Tất bật với tiệc cưới cả ngày, đêm đến tôi và chồng 'cuồng nhiệt' rồi ôm nhau say đắm, lúc tỉnh dậy đi sắp xếp đồ đạc, tôi bủn rủn hết tay chân khi nhìn thấy 'vật thể lạ' dưới gầm giường

Tâm sự 05/09/2023 10:25

Trong lúc thu dọn hành lý tôi chợt nhìn thấy một chiếc hộp gỗ lạ ở dưới gầm giường tân hôn của vợ chồng tôi. Tò mò mở ra xem, tôi rụng rời đến mức ném ngay chiếc hộp đó xuống đất và chỉ muốn bỏ chạy.

Tôi và Chiến rất đẹp đôi theo lời nhận xét của mọi người. Tôi tuổi còn trẻ, có chút nhan sắc chắc, gia đình gia giáo, bản thân cũng có công ăn việc làm ổn định. Còn chiến 31 tuổi nhưng anh đã giữ chức Trưởng phòng một công ty quy mô khá, tương lai sự nghiệp rất rộng mở.

Bố mẹ và bản thân tôi còn rất khâm phục Chiến ở một điểm, đó là anh xuất thân từ gia đình nghèo khó nhưng luôn có ý chí vươn lên rất mạnh mẽ. Là người đàn ông có chí tiến thủ, không ngại khó ngại khổ, không sa đà vào những tệ nạn xấu, luôn sống chuẩn mực. Trao gửi cho người đàn ông như anh, chắc chắn cả đời này tôi sẽ được hạnh phúc ấm êm.

Tất bật với tiệc cưới cả ngày, đêm đến tôi và chồng 'cuồng nhiệt' rồi ôm nhau say đắm, lúc tỉnh dậy đi sắp xếp đồ đạc, tôi bủn rủn hết tay chân khi nhìn thấy 'vật thể lạ' dưới gầm giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gia đình tôi và gia đình Chiến không tổ chức tiệc cưới ở nhà hàng vì không gian trong nhà đều rộng rãi. Chúng tôi thết tiệc đãi khách ngay tại nhà mình. Trước đám cưới vài tháng Chiến đã hoàn thành một căn nhà khang trang để báo đáp bố mẹ và để rước tôi về có chỗ ở đẹp đẽ. Điều đó khiến tôi rất vui mừng và tự hào khi anh luôn muốn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất.

Đêm tân hôn của ôi và Chiến diễn ra rất nồng nàn. Sau mà ân ái cuồng nhiệt, anh ôm chặt tôi vào lòng hứa sẽ không bao giờ khiến tôi phải buồn, sẽ là chỗ dựa cho tôi cả đời. Sau đó anh nhanh chóng ngủ thiếp đi, cũng bởi cả ngày tất bật với tiệc cưới hơn nữa anh đã uống không ít rượu.

Tất bật với tiệc cưới cả ngày, đêm đến tôi và chồng 'cuồng nhiệt' rồi ôm nhau say đắm, lúc tỉnh dậy đi sắp xếp đồ đạc, tôi bủn rủn hết tay chân khi nhìn thấy 'vật thể lạ' dưới gầm giường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ có tôi thao thức không ngủ được, phần vì quá hạnh phúc khi chúng tôi đã chính thức trở thành vợ chồng, phần nữa vì lạ giường. Tôi bèn ngồi dậy sắp xếp lại phần đồ đạc mình mang từ nhà theo. Trong lúc thu dọn hành lý tôi chợt nhìn thấy một chiếc hộp gỗ lạ ở dưới gầm giường tân hôn của vợ chồng tôi. Tò mò mở ra xem, tôi rụng rời đến mức ném ngay chiếc hộp đó xuống đất và chỉ muốn bỏ chạy. Thứ đặt trong đó quá khủng khiếp khiến tôi không thể giữ được bình tĩnh nữa phải hét lên một tiếng thất thanh. Tiếng hét ấy đã đánh thức Chiến dậy.

Chiến nhìn thấy chiếc hộp và thứ đựng trong đó đang vương vãi ra sàn nhà thì cũng tái mặt. Trong hộp đó để 3 phiếu siêu âm thai, đi kèm với đó là 3 bệnh án bỏ thai!

Ngoài ra không có gì khác nhưng như thế cũng quá đủ để nói lên nhiều điều. Chắc chắn thứ đựng trong chiếc hộp này có liên quan đến quá khứ của Chiến. Người nào đó nhân lúc đám tiệc đông người đã cố tình lẻn vào phòng tân hôn đặt dưới gầm giường để dằn mặt, nhắc nhở anh!

Tất bật với tiệc cưới cả ngày, đêm đến tôi và chồng 'cuồng nhiệt' rồi ôm nhau say đắm, lúc tỉnh dậy đi sắp xếp đồ đạc, tôi bủn rủn hết tay chân khi nhìn thấy 'vật thể lạ' dưới gầm giường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chiến chẳng còn cách nào khác là kể lại cho tôi nghe mọi chuyện liên quan đến thứ trong chiếc hộp kia. Hóa ra Chiến từng có mối tình sâu nặng gần 10 năm trời với bạn gái cũ, từ khi 2 người còn là sinh viên. Chị ấy bên cạnh anh từ lúc anh chưa có gì trong tay, vì anh mà bỏ thai 3 lần nhưng cuối cùng khi Chiến thành công thì hai người lại đường ai nấy đi.

Chiến nói chị ấy chủ động chia tay anh đi lấy chồng nhưng tôi cũng là phụ nữ sao tôi không hiểu chứ. Một là vì Chiến không muốn cưới, cứ khất lần nên chị ấy đành phải dứt áo ra đi. Hai là Chiến đòi chia tay vì đã chán cô bạn gái già xấu.

Dù là vì lý do gì thì cũng khiến tôi cảm thấy đặc biệt ghê sợ người đàn ông mình đã chọn làm chồng này. Tưởng là tuổi trẻ tài cao, tưởng là chính nhân quân tử mà thực chất lại chỉ là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Thà rằng một gã đàn ông lăng nhăng, chơi bời còn không đáng sợ bằng những người đàn ông ngụy quân tử, âm trầm ẩn nhẫn kiểu này.

Đêm ấy tôi và Chiến ngủ riêng, sáng hôm sau tôi vơ vội quần áo bỏ về nhà mình. Sau khi bố mẹ tôi biết chuyện thì khuyên tôi không nên ly hôn. Chuyện đã qua đừng để ý, chỉ cần Chiến đối xử tốt với tôi là được. Chiến cũng sang tận nơi xin lỗi muốn đón tôi về. Tôi thật sự khó quyết định quá, nửa muốn quay về nửa muốn dứt khoát. Dẫu sao thì Chiến luôn đối xử tốt với tôi từ đầu, chưa bao giờ khiến tôi phải bận lòng cả. Tôi có nên nghe lời bố mẹ?

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