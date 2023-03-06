Thắt lòng khi con gái nói giá như bố và mẹ 'đừng cưới nhau', càng đau đớn hơn khi hiểu được ẩn ý đằng sau

Tâm sự 06/03/2023 04:55

Cô con gái thứ 2 còn bé, chưa hiểu mọi việc, khi thấy bố và mẹ như “mặt trăng, mặt trời” thỉnh thoảng lại thắc mắc: Giá như bố và mẹ đừng cưới nhau!

Cô và chồng, chẳng khác gì 2 bạn trọ cùng nhà, mối quan tâm duy nhất của họ là 2 đứa con chung. Mọi gánh nặng trong gia đình đều do mình cô gánh vác. Việc mua nhà, trả nợ, việc chăm sóc, nuôi dạy, học hành của con cái, việc đối nội, đối ngoại… đều mình cô cáng đáng. Đồng lương hẻo của cô không đủ tiền cho con đi học thêm, cô phải làm thêm đủ thứ nghề. Lúc nào cô cũng quay cuồng từ đi làm, đưa đón con đi học, đi ship hàng cho khách… Cô tất bật, mướt mải từ ngày này qua ngày khác. Đôi khi, vì quá mệt mỏi, quá stress, cô trở nên “hung dữ” với các con khi yêu cầu con học bài, tắm rửa, dọn dẹp nhà cửa…

Chồng cô, chẳng khác gì khách trọ trong nhà. Hôm nào thích thì anh về sớm ăn cơm, còn không thì chẳng có giờ giấc nào, thậm chí nhiều hôm còn đi qua đêm. Kinh tế của gia đình, anh ỉ lại hết vào cô. Vì anh quá biết, anh cứ chây ì ra đấy, kiểu gì vợ anh cũng xoay sở được, các con anh vẫn được học hành tử tế. Người ngoài nhìn vào vẫn tấm tắc về mọi thứ trong gia đình anh đều ổn. Chẳng phải lo gì, chẳng phải quát mắng con học bài, thỉnh thoảng về sớm, anh còn tha thiết gọi con: Con gái yêu của bố đâu rồi?

Thắt lòng khi con gái nói giá như bố và mẹ 'đừng cưới nhau', càng đau đớn hơn khi hiểu được ẩn ý đằng sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô con gái thứ 2 còn bé, chưa hiểu mọi việc, khi thấy bố và mẹ như “mặt trăng, mặt trời” thỉnh thoảng lại thắc mắc: Giá như bố và mẹ đừng cưới nhau! Sao ngày xưa bố và mẹ không yêu nhau còn cưới nhau làm gì? Cô bé ngờ nghệch còn “chua” thêm: Nếu bố mẹ chia tay, con sẽ ở với bố. Cô bé chưa đủ lớn để cảm nhận sự vất vả của mẹ, cô bé chỉ có lựa chọn rất đơn giản giữa một người luôn bắt cô học bài và một người luôn nhẹ nhàng với cô.

Là người mẹ, là người lo toan cho con mọi việc, chị cảm thấy đau lòng. Thế nên, không ít lần, sự chịu đựng vượt quá giới hạn, chị đã viết đơn ly hôn. Nhưng nghĩ đến sự ngờ nghệch, ngây thơ của con, chị lại nấn ná. Chị sẽ chịu đựng thêm thời gian nữa, không phải trông chờ anh thay đổi mà chị chờ đợi con khôn lớn, biết nhìn nhận mọi việc, lúc đó, khi quyết định mọi việc, chị sẽ cảm thấy dễ dàng hơn.

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