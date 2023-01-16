Thấy con gái thường hay chui xuống gầm cầu thang để chơi, tôi lén kiếm tra camera thì tái mặt vì hiểu được lý do

Tâm sự 16/01/2023 18:55

Mấy tháng nay, con gái 3 tuổi của tôi nghỉ học, chỉ quẩn quanh ở nhà chơi với bố và cô giúp việc. Công việc kinh doanh bận bịu khiến tôi ít có thời gian cho gia đình.

Công việc làm ăn khấm khá, tôi quyết định thuê người giúp việc để phụ giúp chuyện nhà cửa và nấu ăn cho chồng. Chồng tôi là nhà văn tự do, chỉ ở nhà viết lách, thỉnh thoảng mới ra ngoài cà phê với bạn bè. Tôi tôn trọng đam mê của chồng nên chưa từng trách móc về số tiền anh kiếm được mỗi tháng. Dù số tiền đó chỉ bằng một phần so với tiền tôi làm ra.

Cô giúp việc tôi mới thuê được tên Ngọc, còn khá trẻ, đang làm mẹ đơn thân. Tôi ưng ý Ngọc lắm vì cô ấy đảm đang, chu đáo, sạch sẽ. Từ lúc có Ngọc, rô bốt hút bụi trong nhà nằm yên một xó vì cô ấy lau dọn sạch sẽ từ gầm giường đến cầu thang. Riêng khoản nấu ăn của Ngọc, tôi chẳng chê bai được điểm nào khi một tuần, cô ấy nấu không trùng một món nào.

Mấy tháng nay, con gái 3 tuổi của tôi nghỉ học, chỉ quẩn quanh ở nhà chơi với bố và cô giúp việc. Công việc kinh doanh bận bịu khiến tôi ít có thời gian cho gia đình. Cũng may chồng tôi hiểu nên thông cảm và không trách móc vợ.

Thấy con gái thường hay chui xuống gầm cầu thang để chơi, tôi lén kiếm tra camera thì tái mặt vì hiểu được lý do - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ là tôi thấy con gái dạo gần đây có những hành vi rất lạ. Con bé thường hay chui xuống gầm cầu thang để chơi. Tôi hỏi, con bé bảo là ở nhà hay chơi trò trốn tìm với bố, khi nào bố lên tiếng thì mới chui ra. Linh tính mách bảo, tôi lén lắp camera trong phòng khách và cả 3 phòng ngủ.

Trưa hôm qua, khi nghỉ ngơi, tôi kiểm tra camera và kinh ngạc khi thấy con gái chui xuống gầm cầu thang một mình. Chồng tôi lại không thấy tăm tích đâu.

Kiểm tra camera phòng ngủ, tôi suýt ngất xỉu khi thấy cảnh tượng hiện lên. Chồng tôi và cô giúp việc đang chơi trò “vờn đuổi” nhau đầy hạnh phúc. Ngọc còn lấy cả váy ngủ của tôi mặc vào và có những cử chỉ õng ẹo đáng ghét. Thì ra khi muốn làm chuyện 'người lớn', cả hai sẽ bày ra trò chơi trốn tìm để con gái trốn dưới cầu thang, tự chơi với búp bê một mình.

Thấy con gái thường hay chui xuống gầm cầu thang để chơi, tôi lén kiếm tra camera thì tái mặt vì hiểu được lý do - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi giận đến tím tái người và về nhà ngay lúc đó. Bị bắt quả tang tại trận, chồng tôi còn mắng ngược do tôi bỏ bê anh ta lâu ngày nên anh ta mới lên giường với giúp việc. Còn Ngọc, tôi đuổi thẳng. Thế mà giờ chồng tôi đòi ly hôn, chia đôi tài sản để đi theo nhân tình, tạo dựng cuộc sống hạnh phúc mới. Mọi chuyện ập đến nhanh quá khiến tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Tôi phải giải quyết chuyện gia đình mình như thế nào đây?

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