nghe lời đã làm chuyện khó tin

Tâm sự 01/11/2022 03:44

Thấy mẹ làm điều đó với vợ mình quá đáng quá, vợ đã hì hục rửa 1 mình 30 mâm bát rồi cơ mà. Vậy mà mẹ vẫn còn bắt bẻ cho được. Cậu con trai như anh trước giờ chưa từng cãi lại lời mẹ câu nào cũng phải nắm lấy tay vợ lên tiếng:

Nếu muốn dung hòa được cả hai thì nhất định cả hai phải thật sự cố gắng hòa thuận nhau. Từ bé anh đã nghe lời mẹ. Bởi anh thấu hiểu được những vất vả mà mẹ mình đã phải chịu để nuôi nấng anh nên người.

Bố anh mất vì 1 tai nạn từ khi anh còn rất nhỏ, thậm chí đến gương mặt bố anh cũng không nhớ  nổi mà chỉ nhìn qua những bức ảnh. Hồi đó mẹ anh còn trẻ cũng nhiều người đến ngỏ lời cho quen biết này kia. Nhưng rồi mẹ anh không đồng ý chỉ vì bà muốn dành trọn tình yêu cho anh. Bà cũng sợ rằng nếu như đi thêm bước nữa biết đâu anh không được cha dượng yêu thương, anh bị đối xử tệ bạc.

Dành quá nửa cuộc đời để chăm sóc nuôi nấng con nên người. Người như mẹ anh thật sự đáng nhận được sự trân trọng từ anh. Cũng bởi thế từ bé đến lớn anh luôn nghe theo lời mẹ chưa khi nào cãi lại lời mẹ hết cho đến khi anh cưới vợ.

Thấy vợ một mình hùng hục rửa cả 30 mâm bát vẫn bị mẹ mình hất bát nước mắm vào mặt, cậu con trai luôn nghe lời đã làm chuyện khó tin - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày đưa Hoài về ra mắt mẹ anh không ưng ý cô chút nào chỉ vì cô là con gái ở quê còn gia đình anh có thiếu bố thật nhưng dù là gì thì cũng là con thành phố. Biết mẹ không thích bạn gái anh cố gắng hết mình dung hòa cho cả hai bên. Lúc nào anh cũng cố gắng khiến mẹ hài lòng hơn về bạn gái mình.

Người xưa có câu bố mẹ luôn phải nhường nhịn con cái là vì thế. Đấu tranh đến cùng thì mẹ anh vẫn phải chịu thua con trai mình. Mẹ anh đồng ý chấp nhận đám cưới đó được diễn ra. Mọi thứ đều tốt đẹp.

Về làm dâu nhà anh vợ anh đã vô cùng cố gắng để khiến mẹ anh hài lòng. Dù chỉ 1 lỗi nhỏ thôi cô cũng bị mẹ chồng mắng té tát vào mặt. Bởi vì thế nên cô cố hạn chế tối đa những lỗi nhỏ của mình. Lâu dần cứ nghĩ rằng rồi mẹ anh cũng sẽ chấp nhận người con dâu này. Thế mà càng ngày mọi thứ càng tệ hơn thì phải.

Hôm đó là ngày giỗ của bố anh. Mọi năm thì cũng chỉ tổ chức nhỏ nhỏ khoảng 5 mâm họ hàng ăn với nhau thôi. Nhưng năm nay vì có thêm cô con dâu mới nên mẹ anh làm cả 30 mâm cỗ. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như kết thúc ngày giỗ chính là 30 mâm bát được chất núi. Nhìn vào cả đống bát chồng chất ấy ai cũng ngao ngán lắc đầu. Cô con dâu tự biết ý ngồi xuống rửa mà không có 1 ai giúp đỡ. Kể cả họ hàng cũng không ai động tay.

1 mình con dâu hùng hục rửa cả 30 mâm bát cảm giác lưng cô như rã rời thì mẹ chồng quá đáng đến nỗi xông thẳng đến hất luôn bát nước mắm vào mặt con dâu rồi chì chiết:

- Ở đâu ra cái thứ lười biếng thế này hả trời ơi. Tôi đúng là vô phúc mới có cô con dâu lười biếng thế này. Rửa có mấy cái bát mà rửa cũng không xong nữa. Bát thì trơn tuột bẩn vậy...

- Con... con, con sắp rửa xong rồi mà mẹ – cô con dâu lắp bắp trả lời.

Thấy mẹ làm điều đó với vợ mình quá đáng quá, vợ đã hì hục rửa 1 mình 30 mâm bát rồi cơ mà. Vậy mà mẹ vẫn còn bắt bẻ cho được. Cậu con trai như anh trước giờ chưa từng cãi lại lời mẹ câu nào cũng phải nắm lấy tay vợ lên tiếng:

Thấy vợ một mình hùng hục rửa cả 30 mâm bát vẫn bị mẹ mình hất bát nước mắm vào mặt, cậu con trai luôn nghe lời đã làm chuyện khó tin - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Mẹ quá đáng vừa thôi. Vợ con đã cố gắng hết sức rồi, mẹ đừng ép con phải lựa chọn giữa vợ và mẹ nữa. Nếu mẹ còn tiếp tục đối xử với vợ con thế này thì con sẽ đưa vợ con ra ở riêng đấy.

- Mày, mày mất dạy. Có vợ rồi không còn biết trên biết dưới không còn coi mẹ mày ra cái gì nữa. – anh nói thêm:

- Trước giờ con vẫn rất tôn trọng mẹ và nghe lời mẹ. Nhưng mẹ hãy nhìn vào cái tốt của Hoài có được không mẹ. Cô ấy đã rất cố gắng để khiến mẹ hài lòng rồi cơ mà tại sao mẹ vẫn chưa vừa ý.

Cậu con trai nắm tay vợ về phòng. Lúc này cô con dâu mới nấc lên ôm chặt lấy chồng. Có lẽ biết bao ấp ức cũng cần được giãi bày. Rồi sẽ có ngày gia đình ấy hạnh phúc. Hi vọng sau lần này mẹ chồng có thể nhận ra những lỗi sai của mình để có thể yêu thương con dâu hơn.

Đang ngủ bỗng vợ chợt vùng dậy, gào khóc thảm thiết nước mắt đầm đìa, anh chồng bèn ôm chặt trấn an thì lãnh ngay cú tát kèm lý do "khó đỡ"

Đang ngủ bỗng vợ chợt vùng dậy, gào khóc thảm thiết nước mắt đầm đìa, anh chồng bèn ôm chặt trấn an thì lãnh ngay cú tát kèm lý do "khó đỡ"

Ngay lập tức chị vung tay tát thẳng mặt chồng, quát ầm lên: Cút đi, đồ phản bội! Chồng nghe thế, sa sầm mặt mày.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân gia đình

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 4 giờ 42 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ