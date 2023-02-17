Tôi cảm thấy vô cùng kinh tởm và đau đớn khi phải xem những hình ảnh đó. Tôi tự hỏi mình đã làm gì anh ta, để anh ta phải đâm tôi một nhát đau thế này.

Tôi là người tuyệt đối tự tin và cũng rất tin tưởng vào chồng, không bao giờ nghĩ anh ta có thể sau lưng tôi làm ra chuyện tày đình như vậy. Tôi chỉ biết đến người đàn bà đó khi chị ta chủ động tìm đến tôi, gửi cho tôi rất nhiều ảnh chị ta và chồng tôi đang thân mật, phần lớn trong số đó là cảnh giường chiếu ở nhiều thời điểm khác nhau.

Tôi cảm thấy vô cùng kinh tởm và đau đớn khi phải xem những hình ảnh đó. Tôi tự hỏi mình đã làm gì anh ta, để anh ta phải đâm tôi một nhát đau thế này.

Người đàn bà đó so về chuẩn mực chung thì không có một chút hấp dẫn nào cả: Bụng ngấn mỡ, ngực chảy xệ, da mặt trùng và sần đỏ. Về cân nặng - chị ta gấp rưỡi tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh khi xem những bức ảnh, rồi cười khẩy nói với chị ta "tôi không ngờ gu của chồng mình gần đây tệ đến vậy". Rồi tôi chủ động ra về. Nhưng đôi chân tôi đã quỵ ngay khi đi khuất, tôi vô cùng tổn thương.

Trước giờ tôi là người rất biết chăm sóc bản thân mình, tập thể dục và ăn uống điều độ. Tôi có thân hình đẹp, làn da sáng mịn của người khỏe mạnh. Khi biết về việc chồng qua lại với một người đàn bà như thế, tôi không còn muốn anh ta chạm vào mình.

Có vẻ như hai người họ đang gặp căng thẳng với nhau khi chị ta muốn công khai có chồng tôi, còn ông chồng tham lam của tôi thì chỉ muốn thêm không muốn bớt, cho nên chị ta mới đi nước cờ đó. Chuyện vỡ lở anh ta cầu xin tôi tha thứ, nói anh ta mới trót dại lên giường với người đàn bà đó đúng 1 lần.

Nhưng trời ơi những bức ảnh cho thấy họ chung đụng nhiều lần khác nhau. Có nghĩa là đến nước này rồi chồng tôi vẫn lừa dối.

Lấy chồng giàu sang tưởng sung sướng, tân hôn xong 4h sáng nghe bố chồng nói, tôi quyết bỏ chạy khỏi nhà Khi tôi còn buồn ngủ ríu cả mắt thì cửa phòng vang lên tiếng gõ dồn dập. "Em dậy đi, mẹ gọi em đấy", chồng nói xong quay sang bên cạnh ngủ tiếp. Tôi tìm đồng hồ xem giờ thì giật mình thấy có 4h sáng.

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