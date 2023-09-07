Thấy chồng bại liệt, vợ thản nhiên đưa nhân tình về nhà dan díu rồi không ngờ nhận một cú điện thoại khiến cả hai phải vội cuốn gói đi trong ê chề, nhục nhã

Tâm sự 07/09/2023 11:57

Đang trong lúc sự nghiệp đang trên đà thăng tiến thì 1 vụ tai nạn đã khiến Long phải nằm liệt giường ở nhà và từ bỏ ước mơ trở thành phó giám đốc công ty xây dựng.

Anh còn nhớ như in, lần đó đang trên đường đến trường đón con tan học về thì bất chợt chiếc xe tải mất phanh lao xuống dốc và đâm vào xe anh khiến Long bay ra 1 đoạn và bất tỉnh ngay tại chỗ. May vào viện kịp thời nên tính mạng anh không nguy kịch, nhưng đôi chân đã bị gãy vì chiếc xe đó tông trực diện vào.

Nằm liệt giường từ ngày tai nạn đến giờ cũng ngót nghét gần 3 tháng rồi, mọi hoạt động của Long đều nhờ chị ô sin giúp 1 tay. Cũng từ ngày chồng gặp chuyện không hay đó Yến (vợ Long) thay đổi luôn thái độ với chồng. Hễ cứ về nhà nhìn thấy ông chồng vô dụng nằm liệt 1 chỗ Yến lại dè bỉu và nói châm chọc Long khiến anh giận vợ mà không làm gì được.

Rồi 1 ngày Yến đưa bồ về nhà vui vẻ. Chẳng sợ hãi gì chồng đang nằm ở phòng bên cạnh Yến kéo người tình vào phòng mình rồi thản nhiên hú hí với nhau. Dương – bồ của Yến có vẻ sợ hãi, anh ta cứ rụt rè không dám chủ động âu yếm Yến để cô phải cáu lên và rồi lại hạ giọng bảo người tình.

Thấy chồng bại liệt, vợ thản nhiên đưa nhân tình về nhà dan díu rồi không ngờ nhận một cú điện thoại khiến cả hai phải vội cuốn gói đi trong ê chề, nhục nhã - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Anh cứ làm tới đi, lão chồng liệt nửa người của em không làm gì được 2 đứa mình đâu. Anh yên tâm, giờ anh có thách lão sang đây anh ta cũng không bước nổi xuống giường nữa là đánh ghen. Thôi, anh nhanh lên không em đổi ý bây giờ.

- Thật là chồng em không sang được đây không? Anh cứ có linh cảm xấu nếu như 2 đứa mình làm chuyện này ở đây thì…

- Trời ạ. Em bảo không là không rồi mà, chẳng lẽ anh muốn em kéo anh sang phòng lão ta hú hí thì anh mới tin sao?

Cuộc trò chuyện của vợ với gã kia khá to làm Long tỉnh giấc. Biết vợ đưa trai về nhà ngủ mà Long tức vô cùng, anh đập tay xuống giường tức giận tại sao vợ lại làm thế với anh chứ. Qúa uất ức về chuyện này, Long liền lấy điện thoại gọi chị ô sin lên phòng mình ngay lập tức. Ngồi vào xe lăn, Long tay cầm chặt điện thoại mà mặt thể hiện rõ sự bực tức và ghen tuông. Thấy vợ như thế, anh liền bấm số gọi ngay cho mẹ vợ đến.

Đi vào phòng vợ, Long c.hết điếng người đàn ông kia là Dương chính là chồng của em đồng nghiệp ở công ty anh. Thấy 2 người đó anh cuồng nhiệt âu yếm nhau trên giường mặc anh đứng cửa nhìn chằm chằm vào họ. Đẩy xe lăn vào trong phòng, Long vớ lấy cây chổi ở gần đấy ném thẳng vào đôi gian phu giâm phụ kia mà thét lên.

- Hai người dừng lại ngay. Cô là vợ tôi hay là làm gái mà đưa trai về nhà ngủ thế này? Cô có còn coi tôi là chồng trong cái nhà này nữa không hả?

- Anh sao thế? Anh thấy khó chịu khi tôi ngủ với người khác à. Có trách thì trách anh vô dụng nằm bẹp 1 chỗ, làm gì cũng cần đến người khác giúp đỡ ấy. Tôi không yêu nổi 1 người tàn tật và lý do tôi đi tìm niềm vui mới là anh tự hiểu rồi đó.

- Cô… cô dám sỉ nhục chồng mình như thế sao? Tôi… tôi… sẽ…

- Anh sẽ làm gì khi không đứng dậy nổi bằng đôi chân của mình chứ. Anh, tiếp tục đi không phải sợ kẻ tàn tật này.

Thấy chồng bại liệt, vợ thản nhiên đưa nhân tình về nhà dan díu rồi không ngờ nhận một cú điện thoại khiến cả hai phải vội cuốn gói đi trong ê chề, nhục nhã - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quá sốc về thái độ của vợ, Long chụp lại 1 bức ảnh và vợ tên kia đang ân ái rồi bỏ ra ngoài thì thấy mẹ vợ chạy vội đến. Nhìn thấy mẹ vợ, Long không nói gì rồi đi thẳng về phòng mình gửi bức ảnh đó cho em đồng nghiệp cùng công ty. 5 phút sau thấy em đồng nghiệp ấy hùng hổ lao vào nhà anh làm ầm lên và chửi mắng Yến không thiếu 1 câu gì. Bị đánh ghen tơi bời và bị mẹ đẻ tát cho mấy cái vì cái tội lăng loàn và làm ô uế danh tiếng nhà bà.

Khi em đồng nghiệp kéo chồng về nhà, còn mẹ vợ giận con gái quá từ mặt luôn rồi bỏ về. Long lại sang nhìn vợ cười khinh bỉ rồi ném lá đơn ly hôn vào người Yến rồi quay đi. Chỉ trong vòng có hơn tiếng đưa trai về nhà ngủ, Yến đã bị hết người này đến người kia chửi rủa nhục nhã thế này rồi ư? Cầm lá đơn ly hôn của Long mà Yến khóc trong đau đớn. Lẽ nào đây là cái giá mà cô phải trả cho việc phản bội và khinh thường chồng tàn tật?

Chồng vừa mất, vô tình nghe anh chồng với mẹ bàn chuyện, tôi chỉ biết cười nhạt, vứt luôn khăn tang và cuốn gói ra đi

Chồng vừa mất, vô tình nghe anh chồng với mẹ bàn chuyện, tôi chỉ biết cười nhạt, vứt luôn khăn tang và cuốn gói ra đi

Tôi nghĩ vợ chồng cần ngồi xuống nói chuyện về việc chi tiêu. Nhưng chẳng ngờ đến một ngày, tôi nghe tin chồng bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu ở bệnh viện.

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