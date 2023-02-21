Thấy con trai lấy vợ ngày càng ốm yếu, vô tình tìm đồ trong tủ quần áo con dâu, tôi thất kinh tìm được một thứ kỳ lạ

Bởi thế, khi nghe tin con có bạn gái đem về ra mắt gia đình, vợ chồng tôi rất mừng. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được lâu khi tôi biết tường tận về hoàn cảnh xuất thân của con dâu tương lai.

Vợ chồng tôi lấy nhau gần 35 năm và có hai đứa con đủ nếp đủ tẻ. Chúng tôi đều công tác trong cơ quan nhà nước, con cái được ăn học đàng hoàng tử tế. Con gái út đã lập gia đình và cuộc sống ổn định. Điều phiền muộn nhất của chúng tôi là con trai đầu đã lớn tuổi nhưng không chịu chưa lấy vợ dù được mai mối đủ người.

Người yêu của con trai hơn nó đến 5 tuổi, đã từng kết hôn và có một đứa con gái riêng. Nhan sắc thì dưới trung bình, trông vừa già vừa xấu, làm nghề ghi số đề chứ không có nghề nghiệp ổn định. Tôi không hiểu sao con trai tôi nhìn không đến nỗi lại có thể yêu một người như thế. Tôi càng bất ngờ hơn khi chúng nó mới quen nhau chưa đầy một tháng.

Nhưng vì con đã lớn tuổi lại khó tính, tôi không dám góp ý gì khi nó nhất quyết đòi làm đám cưới cho bằng được. Chồng tôi bảo: “Thôi thì duyên số là vậy, giờ không cưới cho con thì để nó ế suốt đời à”. Bởi thế, vợ chồng tôi nhắm mắt để tổ chức đám cưới cho con.

Họ hàng, bạn bè, người thân đều ngạc nhiên khi tôi chấp nhận một người con dâu như thế nên lời ra tiếng vào rất nhiều. Tôi bỏ ngoài tai tất cả với mong muốn con sẽ được hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Từ ngày lấy vợ, con trai tôi chỉ thích quanh quẩn bên vợ. Nó làm những việc mà trước đây chưa từng sờ tay đến như giặt giũ, nấu ăn, dọn dẹp…Và đặc biệt nghe lời vợ răm rắp dù hay sừng sộ với mẹ.

Chỉ có điều, nhìn con trai sức khoẻ ngày càng xuống dốc, lúc nào cũng đờ đẫn phờ phạc, tôi rất lo lắng. Tôi cũng nhắc nhở con điều độ trong chuyện sinh hoạt vợ chồng dù đang rất mong có cháu để bồng bế.

Con dâu rất ít nói, tôi có nói gì nó cũng chỉ “dạ, vâng” cho qua chuyện chứ không hề cãi lại. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều do vợ chồng tôi lo liệu còn toàn bộ tiền vàng cưới tôi đã giao hết cho con dâu sau đám cưới.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi vẫn thấy không thật sự yên tâm về cuộc hôn nhân của con trai nhưng đành thở dài chấp nhận, được đến đâu hay đến đấy. Lặng lẽ quan sát cuộc sống vợ chồng của con, tôi cảm nhận được giữa hai đứa chưa có tình yêu mà giống bị gượng ép nhưng không lý giải được.

Tình cờ, hôm đó, tôi tìm không ra cái áo mặc ở nhà nên qua phòng con trai xem có không. Tôi mở tủ quần áo của hai vợ chồng nó để tìm thì thấy rơi ra một bì màu đỏ bằng vải, bên trong có một tờ giấy ghi chữ loằng ngoằng khó hiểu, chỉ đọc được tên của con trai và ngày tháng năm sinh ở dưới.

Tôi thấy hơi nghi ngờ nên đem cất đi và dò hỏi mấy bà ở câu lạc bộ dưỡng sinh thì họ bảo nhìn nó giống như một lá bùa. Một người bảo tôi về tìm xem ở gối có cái nào nữa không rồi tìm tới thầy pháp nhờ giải giùm. Tôi làm theo và tìm thêm được một cái ở dưới gối của con trai.

Tôi đi theo một bà bạn đến gặp thầy pháp thì được biết đó là một dạng “bùa yêu” nhưng khá nặng nên việc giải không cẩn thận thì người bị yểm có thể hoá điên mà không giải thì sức khoẻ ngày càng suy kiệt. Tôi thật sự hoang mang trước lời của thầy.

Trước đây, tôi không tin vào chuyện bói toán nhưng giờ thấy tình hình của con, tôi lại băn khoăn. Giờ tôi không biết phải làm thế nào để giải quyết chuyện này vì nói ra thì chồng tôi không tin. Mà cứ để như thế, tôi rất lo cho sức khoẻ của con trai mình. Xin hãy cho tôi một lời khuyên!