Cô và chồng, chẳng khác gì 2 bạn trọ cùng nhà, mối quan tâm duy nhất của họ là 2 đứa con chung. Mọi gánh nặng trong gia đình đều do mình cô gánh vác. Việc mua nhà, trả nợ, việc chăm sóc, nuôi dạy, học hành của con cái, việc đối nội, đối ngoại… đều mình cô cáng đáng. Đồng lương hẻo của cô không đủ tiền cho con đi học thêm, cô phải làm thêm đủ thứ nghề. Lúc nào cô cũng quay cuồng từ đi làm, đưa đón con đi học, đi ship hàng cho khách… Cô tất bật, mướt mải từ ngày này qua ngày khác. Đôi khi, vì quá mệt mỏi, quá stress, cô trở nên “hung dữ” với các con khi yêu cầu con học bài, tắm rửa, dọn dẹp nhà cửa…

Chồng cô, chẳng khác gì khách trọ trong nhà. Hôm nào thích thì anh về sớm ăn cơm, còn không thì chẳng có giờ giấc nào, thậm chí nhiều hôm còn đi qua đêm. Kinh tế của gia đình, anh ỉ lại hết vào cô. Vì anh quá biết, anh cứ chây ì ra đấy, kiểu gì vợ anh cũng xoay sở được, các con anh vẫn được học hành tử tế. Người ngoài nhìn vào vẫn tấm tắc về mọi thứ trong gia đình anh đều ổn. Chẳng phải lo gì, chẳng phải quát mắng con học bài, thỉnh thoảng về sớm, anh còn tha thiết gọi con: Con gái yêu của bố đâu rồi?