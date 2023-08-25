Tan làm sớm nhưng vợ đi tới tối mới chịu về nhà, chồng sinh nghi nên lén theo dõi, nào ngờ đến một căn nhà, tôi choáng váng phát hiện em trong tình thế khó xử

Người vợ thường xuyên về trễ, không chịu chăm sóc con cái khiến người chồng sinh nghi.

Vào đầu năm nay, một đoạn clip ghi lại cảnh tượng người chồng bắt quả tang vợ ngoại tình đã gây xôn xao dư luận. Vợ thường xuyên tan làm lúc 16h chiều nhưng thay vì về thẳng nhà với chồng con, lo cơm nước, người phụ nữ này thường lấy lý do làm thêm hoặc có việc gấp để kéo dài thời gian trở về nhà. Người chồng đã nảy sinh nghi ngờ khi thấy vợ mỗi lúc về nhà một trễ. Anh đã âm thầm theo dõi vợ và sốc nặng với những gì mình chứng kiến. Hóa ra người phụ nữ mà anh yêu thương đã lén lút đến căn nhà trọ của bạn trai để quan hệ với nhau. Nhằm vạch trần người vợ không chung thủy, người chồng đã âm thầm thực hiện một kế hoạch.

Ảnh minh họa: Internet Theo đó, người chồng đã quay một đoạn clip cho thấy anh đang rời khỏi nhà với quần áo của con mình cùng những vật dụng khác của các con. Một lúc sau, người chồng được trông thấy bước vào một ngôi nhà khác, đó chính là căn hộ của “kẻ thứ 3″ đang sinh sống. Người chồng đã phát hiện vợ mình trong tình cảnh không thể thê thảm hơn. Người vợ đang trốn dưới gầm giường của bạn trai, khi biết bị chồng phát hiện, gương mặt của người vợ biến sắc. Người chồng mỉa mai nói: “Em đang làm gì dưới gầm giường vậy? Tại sao em lại cho phép mình nằm dưới gầm giường nhà người khác?. Các con vẫn đang ở nhà đợi mẹ. Tại sao em lại ở với người đàn ông khác mà không màng tới gia đình?”.

Ảnh minh họa: Internet Người vợ hoàn toàn câm lặng trước những câu hỏi dồn dập của chồng. Đoạn video sau đó đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và trở thành chủ đề bị mọi người mỉa mai, chế nhạo. Nhiều người cho rằng, người vợ vì ham mê trai trẻ mà bỏ bê con cái là điều không thể chấp nhận được. Họ cũng nói rằng nếu đã có can đảm ngoại tình tại sao người vợ phải chui xuống gầm giường chạy trốn trong tình thế đáng xấu hổ như vậy. Theo thông tin, người chồng sau đó đã ly dị người vợ ngay lập tức. Còn người phụ nữ sau khi bị phát giác chuyện ngoại tình cũng bị mất việc vì ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty.

Mẹ gán nợ tôi cho ông chồng già đáng tuổi bố, về làm dâu nhà giàu nhưng đêm tân hôn tôi sợ hãi ngồi co rúm dưới chân giường, vừa ngước lên nhìn thì thấy anh có hành động lạ Tôi còn nhớ như in cái ngày cách đây mấy tháng, khi đó đã khóc lóc quỳ gối cầu xin mẹ thương lấy mình. Phải, mẹ tôi định gán tôi cho một lão già hơn 50 tuổi lấy tiền cứu con trai. Em trai tôi chơi bời, vấp vào nợ nần, bị chủ nợ đòi tiền gắt gao khiến mẹ tôi vô cùng lo lắng và sợ hãi.

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