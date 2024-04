Tận mắt nhìn thấy anh và nhân tình làm chuyện này sau cánh cửa phòng làm việc, chị nhắn cho anh một tin khiến anh ngã quỵ ngay phòng họp

Anh và chị là người cùng quê lên Sài Gòn để lập nghiệp. Khi lên thành phố, cả hai không có gì trong tay ngoài vài trăm ngàn và chiếc xe đạp cũ. Mỗi ngày, cả hai chở nhau đi xin việc hết nơi này đến nơi khác, nhưng do không có kinh nghiệm nên không có chỗ nào nhận. Chán nản, anh đi phụ hồ kiếm tiền sống lay lắt qua ngày. Còn chị được nhận vào làm thợ may ở một xưởng may tư nhân nhỏ.

Tuy chưa chính thức cưới hỏi nhưng cả hai đã sống với nhau như vợ chồng. Anh chị thuê một căn phòng trọ ở khu tập thể, cơm rau đạm bạc sống qua ngày. Thời điểm đó, tiền lương của anh chị chỉ đủ chi trả tiền nhà trọ, ăn uống, không dư dả được gì. Có thể nói cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng cả hai vẫn bám víu và nương tựa vào nhau.