Tặng chị đồng nghiệp một cây son xịn, tôi "tròn mắt" khi vô tình thấy hành động của chị trong toilet

Chỉ có một chị, lớn hơn tôi 7 tuổi là thường hay nhắc nhở và trò chuyện, giúp đỡ tôi. Cũng nhờ chị ấy mà tôi không cảm thấy áp lực mỗi khi đến công ty làm việc. Vì thế, mỗi khi đi công tác hay có gì ngon, tôi đều nhớ đến chị ấy.
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Dù mới vào công ty nhưng tôi được cấp trên nâng đỡ vì có năng lực tốt. Bản thân tôi cũng là người từng đi du học về, làm việc có trách nhiệm và nhiệt tình. Những dự án lớn nhỏ trong phòng công tác đều do tôi đảm nhiệm chính. Có lẽ vì thế nên tôi nhanh chóng trở thành "cái gai" trong mắt những người đồng nghiệp khác dù tôi luôn cố giữ tình cảm bằng sự giúp đỡ chân thành và những món quà. Rất nhiều lần tôi nghe họ thì thầm với nhau rằng tôi "leo cao" là nhờ có qua lại mờ ám với sếp. Tôi nghe và không mấy để tâm bởi sự thật thì luôn là sự thật. Họ ganh ghét tôi chẳng qua là vì tôi giỏi hơn họ mà thôi.
Chỉ có một chị, lớn hơn tôi 7 tuổi là thường hay nhắc nhở và trò chuyện, giúp đỡ tôi. Cũng nhờ chị ấy mà tôi không cảm thấy áp lực mỗi khi đến công ty làm việc. Vì thế, mỗi khi đi công tác hay có gì ngon, tôi đều nhớ đến chị ấy. Có lẽ tôi vẫn luôn cho rằng chị ấy tốt với mình thật lòng nếu không có ngày hôm qua.
Sáng hôm qua, tôi mua tặng chị đồng nghiệp một thỏi son xịn xò gần cả triệu bạc. Thấy chị ấy hớn hở vui mừng, tôi cũng vui lây. Nhưng khi vô tình vào nhà vệ sinh, tôi mới bàng hoàng khi chứng kiến cảnh chị ấy bẻ vụn thỏi son rồi ném vào sọt rác bên cạnh, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó và vẻ mặt hiện lên sự chán ghét tột cùng. Tôi đứng nép ở bên ngoài nhìn vào mà chết đứng vì không thể nào tin nổi.
Khi chị ấy trở lại văn phòng, tôi cố tình hỏi thỏi son dùng tốt không? Chị ấy còn giả lả bảo tô lên môi hợp lắm, đẹp lắm... Tôi càng nhìn chị ấy càng thấy sự giả tạo hiện rõ.
Chiều nay, khi đi kí hợp đồng với sếp. Sếp bảo không hiểu sao vợ anh ấy lại nghe phong thanh tin tôi và sếp có quan hệ ngoài luồng. Mà vợ anh ấy chỉ thân thiết với mỗi chị đồng nghiệp kia thôi. Bỗng nhiên tôi lạnh cả sống lưng. Liệu những tin tức sai lệch về tôi có phải do chị ấy lan truyền ra không? Tôi có nên gặp chị ấy để hỏi thẳng cho rõ ràng rồi tìm cách giải quyết không?
(minhngoc...@gmail.com)