Tôi năm nay 28 tuổi và vừa cưới vợ được 4 tháng nay. Do cũng có công ăn việc làm ổn định và kinh tế gia đình khá giả nên tôi kén chọn bạn gái lắm. Được người thân bạn bè giới thiệu cho rất nhiều mối nhưng lúc nào tôi cũng chê. Lúc thì tôi chê cô gái ấy không cao ráo. Lúc lại nhìn không ưa nhìn, nước da đen quá…. Mãi tới khi gặp vợ tôi, dù cô ấy chỉ là nhân viên văn phòng bình thường nhưng tôi lại phải lòng em ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngay sau đám cưới thì vợ tôi có bầu. Từ ngày có bầu, cô ấy lột xác 180 độ. Do nghén nặng lại bị dọa sảy thai nên từ ngày mang thai cô ấy ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Có những thời điểm sức khỏe ổn định hơn, vợ tôi được bác sĩ cho về dưỡng thai thì ngày nào cô ấy cũng không dám đi lại, phải nằm treo chân. Mang tiếng cưới được vợ đẹp mà từ lúc cưới đến nay đêm nào tôi cũng mất ăn mất ngủ túc trực để chăm sóc 24/7.

Ảnh minh họa: Internet

Đêm hôm trước em cứ đòi ngủ riêng mỗi người một phòng cho yên tĩnh. Nghĩ em mệt nên tôi cũng chiều lòng sang phòng khác. Đến nửa đêm định sang xem vợ ngủ thế nào thì hoảng hốt thấy em đang nằm treo chân mà máu chảy ra rất nhiều xung quanh. Tôi rụng rời vội gọi cả nhà um lên rồi mau chóng đưa em đi viện.

Khi vào viện bác sĩ nói thể trạng của vợ tôi yếu, lại có nguy cơ dọa sảy thai và sinh non nên phải cẩn thận. Từ hôm đó, tôi nhập khẩu luôn cho em ở viện để được bác sĩ theo dõi chặt chẽ đến tận ngày sinh. Thật sự vợ đẹp của tôi bầu mà sao vất vả quá mọi người ạ. Nhìn cô ấy nằm xung quanh cắm toàn dây dợ quanh người, chịu nhiều đau đớn mà tôi xót xa quá. Giờ tôi chẳng có tâm trạng mà nghĩ tới con xinh hay xấu, chỉ mong vợ vượt qua những ngày thai kỳ còn lại an toàn để mẹ tròn con vuông thôi. Với lại, những mẹ bỉm sữa khác hãy mách nước cách giữ thai an toàn cho những mẹ bầu dọa sảy thai như vợ tôi với. Tôi xin cảm ơn nhiều.