Thấy chồng với bạn thân có điều mờ ám thông qua camera, tôi vội chạy về nhà thì bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 12/10/2023 09:10

Sau khi ly hôn, Như thường xuyên dẫn con trai đến nhà tôi chơi rồi ăn cơm chiều, có khi còn ngủ lại. Tôi vẫn đối xử với cô ấy nhiệt tình như trước.

Tôi và Như là bạn thân với nhau từ hồi học đại học. Như là một cô gái tốt, tính tình hiền lành, luôn nghĩ cho người khác. Tôi hay bảo cô ấy phải sống "biết mình" một tí, đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cảm xúc của người khác mà tự bỏ bê, làm khổ chính mình. Nhưng quan điểm của Như lại khác tôi, cô ấy cho rằng sống mà chỉ biết đến bản thân mình là kiểu sống ích kỉ, cô ấy không làm được.

Tôi may mắn lấy được chồng tốt, thương yêu, chiều chuộng tôi. Còn Như lại khác, cô ấy không may như tôi, lấy phải một gã chồng ăn chơi, đàn đúm bạn bè mà không quan tâm đến vợ. Vậy mà lúc nào Như cũng nghĩ cho chồng, lúc nào cũng sợ chồng thua thiệt với bạn bè. Tôi nói mãi không được nên đành mặc kệ.

Hiện tại thì Như đã ly hôn chồng. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ buồn, sẽ khóc lóc và suy sụp, thế mà ngược lại. Như cắt tóc ngắn, đầy cá tính rồi mạnh mẽ tuyên bố sẽ sống khác, sẽ không sống quá hiền lành, quá nhu nhược nữa. Tôi nghe Như nói mà mừng.

Thấy chồng với bạn thân có điều mờ ám thông qua camera, tôi vội chạy về nhà thì bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ly hôn, Như thường xuyên dẫn con trai đến nhà tôi chơi rồi ăn cơm chiều, có khi còn ngủ lại. Tôi vẫn đối xử với cô ấy nhiệt tình như trước. Cho đến khi một chị đồng nghiệp mắng tôi dại, "đem mỡ dâng miệng mèo", chồng tôi suy cho cùng cũng là đàn ông, ham thích cái mới lạ. Như lại đang thay đổi theo chiều hướng trái ngược cách sống trước đây, chị ấy sợ tôi bị hai người thân nhất "đâm sau lưng". Chị ấy nói cũng khiến tôi hoang mang, lo lắng.

Thế là tôi quyết định lén lắp camera trong nhà, dự định sẽ theo dõi nhất cử nhất động của hai người bọn họ. Nhưng theo dõi cả tuần, tôi vẫn chẳng thấy có gì bất thường. Như chỉ đến chơi khi tôi đã về nhà, ngoài ra những ngày bình thường không hề thấy bóng dáng. Cho đến chiều nay, khi nhìn camera, tôi giật mình khi thấy Như đang ở nhà mình, mặc cái váy ngắn và chồng tôi cũng ở nhà. Hai người họ ngồi sát vào nhau, cùng chăm chú xem gì đó trên điện thoại. 

Giận quá, tôi nghỉ làm, chạy thẳng về nhà. Khi mở cửa xông vào, tôi còn hít một hơi để lấy tinh thần cho việc đánh ghen. Tim tôi đau thắt lại vì không ngờ bị hai người tôi tin tưởng, thương yêu nhất phản bội sau lưng. Nhưng khi mở cửa vào, tôi lại choáng váng trước cảnh tượng trước mắt.

Chồng tôi và Như đang cắm mặt thổi bong bóng, trang trí phòng khách. Nhìn dòng chữ happy birthday mà tôi bất ngờ. Chính tôi cũng quên mất hôm nay là sinh nhật của mình. Thấy tôi, cả hai cũng ngạc nhiên. Hóa ra họ chuẩn bị sinh nhật cho tôi. Vậy mà tôi còn nghi ngờ rồi ghen tuông vớ vẩn. Đêm qua, tôi đã có một buổi sinh nhật ý nghĩa. Nhưng sâu thẳm, tôi vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh chồng tôi và Như ngồi sát, trò chuyện thân mật với nhau. Tôi có nên nói "rào trước" với chồng, để anh hiểu và tự biết bản thân phải làm gì không? Tôi lo sợ quá.

Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 3 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 9 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu