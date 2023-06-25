Thấy chồng có biểu hiện ra ngoài ngoại tình, tôi bán tín bán nghi lén đặt camera trên xe, loạt hành động 'ân ái ghê tởm' của anh và cô bạn thân khiến tôi buồn nôn khinh bỉ

Tâm sự 25/06/2023 14:35

Họ phản bội tôi, giấu diếm tôi. Tôi đem hình ảnh gửi cho Hoa thì cô ấy tuyên bố rằng đã trót thích chồng tôi, nhất định sẽ giành bằng được anh từ tay tôi.

Tôi quen chồng trong một lần tình cờ đi chụp ảnh dạo cũng với hội giao lưu mẫu và phó nháy. Chồng tôi là người chụp còn tôi là mẫu. Nói thế cũng đủ hiểu, tôi có ngoại hình như nào. Nhưng không phải vì thế mà tôi kiêu kỳ hay chảnh chọe mà tôi được mọi người nhận xét là xinh và rất ngoan. 

Anh cao ráo, đẹp trai, có nét gì đó lạnh lùng phong trần lại rất cuốn hút. Chụp ảnh chỉ là vui còn hiện anh đang làm giám đốc cho một công ty phần mềm. Ảnh anh chụp cho tôi chúng đều rất có hồn và rất đẹp, nó khác hẳn những người khác đã từng chụp. Dần dà, chúng tôi trở thành một cặp sau những lần trao đổi ảnh ấy. Nghiễm nhiên, anh chính thức trở thành phó nháy duy nhất của tôi và tôi cũng vậy.

Thấy chồng có biểu hiện ra ngoài ngoại tình, tôi bán tín bán nghi lén đặt camera trên xe, loạt hành động 'ân ái ghê tởm' của anh và cô bạn thân khiến tôi buồn nôn khinh bỉ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Được 2 năm thì chúng tôi kết hôn. Hạnh phúc vỡ òa khi tôi sinh cho anh cậu con trai đầu lòng. Gia đình tôi nói chung là ấm êm, ở anh tôi chẳng có điểm gì phải chê cả cho đến một ngày.

Tôi có cô bạn thân tên Hoa, Hoa không quá xinh nhưng sắc sảo. Cuộc sống hôn nhân của Hoa gặp khá nhiều vấn đề vì Hoa không thể sinh con. Tôi cũng hay mời Hoa về nhà mình chơi, nói chuyện tâm sự thậm chí còn giới thiệu Hoa về chỗ công ty chồng tôi làm vì cô ấy muốn thay đổi môi trường khi chính thức trở về cuộc sống độc thân như trước đây.

Thấy chồng có biểu hiện ra ngoài ngoại tình, tôi bán tín bán nghi lén đặt camera trên xe, loạt hành động 'ân ái ghê tởm' của anh và cô bạn thân khiến tôi buồn nôn khinh bỉ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có người nói tôi "nối giáo cho giặc" nhưng tôi tin chồng sẽ không làm những điều khiến tôi buồn lòng. Bữa đó, xe tôi hỏng nên tôi mượn xe chồng để đi họp lớp với bạn. Đang lái xe thì bạn tôi nói tôi làm rơi bông tai, nhìn lên tôi gần như chết lặng vì nó rất quen thuộc với tôi. Nó chính là món quà sinh nhật tôi tặng Hoa 2 tháng trước.

Thấy chồng có biểu hiện ra ngoài ngoại tình, tôi bán tín bán nghi lén đặt camera trên xe, loạt hành động 'ân ái ghê tởm' của anh và cô bạn thân khiến tôi buồn nôn khinh bỉ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đau đớn, tôi lén lắp camera giấu kín trong ô tô chồng. 2 ngày sau, mọi sự vỡ lở, những gì tôi nhìn thấy như là tôi đang mơ vậy. Hoa và chồng tôi đã làm cái việc kinh tởm đó ngay trên chiếc ô tô này. Họ phản bội tôi, giấu diếm tôi. Tôi đem hình ảnh gửi cho Hoa thì cô ấy tuyên bố rằng đã trót thích chồng tôi, nhất định sẽ giành bằng được anh từ tay tôi. Tôi phải làm sao bây giờ, tôi không muốn mất gia đình này, tôi vẫn còn quá yêu chồng. Xin cho tôi lời khuyên với.

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