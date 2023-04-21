Thấy chồng bất ngờ trải hoa đầy giường đón tiếp tôi trở về, đang mừng thầm trong bụng thì phát hiện bí mật động trời phía sau

Lúc về đến nhà, tôi bất ngờ vô cùng khi thấy anh đang chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn với nến, hoa hồng.

Tôi và anh kết hôn cách đây hơn 4 năm, có một con gái lên 3 tuổi. Ngày trước hai đứa cũng yêu nhau hơn 1 năm mới làm đám cưới. Chồng tôi là người thành đạt, hiền lành, sống chu đáo với vợ con, bên ngoại. Chồng tôi là nhân viên trong công ty xuất nhập khẩu, còn tôi là nhân viên kinh doanh một công ty truyền thông. Cũng vì đặc thù công việc nên tôi rất hay phải đi công tác.

Cách đây gần 1 tháng, tôi có chuyến đi vào Đà Nẵng, theo lịch thì 1 tuần mới về nhưng vì sớm hoàn thành xong công việc trước nên tôi về trước hai ngày. Tôi muốn gây bất ngờ cho chồng nên không báo trước. Ảnh minh họa: Internet Lúc về đến nhà, tôi bất ngờ vô cùng khi thấy anh đang chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn với nến, hoa hồng. Thấy tôi về, anh tỏ vẻ ngạc nhiên cực độ nhưng sau đó lập tức lấy lại bình tĩnh bảo tôi đi tắm đi, anh chuẩn bị để đón tiếp tôi.

Ăn xong, anh đưa tôi vào phòng ngủ, trên giường trải đầy những cánh hoa hồng đỏ rực. Tôi hỏi sao anh biết tôi về, chồng nói "cái gì anh cũng biết, tôi vui là anh cũng vui rồi". Đêm hôm đó, hai đứa đã có một đêm vô cùng hạnh phúc và lãng mạn. Tôi vẫn tin yêu chồng như thế cho đến mấy ngày sau. Khi anh vào nhà vệ sinh, tôi thấy điện thoại anh báo tin nhắn, Vì tò mò nên tôi đọc thử, nội dung tin nhắn khiến tôi chết điếng:"Lần sau anh phải bù cho em đấy nhé". Tôi về phần tin đã gửi đọc thử: "Anh xin lỗi em mà, hôm đó anh chuẩn bị mừng sinh nhật em, ai ngờ vợ anh lại về, thôi ngoan, hôm nào anh dẫn đi mua sắm bù cho nhé". Ảnh minh họa: Internet Tôi sững sờ khi đọc tin nhắn của chồng, nhớ lại sự việc xảy ra mấy hôm trước, tôi lặng cả người. Hóa ra hôm đó không phải anh chuẩn bị cho tôi mà là làm tiệc sinh nhật cho nhân tình. Tôi sốc vô cùng, đau đớn vô cùng, không ngờ anh lại có thể phản bội tôi, tôi muốn hỏi chồng cho rõ mọi chuyện nhưng lại sợ hãi, tôi không biết đối mặt với mọi chuyện như thế nào... tôi phải làm sao đây?

Mới ly hôn 3 tháng, vợ cũ đã vội vàng lên xe hoa, ngày đến chung vui tôi không ngờ lại phát hiện sự thật đau điếng Trong lòng không hề dễ chịu chút nào, tôi gọi cho vợ cũ hỏi tại sao lấy chồng không mời tôi, dù ly hôn thì cũng có thể coi nhau là bạn cơ mà.

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