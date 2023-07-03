Từ ngày yêu đến cưới tôi, chồng luôn toàn tâm, toàn ý với tôi nên tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ phải nhọc công ghen tuông. Khi tôi hỏi, chồng tôi có kể qua là người yêu cũ cũng đã có 2 con. Chồng tôi cũng là một người chồng tốt. Anh hiếu nghĩa với hai bên cha mẹ, yêu vợ, thương con. Anh đội mũ bảo hiểm cho tôi, đưa tôi đi làm.

Chồng tôi cứ khăng khăng tình cảm giữa anh và người yêu cũ chỉ là bạn bè thân thiết, tri kỷ của nhau thôi. Cả hai chưa từng nói lời yêu đương hay lên giường với nhau thì sao có thể gọi là ngoại tình. Chồng tôi năm nay 39 tuổi, người yêu cũ là bạn học từ hồi cấp 2. Hai người đã yêu nhau trước khi chồng cưới tôi nhưng rồi chị ta "đá" chồng tôi đi lấy chồng.

Tôi vốn chẳng hề nghi ngờ chuyện gì giữa chồng tôi với người yêu cũ của chồng cho đến khi tôi đọc được một dòng bình luận chị ta đã tag tên chồng tôi trong một nhóm kín. Trong bình luận, chị ta nhắc lại chuyện từng cùng chồng tôi đi thác Bản Giốc chơi. Chồng tôi cũng bình luận: "Thời gian tới anh rảnh, anh sẽ đưa em về đó chơi, mình ôn lại kỷ niệm xưa."

Nửa đêm tôi than đói, anh không ngại đi mua đồ ăn cho tôi. Về chuyện ấy thì khỏi nói, anh ấy rất tuyệt. Đi làm được bao nhiêu tiền, anh đưa hết cho tôi, không có chuyện quỹ đen, quỹ đỏ.

Đọc được đoạn bình luận của chồng, tôi giật cả mình. Trong khi tôi gợi ý chồng đưa mẹ con tôi đi du lịch, anh kêu ca đi xa, mang trẻ con theo lích kích. Vậy mà anh lại có nhã hứng đưa người yêu cũ đi ôn lại kỷ niệm xưa.

Gần đây, tôi thấy chồng liên tục chat chit đến tận đêm khuya nhưng khi tôi vào xem thì mọi tin nhắn đều bị xóa sạch bách. Tôi nghi ngờ chồng và người yêu cũ kia có gian tình. Tôi mới lập kế hoạch đi theo dõi chồng và phát hiện ra chồng hay đi ăn trưa với người yêu cũ. Sau đó, cả hai vào quán cà phê ngồi nói chuyện.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi rình rập suốt mấy ngày mới bắt được cảnh chồng tôi nắm tay, khoác vai người yêu cũ và có thể đang là người yêu hiện tại. Sau khi chụp ảnh, quay xong clip, tôi mới nhảy ra và làm um lên. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, chồng tôi và chị ta tỏ ra rất bình tĩnh. Mặc cho tôi chửi bới, la lối, nước mắt giàn giụa, chị ta bảo tôi đang hiểu lầm: "Anh Khoa với chị không ngoại tình mà chỉ là bạn thân của nhau mà thôi". Chồng tôi thì quát um lên, bảo tôi vô duyên, sốc nổi: "Em đã bắt được anh với Huyền trai trên gái dưới chưa mà bảo ngoại tình?", anh hỏi.

"Hai người vừa nắm tay, khoác vai đấy thôi", tôi đáp.

"Đó chỉ là những hành động "xã giao" của những người bạn với nhau thôi. Em không hiểu chuyện, thôi đi về đi, đừng gây sự chú ý làm xấu mặt anh", chồng quát tôi.

Khi về đến nhà, tôi vẫn khăng khăng rằng chồng tôi và người yêu cũ đang ngoại tình nhưng chồng bảo họ là bạn bè thân thiết nên những hành động đó là bình thường. Anh nói, tôi chưa bắt được cả hai người lên giường với nhau thì không được quyền vu khống anh như thế.

Ảnh minh họa: Internet

Nghe chồng nói đến đây, tôi chịu thua luôn mọi người ạ. Tôi hỏi chồng rằng nếu tôi có một người bạn trai cũng là bạn thân, tri kỷ như thế này, anh có đồng ý không. Anh cũng gật đầu khiến tôi sôi máu. Theo mọi người, mối quan hệ của chồng tôi và người yêu cũ kia là thế nào? Tôi nên làm gì lúc này đây?