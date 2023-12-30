Tận tình chăm vợ ốm, tôi nấu cho em chén cháo nhưng đãng trí quên bỏ muối, để rồi chết sững biết được lý do vì sao vợ cứ mang thai 2 tháng lại sẩy

Tâm sự 30/12/2023 06:59

Lấy nhau đã 4 năm, chưa bao giờ Tuấn thôi cố gắng vun vén gia đình nhỏ cùng Loan. Anh không để tâm chuyện cũ, cô cũng hết lòng vì gia đình. Khi thấy cả hai yêu thương nhau không rời, ai cũng nhẹ nhõm mừng thay. 

Tuấn yêu đơn phương Loan nhiều năm. Khi biết Loan chia tay bạn trai cũ, Tuấn ở bên cô an ủi, bày tỏ tình cảm của mình. Anh dốc lòng theo đuổi người mình yêu suốt 1 năm thì nhận được lời đồng ý từ cô. Dù biết trong lòng cô vẫn còn vương tình cũ nhưng anh không từ bỏ, kiên nhẫn đợi cô. Đến khi Loan nhận lời cầu hôn, Tuấn mừng vui khôn xiết. Thấy người phụ nữ mình yêu nhiều năm mặc váy cưới xinh đẹp, anh hứa sẽ yêu thương và quý trọng cô ấy cả đời này.

Lấy nhau đã 4 năm, chưa bao giờ Tuấn thôi cố gắng vun vén gia đình nhỏ cùng Loan. Anh không để tâm chuyện cũ, cô cũng hết lòng vì gia đình. Khi thấy cả hai yêu thương nhau không rời, ai cũng nhẹ nhõm mừng thay. 

Tận tình chăm vợ ốm, tôi nấu cho em chén cháo nhưng đãng trí quên bỏ muối, để rồi chết sững biết được lý do vì sao vợ cứ mang thai 2 tháng lại sẩy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng từ ngày là vợ chồng, Loan không may sẩy thai 2 lần. Thấy vợ vật vã mất con, Tuấn tự dày vò chính mình. Vì anh nghĩ vợ sẩy thai là do bản thân quá bận rộn không có nhiều thời gian ở bên vợ. Đến lần thứ ba Loan mang thai, Tuấn mừng như bắt được vàng. Anh liền bỏ bớt công việc, dành thời gian ở nhà chăm sóc vợ nhiều hơn. Chẳng ngờ, thai vừa được 2 tháng thì Loan lại sẩy thai lần nữa. Tuấn chết lặng trong lòng nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh để động viên vợ.

Những ngày sau đó, sáng nào Tuấn cũng dậy sớm để nấu cháo bồi bổ cho vợ ăn. Đến một hôm, anh bưng cháo lên phòng cho vợ rồi vào bếp định múc một bát cho mình thì chợt nhớ ra chưa nêm gia vị. Anh vội vàng chạy lên phòng ngủ để lấy bát cháo đưa vợ, đem về bếp nấu lại. Khi anh đi đến cửa phòng đang hé mở thì chết sững khi nghe tiếng vợ lén lút nói chuyện điện thoại với ai đó:

“Cũng may em đến khám ở chỗ bạn thân, chứ không thì chẳng giấu nổi chuyện em uống thuốc tránh thai mấy năm nay. Em nói cho anh biết, lần này là lần cuối, sau này e sẽ không đợi anh nữa. Tuấn rất yêu thương em, em sẽ không vì anh mà lừa dối anh ấy nữa. Mình kết thúc đi”.

Tận tình chăm vợ ốm, tôi nấu cho em chén cháo nhưng đãng trí quên bỏ muối, để rồi chết sững biết được lý do vì sao vợ cứ mang thai 2 tháng lại sẩy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuấn thấy đầu óc choáng váng, không thể tin vào những gì mình đã nghe thấy. Hóa ra suốt 4 năm sống cùng nhau, Loan vẫn nhớ mong người yêu cũ. Bao nhiêu lần cô mang thai với anh là bấy nhiêu lần cô nhẫn tâm bỏ đi máu thịt của anh. Tất cả là vì hy vọng trở về với người xưa.

Tuấn không giữ được bình tĩnh nữa, anh điên cuồng lao tới đập nát đồ vật trong nhà, sau đó viết đơn ly hôn với vợ. Loan không thể ngăn nổi anh nữa rồi, cô sai quá rồi. Mọi chuyện không thể cứu vãn nữa, chỉ có thể ly hôn mới giúp Tuấn thấy thanh thản.

Nhìn qua khe cửa thấy cô giúp việc ôm khư khư chân bố chồng, miệng liên tục mấp máy 1 điều khiến tôi sốc điếng

Nhìn qua khe cửa thấy cô giúp việc ôm khư khư chân bố chồng, miệng liên tục mấp máy 1 điều khiến tôi sốc điếng

Tôi nghe tiếng cô giúp việc khóc càng lớn hơn. Bố chồng tôi đứng lên, hất cô ta té xuống sàn. Tôi lặng người trở về phòng.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva Tâm sự gia đình Tâm sự hôn nhân

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