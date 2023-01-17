Vợ tôi cũng đã từng nghe về chuyện đó. Thật may tôi đã nói với vợ toàn bộ sự thật về cô người yêu cũ nên cô ấy cũng hiểu được sau khi tôi nhận những dòng tin nhắn kia. Vợ rất thông cảm và thấu hiểu cho hoàn cảnh của tôi nhưng muốn tôi chấm dứt quan hệ ngay lập tức. Tôi cũng vì vậy mà không liên lạc với người cũ…

Lấy vợ hơn 3 năm, trong lòng tôi nhiều lúc vẫn bị hình bóng người cũ ám ảnh. Đó không phải là còn yêu, cũng không phải là ngoại tình tư tưởng mà bởi tôi cảm thấy áy náy trong lòng. Ngày tôi đi lấy vợ, cô ấy có nhắn tin cho tôi khóc lóc nói rằng chồng cô ấy rất không tốt, anh ta thường xuyên bạo hành vợ mà cô ấy phải cam tâm tình nguyện.

Những lời nói khiến tôi có chút đau lòng. Dù vậy tôi cũng chẳng dám nhắn tin lại vì sợ vợ sẽ hiểu lầm. Hơn cả, vợ tôi là người quá tốt, tôi không muốn làm gì có lỗi với cô ấy dù là chuyện nhắn tin trả lời bạn cũ. Người yêu cũ lúc nào cũng là cái tên ám ảnh đối với những người vợ.

Bẵng đi, hơn 3 năm rồi, tôi dù không gặp lại người yêu cũ nhưng có lúc đi qua những nơi kỉ niệm, tôi lại chột dạ. Cô ấy thi thoảng có nhắn tin cho tôi, xin lỗi, nói ân hận vì đã từ bỏ tình yêu này. Có lúc cô ấy lại than nghèo kể khổ, kêu rằng chồng vũ phu, lấy hết tiền, không lo gì cho vợ con.

Nhưng hôm nay, tình cờ gặp lại người cũ trong bệnh viện, thấy cô ấy tất ta tất tưởi đưa con đi khám bệnh mà tôi vô cùng xót xa. Nhìn cô ấy đầu tóc rối bù, một tay bế con, một tay gửi sổ vào viện. Tôi có hỏi chồng đâu thì cô ấy không nói gì.

Tôi liền vội vàng đỡ đồ hộ cô ấy. Chào hỏi nhau, nói chuyện một lúc, cô ấy đứng lên thanh toán tiền vào khám. Thương bạn gái cũ, lại nghĩ chuyện cô ấy kể lể vì chồng không quan tâm, tiền bạc không có, tôi rút ví đưa cho người cũ 5 triệu.

“Em cầm tạm lấy, anh không có nhiều, anh không có ý gì cả, chỉ muốn giúp em. Hi vọng số tiền này sẽ giúp hai mẹ con bớt vất vả”.

Vừa dứt lời, người đàn ông đứng kên tôi giật lại số tiền. “Anh là ai mà đưa tiền cho vợ con tôi? Anh cho tiền vợ tôi là có ý gì? Anh với cô ta có quan hệ gì?”.

Em ấp úng không giải thích, chỉ bảo chồng đi ra chỗ khác nhưng anh ta hắng giọng: “Nhà này không thiếu tiền, chúng tôi có đói khát gì đâu mà anh phải bố thí? Tôi nhìn anh quen lắm, có phải anh là người yêu cũ của vợ tôi? À, hóa ra là vậy, định “tình cũ không rủ cũng đến” qua mặt thằng này à?

Thảo nào thấy cô ta suốt ngày nhắn tin với ai đó, chắc chắn là anh rồi. Tôi nói cho anh biết, anh giàu cỡ nào để cho tiền người yêu cũ, tôi không biết. Nhưng vợ con tôi, tôi lo, đừng xen vào”.

Nói rồi, anh ta rút ra một xấp tiền rồi từ từ thanh toán cho bệnh viện. Lúc ra về, tôi thấy anh ta cưỡi trên chiếc xe hạng sang, gấp 3 lần tiền của xe tôi. Nhìn cách anh ta ăn mặc cũng không phải hạng xoàng. Vậy tại sao người yêu cũ lại kêu nghèo kể khổ với tôi? Hay đó chỉ là bài mà cô ấy đang diễn để khiến tôi thương hại?

Ảnh minh họa: Internet

Tối đến, tôi nhận dòng tin nhắn từ cô ấy: “Em xin lỗi anh, em thực sự đã nói dối anh? Chồng em không vũ phu đánh đập gì em cả, chỉ là em cảm thấy sống bên cạnh người em không yêu thực sự em thấy chán nản. Em nhớ anh và muốn được gặp anh nên em mới nói vậy? Từ hôm nay, anh đừng nhắn tin cho em nữa”.

Sau hôm đó, tôi thấy mình thật ngu xi, tự nhiên đi xen vào chuyện của thiên hạ làm gì để rồi rước nhục vào thân.