Thắc mắc việc chị gái không dắt người yêu về ra mắt gia đình, tôi 'trố mắt' ngỡ ngàng khi biết được sự thật đằng sau

Chị gái tôi thường hay tâm sự và khoe với tôi về người yêu của chị. Rằng anh ấy thương yêu và chiều chuộng chị nhiều như thế nào. Thỉnh thoảng, đi chơi về, chị kéo tôi vào phòng để khoe những món quà người yêu tặng. Khi thì lọ nước hoa đắt tiền, khi thì chiếc nhẫn sang trọng. Thấy chị mình vui vẻ, hạnh phúc tôi cũng ngỡ chị đã tìm được một người đàn ông tốt. Nhưng khi tôi hỏi, tại sao chị không dắt người yêu về ra mắt gia đình thì chị đột nhiên im lặng. Một lúc sau chị mới nói nhỏ: “Chị phải đợi một thời gian nữa. Đợi anh ấy ly hôn!”.

Tôi hết sức sửng sốt khi biết rằng chị mình yêu một người đàn ông đã có gia đình. Không ngờ chị tôi làm người thứ ba, chen chân vào một gia đình khác. Tôi lựa lời khuyên chị, bảo hãy chấm dứt ngay tình yêu này đi trước khi mọi chuyện đi quá xa. Ba má mà biết chị yêu đàn ông có vợ thì sẽ khổ tâm như thế nào. Nhưng chị nhìn tôi, nói cứng rắn: “Yêu đàn ông có vợ thì sao? Chị không phá hoại hạnh phúc của ai hết. Gia đình anh ấy không hạnh phúc, anh ấy không hề yêu vợ. Họ đã gửi đơn ra tòa và sớm muộn gì thường đường ai nấy đi. Chị sống cho tình yêu của mình có gì là sai chứ?”.