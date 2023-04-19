Tặng chị đồng nghiệp một cây son xịn, tôi "tròn mắt" khi vô tình thấy hành động của chị trong toilet

Dù mới vào công ty nhưng tôi được cấp trên nâng đỡ vì có năng lực tốt. Bản thân tôi cũng là người từng đi du học về, làm việc có trách nhiệm và nhiệt tình. Những dự án lớn nhỏ trong phòng công tác đều do tôi đảm nhiệm chính. Có lẽ vì thế nên tôi nhanh chóng trở thành "cái gai" trong mắt những người đồng nghiệp khác dù tôi luôn cố giữ tình cảm bằng sự giúp đỡ chân thành và những món quà. Rất nhiều lần tôi nghe họ thì thầm với nhau rằng tôi "leo cao" là nhờ có qua lại mờ ám với sếp. Tôi nghe và không mấy để tâm bởi sự thật thì luôn là sự thật. Họ ganh ghét tôi chẳng qua là vì tôi giỏi hơn họ mà thôi.

Có lẽ tôi vẫn luôn cho rằng chị ấy tốt với mình thật lòng nếu không có ngày hôm qua - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ có một chị, lớn hơn tôi 7 tuổi là thường hay nhắc nhở và trò chuyện, giúp đỡ tôi. Cũng nhờ chị ấy mà tôi không cảm thấy áp lực mỗi khi đến công ty làm việc. Vì thế, mỗi khi đi công tác hay có gì ngon, tôi đều nhớ đến chị ấy. Có lẽ tôi vẫn luôn cho rằng chị ấy tốt với mình thật lòng nếu không có ngày hôm qua.