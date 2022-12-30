Tháng nào cũng 'hì hục' kiệt sức mong chóng có 'tin vui', nào ngờ đến nửa đêm vô tình đọc được tin nhắn gửi đến điện thoại của vợ làm tôi nổi khùng

Tâm sự 30/12/2022 09:58

Bạn bè xung quanh cưới vài tháng đã có tin vui rồi, liệu có phải một trong hai đứa chúng tôi gặp vấn đề gì? Đủ mối suy nghĩ khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên.

Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay được 8 tháng. Vợ 27 tuổi còn tôi 31, đâu trẻ trung gì nữa nên cưới xong gia đình đôi bên đều giục sinh con luôn. Tôi cũng mong sớm được lên chức bố, bởi vậy hai vợ chồng không kế hoạch gì cả. Thậm chí để mong nhanh có con, chúng tôi còn tính toán cẩn thận. Những ngày vợ dễ mang thai, chúng tôi tập trung chú ý hơn. Tháng nào cũng “chịu khó” rồi hy vọng nhưng tháng nào cũng phải thất vọng vì que thử thai của vợ vẫn chỉ 1 vạch. 

Lúc cưới được 4 tháng, tôi rủ vợ đi khám thì bị cô ấy mắng té tát. Vợ bảo chúng tôi còn trẻ, phải qua 1 năm chưa có thai mới cần khám. Tôi rất sốt sắng nhưng đành phải nghe vợ. Tuy thế trong lòng tôi vẫn lo lắng bất an không yên. Bạn bè xung quanh cưới vài tháng đã có tin vui rồi, liệu có phải một trong hai đứa chúng tôi gặp vấn đề gì? Đủ mối suy nghĩ khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên. Nhìn vợ vẫn vô tư mà tôi vừa buồn vừa giận, lẽ nào cô ấy không mong được làm mẹ, không muốn sinh con?

Tháng nào cũng 'hì hục' kiệt sức mong chóng có 'tin vui', nào ngờ đến nửa đêm vô tình đọc được tin nhắn gửi đến điện thoại của vợ làm tôi nổi khùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm qua là ngày vợ tôi dễ thụ thai, vốn tôi có chuyến công tác song cố xin sếp ở lại. Tôi không muốn bỏ lỡ tháng nào cả, chỉ thế cũng đủ biết là tôi muốn có con sớm nhường nào. Đêm muộn vợ đã ngủ say, điện thoại của cô ấy có tin nhắn đến. Nhìn ngoài màn hình thấy là em vợ nhắn, tôi cầm tay cô ấy ấn vân tay mở khóa xem có việc gì quan trọng không. Tin nhắn của em vợ thì không có gì nhưng đọc được một tin nhắn khác trong hộp thư đến khiến tôi phải tím tái mặt mày. Đó là tin nhắc lịch tiêm thuốc tránh thai định kỳ của vợ tôi do phòng khám sản gửi! 

Tôi giận điên người, lay mạnh vợ dậy gào lên hỏi cô ấy tại sao lại làm vậy. “Em chưa muốn có con vội nhưng không thuyết phục được anh nên đành làm thế. Chung quy vì em không muốn vợ chồng mình cãi nhau, em cũng là có ý tốt còn gì” - vợ tỉnh bơ giải thích khi bị phát hiện trò lừa dối khiến tôi càng phẫn nộ. 

Tháng nào cũng 'hì hục' kiệt sức mong chóng có 'tin vui', nào ngờ đến nửa đêm vô tình đọc được tin nhắn gửi đến điện thoại của vợ làm tôi nổi khùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra từ trước đám cưới cô ấy đã đi tiêm thuốc tránh thai rồi, sau khi biết hai đứa bất đồng quan điểm. Không kiềm chế được cơn giận, tôi hất cô ấy khỏi giường đuổi ra phòng ngủ. Vợ hậm hực ra ngoài, cả đêm tôi mất ngủ vì tức. Chắc chắn ai rơi vào hoàn cảnh như tôi cũng khó mà bình tĩnh nổi. Cô ấy có biết tôi mong ngóng và cũng lo lắng thế nào không, còn vợ thì ung dung mặc kệ!

Hôm sau vợ tôi đã xin lỗi vì lừa dối chồng, quyết định chiều theo tôi sinh con luôn. Thôi thì tôi cũng phải bỏ qua chứ chẳng đánh hay mắng vợ được. Nhưng cô ấy đang tiêm thuốc tránh thai thì phải chú ý những gì để mang bầu lại cho suôn sẻ mà con không bị ảnh hưởng? 

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